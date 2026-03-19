Πώς είναι δυνατό, ένας άνθρωπος με τόσες εξουσίες στα χέρια του, με τη μεγαλύτερη ναυτική και αεροπορική δύναμη του κόσμου, υποστηριζόμενος από την ισχυρότερη οικονομία, να αγνοεί βασικές αρχές του πολέμου, που ίσχυαν από την εποχή του Λίθου. Δεν ξεκινάς κανέναν πόλεμο, χωρίς να γνωρίζεις πώς να τον τελειώσεις.

Ποιος ήταν ο αντικειμενικός σκοπός των ΗΠΑ σε αυτή τη διαμάχη; Η ανατροπή του καθεστώτος; Η κατάκτηση εδάφους; Η καταστροφή του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος; Με βάση τις δηλώσεις του παράφρονα πλανητάρχη, ούτε ο ίδιος γνωρίζει πλέον.

Ανακοίνωσε 6 – 7 φορές ότι έχει νικήσει το Ιράν, στη συνέχεια είπε ότι χρειάζεται λίγο ακόμα και προχθές ζητούσε πλοία από το ΝΑΤΟ για εκστρατεία στα στενά του Ορμούζ. Ζητούσε βοήθεια στα μέσα Μαρτίου, από τις χώρες που προσέβαλε τον Φεβρουάριο λέγοντας ότι η συνδρομή τους στον πόλεμο του Ιράκ ήταν μηδαμινή. Πλέον, ξεκάθαρα αυτός ο πόλεμος και οι συνέπειές του που βασανίζουν τις ζωές όλων μας, βρίσκεται σε εξέλιξη για το «εγώ» ενός 79χρονου.

Αν.Π.