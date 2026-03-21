Στην κηδεία του μέχρι πρότινος αγνοούμενου στρατιώτη Νίκου Βιολάρη, που τελέσθηκε από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Καλού Χωριού Ορεινής (Κλήρου), την περασμένη Κυριακή, επικήδειο εκφώνησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Μίλησε, επίσης, και η βουλευτίνα Νίνα Κασιμάτη, η οποία είναι μέλος της Επιτροπής Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής των Ελλήνων. Η κ. Κασιμάτη, που ήλθε Κύπρο επί τούτου, ασχολείται με την υπόθεση των αγνοουμένων.

Η κ. Κασιμάτη με κάθε ευκαιρία έρχεται Κύπρο, ενημερώνεται, συζητά και δίνει παρών γιατί πάντα προφανώς αισθανόταν και αισθάνεται πως η Κύπρος είναι πολύ πλησίον της Ελλάδος.

Κ.ΒΕΝ.