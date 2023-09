ΜΟΥΣΙΚΗ

Λάρνακα, Πλατεία Ζουχούρι, 1ο Τζαζ Φεστιβάλ της Λάρνακας, 7 & 8 Σεπτεμβρίου σε επιμέλεια Άκη Φαρμακαλίδη. 1 η μέρα: Σεξτέτο Ιωάννας Τρουλλίδου, Jazz Friends, 8.30μ.μ. Ελεύθερη είσοδος

μέρα: Σεξτέτο Ιωάννας Τρουλλίδου, Jazz Friends, 8.30μ.μ. Ελεύθερη είσοδος Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 26o Πολιτιστικό Φεστιβάλ Πανεπιστημίου Κύπρου, «Sapiens», μια ασυνήθιστη μουσική παράσταση με την ερµηνεύτρια και συνθέτρια Nama Dama (Αναστασία ∆ηµητριάδου). Συνδυάζει παραδοσιακά και ηλεκτρονικά µοτίβα και περιλαµβάνει ατµοσφαιρικά φωνητικά, µονόλογο, ποίηση και κίνηση, 8.30μ.μ. 22894531

Λευκωσία, Πάρκο Ακαδημίας Αγλαντζιάς, Για 12η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το Septemberfest Nicosia Beer Fun Festival, από την 1η μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 13 καλλιτεχνών, 7η μέρα: Γιάννης Πλούταρχος, Γιώργος Κακοσαίος, Κατερίνα, 8μ.μ. 22485420

ΘΕΑΤΡΟ

Αμφιθέατρο Λακατάμιας, Οργανισμός Διώνη, «Τα μη αρσενικά» της Πωλίνας Λιασή, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Φωτίου, μια λευκή τραγωδία με έντονα κωμικά στοιχεία. Παίζουν: Κατερίνα Αθηαινίτου, Κωνσταντίνος Αναστασίου, Καλλιόπη Λεπτού, Φειδίας Χειμαρίδης κ.ά. 8μ.μ. SoldOut Tickets

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Λευκωσία, αυλή Δημοτικού Μεγάρου Λατσιών. Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και ο Δήμος Λατσιών συνδιοργανώνουν βραδιά ποίησης και μουσικής με τίτλο «Αστέρι μου, φεγγάρι μου…». Απαγγέλλουν ποιήματά τους: Χρυσούλα Αλεξάνδρου (Χρυσήλια), Παύλος Ανδρέου, Ευθύβουλος Ευθύβουλου, Ευδοκία Ζορπίδου, Μαρία Μ. Ιωάννου, Ιωσήφ Σ. Ιωσηφίδης, Άντης Κανάκης, Μαρία Κούβαρου, Ιρένα Μαρκίδου, Πόπη Μπίσσα, Νεόφυτος Παπαλαζάρου, Τριανταφυλλιά Πλιάκα, Αλίκη Τελέσκου Μιχαηλίδου, Άννα Τενέζη, Ελένη Γ. Τυρίμου, Μιχάλης Χριστοφίδης. Παρουσίαση: Μαρία Χρυσοστόμου και Άντρεα Ευδοξίου. Μουσική/ τραγούδι: Έλενα Παπαευριπίδου Αντωνάτου, 8μ.μ.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Κτήριο Διοίκησης Ελληνικής Τράπεζας, Ανοικτές υβριδικές διαλέξεις Κέντρου Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών – Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, «Τεχνολογικά αυτόματα και έξυπνες μηχανές στην ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα» με τη Δρα Μαρία Γερολέμου (Πανεπιστήμιο Johns Hopkins), 7μ.μ. Διαδικτυακά στον σύνδεσμο tinyurl.com/2wmth2sm

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Μαραθώνιος Θερινών Προβολών, «Chile ‘76», δράμα της Μανουέλα Μαρτέλι, 9μ.μ. 22348203, 99469027

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Κυπριακό Μουσείο. «Στον Ίδιο Τόπο». Έκθεση με υδατογραφίες της Κατερίνας Ατταλίδου. Μέχρι 10/9

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Moυσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη (22128157). Έκθεση «Η εκστρατεία της Μικράς Ασίας». Μέχρι 30/9

Άγιοι Ομολογητές, Ίδρυμα Λυσσαρίδη (99982421). «Βάσος Λυσσαρίδης – Φύση Κυπριακή». Μέχρι 4/12

Κυπριακό Μουσείο (22865854). «ΠΕΝΤΕ» με ιστορίες ανθρώπων από την αρχαιότητα. Μέχρι 17/9

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση Three Layers of Skin. Μέχρι 16/9

Lumiere Contemporary Art Gallery (2534 4141). Ομαδική έκθεση με τίτλο Art en Vogue. Μέχρι 9/9

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Δήμητρας Σέργη «Διακοπτόμενες Ροές». Μέχρι 23/9

Πόλη Χρυσοχούς

Ξενοδοχείο Άνασσα & Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Μαρίου-Αρσινόης. Κυριακή Κώστα «Ακαμαντίς | Head & Hand». Μέχρι 27/10

Αγία Νάπα

Κέντρο Σεφερικών Μελετών. Έκθεση «Προσφυγόσημο». Μέχρι 30/9

Πλάτρες

Πάνω Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Έκθεση με τίτλο «Key Change», στο οποίο τρεις σύγχρονοι καλλιτέχνες οι Φάνος Κυριάκου, Πήτερ Εραμιάν και Μαρία Σπίβακ προτείνουν μία σειρά από γλυπτά που ενεργοποιούν το Minerva. Μέχρι 10/9

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: My Big Fat Greek Wedding III, Retribution, The First Slam Dunk, The Nun II ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ: The Equalizer 3, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem (EN & GR), Oppenheimer, Barbie/+ Last Voyage of Demeter, Elemental, Meg 2: The Trench, Gran Turismo, Ladybug & Cut Noir (GR)

K-CINEPLEX Λευκωσίας (Prime, The Mall, Nicosia Mall), Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου – τηλ. 77778383/ RIO Nicosia Mall, Λεμεσού – τηλ. 25871410