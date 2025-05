ΘΕΑΤΡΟ

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία. Θέατρο Ένα, 7.30μ.μ. Σειρά εκδηλώσεων για να γιορτάσει τα 38 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στα θεατρικά και τα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου διοργανώνει το Θέατρο Ένα ως τις 29 Μαΐου. Σήμερα οργανώνεται διάλεξη από τον σκηνογράφο/ ενδυματολόγο Σταύρο Αντωνόπουλο με θέμα «Σκηνογραφία – ενδυματολογία: ο δημιουργικός εθισμός και η τρισδιάστατη πρόκληση της θεατρικής πράξης». Είσοδος δωρεάν. 22348203

Λεμεσός, Ξυδάδικο, 6.30μ.μ. Ομιλία του γνωστού πανεπιστημιακού και λαογράφου Βασίλη Νατσιάκου με θέμα «Παράδοση, Έθνος και Εθνοτικές Ταυτότητες» φιλοξενεί το Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με τον Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού.Είσοδος ελεύθερη

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Λευκωσία Φωτοδός, Εγκαίνια: 7μ.μ. Έκθεση του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα» (συναγωγή εικονοποιημένων στιγμών χώρου – κιναισθητικής αντανακλάσεως ένεκεν). Διάρκεια: Μέχρι 21 Μαΐου.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Πρώτη επίσημη προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του Σταύρου Παπαγεωργίου «Η ιστορία του Χαλκού στην Κύπρο». Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε για τον εορτασμό των 10 χρόνων του Παγκόσμιου Γεωπάρκου Τροόδους της UNESCO και των 75 χρόνων του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Διάρκεια: 90’. Είσοδος δωρεάν, 22513350, 99680998

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Isnotgallery (99569498). Έκθεση με τίτλο «UFO: Robots Attack- Οι φλεγόμενες πετσέτες της Camille και του Nikita». Μέχρι 17/5

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

ΕΚΑΤΕ (22466426). Έκθεση ζωγραφικής της Αλεξίας Πασιά. Μέχρι 14/5

Γκλόρια (22762605). «Αναμνήσεις από το παρόν» της Νίτσας Χατζηγεωργίου. Μέχρι 17/5.

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση γλυπτικής του Νίκου Πετούση με τίτλο «Γεωμετρικοί συνειρμοί». Μέχρι 14/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΣΙΝΕΜΑ

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Σουλεϋμάν σε σκηνοθεσία Μπορίς Λοζκίν. Ο Σουλεϋμάν είναι ένας νεαρός μετανάστης από τη Γουινέα που δουλεύει ως ντελιβεράς στο Παρίσι. Στις καθημερινές του διαδρομές συναντά ιστορίες. Ιστορίες ανθρώπων μόνων, ιστορίες διαμερισμάτων που αφηγούνται την αλλοτινή τους αίγλη, ιστορίες στο περιθώριο της νομιμότητας, 14/05 στις 8.30μ.μ. https://pantheon-theatre.com