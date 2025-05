ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λεμεσός, Ρίο, 8.15μ.μ. Την ταινία «THX 1138» του Τζορτζ Λούκας προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Πρόκειται για μια οργουελικής έμπνευσης ταινία επιστημονικής φαντασίας, που διαδραματίζεται σε ένα μελλοντικό κόσμο, όπου οι άνθρωποι ελέγχονται από μια απρόσωπη ηλεκτρονική κυβέρνηση και είναι υποχρεωμένοι να καταναλώνουν ναρκωτικά για να κρατούν το πνεύμα τους σε καταστολή. Στην εφιαλτική αυτή κοινωνία, όπου όλοι φορούν άσπρες στολές και έχουν ξυρισμένα κεφάλια, ο έρωτας και το σεξ είναι έννοιες απολύτως απαγορευμένες. Όταν λοιπόν ο πολίτης ΤΗΧ 1138 θα κάνει το έγκλημα να ερωτευτεί τη συγκάτοικό του, θα τιμωρηθεί αυστηρότατα.

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Οικουμενική Γλώσσα» σε σκηνοθεσία Μάθιου Ράνκιν προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Οι ζωές δύο μαθητριών, ενός ξεναγού και ενός δημοσίου υπαλλήλου διασταυρώνονται στο χιονισμένο, καναδικό Γουίνιπεγκ, όπου όλοι μιλούν (και γράφουν)… φαρσί. Διάλογοι: Περσικοί, Γαλλικοί. Υπότιτλοι: Ελληνικοί, 89'

ΣΑΤΙΡΑ

Λεμεσός, Ριάλτο, 8.30μ.μ. «46+ΣΕΞΥ» είναι ο τίτλος της νέας παράστασης του Θανάση Αλευρά σε σκηνοθεσία Φωκά Ευαγγελινού. Ένα mix and match μουσικό, σατιρικό θέαμα, που έρχεται να σκανδαλίσει και να ταράξει τις ήσυχες μέρες μας. Ο Θανάσης Αλευράς σχολιάζει: «Σε αυτή την κουνημένη παράσταση, αντιμετωπίζουμε το σεξ χωρίς φόβο, και με το πάθος που του αξίζει! Αλλά και σα ρομαντικά παιδιά του 80 συνεχίζουμε να επιμένουμε στην επαφή, στο φλερτ, στον έρωτα. Τα υπόλοιπα στο Θέατρο Ριάλτο». 19 & 20 Μαΐου, Δευτέρα και Τρίτη, 8.30μ.μ. rialto.interticket.com ή στο 77 77 77 45

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). «Νήματα- Ανάγλυφα μνήμης» της Άννας Κακουλλή. Μέχρι 31/5

Φωτοδός. Έκθεση φωτογραφίας του αρχιτέκτονα Ζήνωνα Σιερεπεκλή με τίτλο «Πανομοιότυπα Μέχρι 21/5.

koraï project space. «Bougainvilleas» της Ντέμπορα Ντελμάρ. Μέχρι 14/6

Γκαλερί Κ (22341122). Έκθεση κεραμικής με τίτλο «Διάλογοι με Πηλό II» με 217 κεραμικά έργα. Μέχρι 23/5.

Marginalia (99657080). «Unapologetic» της Αννίτας Καλημέρη. Μέχρι 31/5

Λεβέντειος Πινακοθήκη- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22668838). Έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9.

Art Seen (22006624). Έκθεση του Βασίλη Ζωγράφου και της Βίκυς Περικλέους με τίτλο « The unsettling event of an enigma». Μέχρι 19/5

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας- Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων (22661475). Έκθεση με τίτλο «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Eins (99522977). Ατομική έκθεση του Σωκράτη Σωκράτους. Μέχρι 5/7

Οικογενειακό σπίτι Λουκίας Νικολαΐδου, Ειρήνης 65. Έκθεση με τίτλο «Ανατέλλων Αστήρ, Λουκία Νικολαΐδου». Διάρκεια: 16-18 Μαΐου & 23-25 Μαΐου.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. Pylon Art & Culture. «Newcomers / Έφθασαν μόλις», της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/09/2025.

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών- Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή και του Σουμέρ Ερέκ. Μέχρι 31/5

The Edit Gallery (25251710). Ομαδική έκθεση «Future in the Past». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Στην εξέλιξη της μοντερνιστικής αρχιτεκτονικής στην Κύπρο εμβαθύνει η έκθεση με τίτλο «Τέκτων». Παρουσιάζεται το έργο των μηχανικών αρχιτεκτόνων Ανδρέα Παπαδόπουλου και του Φοίβου Πολυδωρίδη. Μέχρι 27/7.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24653333). Έκθεση «Στροβιλίζοντας στον Χρόνο», με έργα από τη συλλογή έργων τέχνης του Δήμου Λάρνακας. Μέχρι 31/8

Πάφος

Χάνι του Ιμπραήμ (99486616). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Μήτηρ Απάντων Γαία». Μέχρι 18/5

Αρχαιολογικό Μουσείο (26955801). Στην έκθεση με τίτλο «Πώς ἐκινεῖτο» (How She Moved). συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες Κατερίνα Νεοφυτίδου και Γκρέις Σβιντ και η ποιήτρια Στέλλα Βοσκαρίδου. Μέχρι 29/5

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία «All we imagine as light» σε σκηνοθεσία Παγιάλ Καπάντια μας μεταφέρει στη Βομβάη, όπου η ρουτίνα μιας νοσοκόμας ταράζεται όταν λαμβάνει ένα απροσδόκητο δώρο από τον σύζυγό της. Η νεότερη συγκάτοικός της προσπαθεί μάταια να βρει ένα κρυφό σημείο στην πόλη για να μπορεί να βρεθεί με το αγόρι της. Ένα ταξίδι σε μια παραλιακή πόλη επιτρέπει και στις δύο να βρουν ένα χώρο για να εκδηλωθούν οι επιθυμίες τους. 20/21/22 Μαϊου 20:30. Με Αγγλικούς και Ελληνικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 110′ https://pantheon-theatre.com