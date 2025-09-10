ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. H Αλέξια γιορτάζει τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του επιτυχημένου δίσκου της «Η Αλέξια Ερμηνεύει Τα Κλασικά», συμπράττοντας με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και τη Νεανική Χορωδία της, μαζί με επίλεκτους μουσικούς από την τζαζ ορχήστρα της Αλέξιας. 22677100. SoldOut Tickets
- Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Αντώνης Ρέμος και η Δέσποινα Βανδή ενώνουν δυνάμεις για δύο μαγικές μουσικές βραδιές. Προπώληση Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Επόμενη: 11/9
ΒΙΒΛΙΟ
- Λεμεσός, Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, 7μ.μ. Παρουσίαση ιστορικού μυθιστορήματος του Πέτρου Παπαδόπουλου «Εισβολή 1570» από τον τέως ΥΠΑΝ Πρόδρομο Προδρόμου. Χαιρετισμοί: Βούλα Κοκκίνου (διευθύντρια εκδόσεων Εν Τύποις), Γιάννης Αρμεύτης (Δήμαρχος Λεμεσού), Ευθύμιος Δίπλαρος (βουλευτής). Αντιφώνηση από τον συγγραφέα.
- Λευκωσία, Μουσείο Αρχιεπισκόπου Κυπριανού Κυπριανού, 7.30μ.μ.. Παρουσίαση βιβλίου της Μαρίας Λουκά «Δεκαέξι Πρόσωπα Ζητούν Συγγραφέα» (εκδ. Βακχικόν) από τον νεοελληνιστή Κυριάκο Ιωάννου, πρόεδρο του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής. Χαιρετισμοί: Μαρία Μιχαηλίδου (πρόεδρος Ομίλου Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Στροβόλου), Σταυρούλα Μπίου (επιμελήτρια εκδόσεων Βακχικόν). Αντιφώνηση από τον συγγραφέα. Μουσική από τον Ιάκωβο Λουκά. Συντονίζουν: Νάσια Διονυσίου και Κωνσταντία Σωτηρίου
ΘΕΑΤΡΟ
- Πυργά, Κεντρική Πλατεία, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 7.15μ.μ. Μια πρωτότυπη εικαστική παράσταση κουκλοθεάτρου που βασίζεται στο κλασικό έργο του Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί «Μικρός Πρίγκιπας» παρουσιάζεται σε τέσσερις κοινότητες, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Κατερίνας Σταύρου και του Βιτόριο Πισακρόια. Επόμενες: 11/9 Δημοτικό Σχολείο Μοσφιλωτής, 12/9 Κοινοτικό Αμφιθέατρο Καλού Χωριού Λάρνακας, 14/9 Αμφιθέατρο Δημοτικού Σχολείου Ευρύχου
- Δάλι, Δημοτικό Αμφιθέατρο Ιδαλίου, 8.30μ.μ. Θέατρο Ροή, «Ο τσιφούτης ο Μολιέρος, αλλιώς» σε διασκευή/ σκηνοθεσία Βαλεντίνας Σοφοκλέους. Παίζουν: Β. Σοφοκλέους, Μάριος Στυλιανού, Ανδρέας Νικολαΐδης, Βασιλική Ανδρέου, Κωνσταντίνος Σωκράτους, Εμμανουέλα Ονησιφόρου, Βίκτωρας Νικολαΐδης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
- Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την πολυαναμενόμενη πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Βασίλη Κεκάτου «Οι Άγριες Μέρες Μας» προβάλλει καθημερινά αυτή την εβδομάδα ο κινηματογράφος Πάνθεον. Πρόκειται για ένα road movie ενηλικίωσης με όχημα το «μαζί» και με τη Δάφνη Πατακιά να ηγείται ενός αστραφτερού καστ. 90′ pantheon-theatre.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Look at Me! Πορτραίτα στην Ελλάδα του Robert Α. McCabe». Μέχρι 14/9
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- Πλάτρες, Ξενοδοχείο Μινέρβα, Πλάτρες. «Newcomers/ Έφθασαν μόλις» της Μαρίας Λοϊζίδου. Μέχρι 14/9
Λάρνακα
- St-art Cafe, (24 342113). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 30/9
- Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Έρης Παπαδοπούλου. Μέχρι 13/9
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Caught Stealing (σκηνοθεσία Darren Aronofsky με τους Austin Butler, Regina King, Zoe Kravitz), The Conjuring: Last Rites (σκηνοθεσία Michael Chaves με τους Vera Farmiga, Patrick Wilson, Elliot Cowan), The Bad Guys 2 (ταινία animation σε σκηνoθεσία Pierre Perifel, JP Sans)
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.