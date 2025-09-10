Η γυναίκα με τα περισσότερα παιδιά στον κόσμο: Την πούλησε σε ηλικία 12 ετών ο πατέρας της και την άφησε ο σύζυγός της αφού γέννησε το 47ο παιδί ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom