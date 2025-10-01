ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Η παράσταση «φαινόμενο» του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου και του Θεάτρου του Νέου Κόσμου «Μια άλλη Θήβα», παρουσιάζεται στην Κύπρο στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025. Αφορά την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, με αναφορές στον μύθο του Οιδίποδα, αλλά και στο «Έγκλημα και Τιμωρία» του Ντοστογιέφσκι. Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης. Εισιτήρια: more.com

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Μπρίκι Καφενείο, 5μ.μ. Το Μπρίκι Καφενείο συμπληρώνει φέτος 30 χρόνια ιστορίας και ταυτόχρονα γιορτάζει τον 1ο χρόνο της νέας του εποχής. Για να τιμήσει αυτό το μοναδικό ορόσημο, διοργανώνει μια μεγάλη μουσική γιορτή την 1η Οκτωβρίου, στο χωράφι απέναντι από το Μπρίκι, στη λεωφόρο Καλλιπόλεως. Η γιορτή περιλαμβάνει μουσική παράσταση από τον Έλληνα τραγουδοποιό, στιχουργό και ραδιοφωνικό παραγωγό Σπύρο Γραμμένο, σε μια εμφάνιση που θα αποτελέσει το highlight της βραδιάς, ένα ξεχωριστό live set από τον Σαήη που θα προσθέσει τη δική του πινελιά και μουσική από τους DJ LOUD & DJ FUZZ . Είσοδος δωρεάν.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Καφενείο Πρόζακ, 6.30μ.μ. Συνολική παρουσίαση του έργου του Μιχάλη Ζαφείρη, με αφορμή την έκδοση και την παρουσίαση της τελευταίας ποιητικής συλλογής του «Ροές» διοργανώνουν οι εκδόσεις Αρμίδα, τον Οκτώβριο. Ομιλητές στην εκδήλωση είναι ο Γιώργος Μύαρης, η Αλεξάνδρα Ζαμπά και η Ευφροσύνη Μαντά Λαζάρου. Συντονίζει η Άννα Τενέζη. Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο, Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, 6.30μ.μ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Αγγλισίδες. Το 20ο Φεστιβάλ Παραδοσιακής Κουλτούρας οργανώνεται από το Σύλλογο Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγγλισίδων. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ήθη και έθιμα μας, να συμμετέχουν σε βιωματικά εργαστήρια, να δοκιμάσουν και να αγοράσουν παραδοσιακά εδέσματα, να ακούσουν ζωντανή παραδοσιακή μουσική και να διασκεδάσουν με κυπριακούς χορούς. από τις 11π.μ. μέχρι το βράδυ.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: One Battle After Another (σκηνοθεσία Paul Thomas Anderson με τους Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro), The Strangers: Chapter 2 (σκηνοθεσία Penny Harlin με τους Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath), Gabby’s Dollhouse: The Movie (σκηνοθεσία Ryan Crego με τους Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Carla Tassara)

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄