ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λάρνακα, Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Την έκθεση «Lefkart VIII» με έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο διοργανώνουν το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δημιουργίας για Παιδιά και Νέους και τα Αρχεία Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης. Μέσα από τον διάλογο παράδοσης και σύγχρονης έκφρασης, οι νέοι δημιουργοί επαναπροσδιορίζουν το λευκαρίτικο κέντημα ως ζωντανό πολιτιστικό κεφάλαιο της Κύπρου.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών-Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Αμμόχωστος», 7.30μ.μ. Διάλεξη στο πλαίσιο του Ζηνώνειου Ελεύθερου Πανεπιστημίου στη Λάρνακα με θέμα ««Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Ελληνικός Πολιτισμός: μια δυναμική σχέση» διοργανώνουν ο Δήμος Λάρνακας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Προοδευτική Κίνηση Λάρνακας και η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Εισηγήτρια: Δρ Nατάσσα Κωνσταντινίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Πληροφορίες: 24657745, 22894347. Η διάλεξη θα μεταδίδεται σε απευθείας σύνδεση από το ΡΙΚ στο YouTube

ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 8.30μ.μ. Το Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ και η Open Arts παρουσιάζουν το εμβληματικό έργο του Τέννεσση Ουίλλιαμς «Ο Γυάλινος Κόσμος» σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Ένα έργο μνήμης, τρυφερό και οδυνηρό, που μιλά για τα όνειρα που δεν πραγματοποιήθηκαν, για τις οικογενειακές δεσμεύσεις και την αναζήτηση της ελευθερίας. Παίζουν: Σοφία Καλλή, Ανδρέας Κούτσουμπας, Μαρία Κωνσταντίνου, Θανάσης Γεωργίου, Σταύρος Δημόπουλος 8.30μ.μ. rialto.interticket

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Captive (σκηνοθεσία Alajandro Amenabar με τους Julio Pena, Alessandro Borghi, Miguel Rellan), Whistle (σκηνοθεσία Corin Hardy με τους Dafne Keen, Sophie Nelisse, Sky Yang), Rental Family (σκηνοθεσία Hikari με τους Brendan Fraser, Takehiro Hira, Mari Yamamoto), Checkered Ninja 3 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Thorbjorn Christoffersen, Anders Matthesen), Arco (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ugo Bienvenue, Gilles Cazaux) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Cold Storage (σκηνοθεσία Jonny Campbell με τους Rob Collins, Georgina Campbell, Liam Neeson) – RIO Nicosia Mall.

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Προβολές 24, 25 στις 8:30 μ.μ.