ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Isnotgallery. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Η ομαδική έκθεση «Contemporary Art Under Pressure», είναι μια έκθεση-θεσμός που εξελίσσεται διαχρονικά, με τον τίτλο της να μεταλλάσσεται σε άμεση συνάρτηση με τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες που διαμορφώνουν πλέον την καθημερινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ανώτατη τιμή πώλησης των έργων είναι τα €500. Isnotgallery.com Μέχρι 20/5

Λευκωσία, γκαλερί Marginalia (99657080). Εγκαίνια: 7μ.μ. Η έννοια της ροής και της αδιάκοπης μεταβολής γίνεται το επίκεντρο της νέας ατομικής έκθεσης της Κύπριας εικαστικού Ρέας Μπέιλυ, που παρουσιάζεται με τον τίτλο «Κύκλοι – Τα πάντα ρει». Μέχρι 30/5

Λεμεσός, The Edit Gallery (25 51710). Εγκαίνια: 6.30–9.30μ.μ. Η πρώτη ατομική έκθεση του Yeti στην The Edit Gallery, με τίτλο «The Greatest Nation Ever», ανοίγει ένα πολυεπίπεδο εικαστικό πεδίο όπου η έννοια του «έθνους» μετατοπίζεται από τη γεωγραφία στη φαντασία. Μέχρι 4/6

ΔΙΑΛΕΞΗ

Στρόβολος, αίθουσα εκδηλώσεων Δημοτικού Μεγάρου Στροβόλου, 7μ.μ. Άγνωστες πτυχές της παλιάς Λευκωσίας, πριν από την οικοδόμηση της ενετικής οχύρωσης, φέρνει στο φως η ιστορικός-ερευνήτρια Νάσα Παταπίου σε διάλεξη με τίτλο «Το εκτός των τειχών δυτικό τμήμα της πάλαι ποτέ Μεσαιωνικής Λευκωσίας», η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Αειφορίας Πεδιαίου. Είσοδος ελεύθερη.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Λευκωσία, ARTos House. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου για τη Διαφορετικότητα (Film Festival on Diversity – FFD) 2026 επιστρέφει για 5η χρονιά, από τις 8 έως τις 15 Μαΐου με προβολές και δράσεις σε διάφορες τοποθεσίες στις επαρχίες Λευκωσίας και Λάρνακας. Η έναρξη γίνεται σήμερα στη Λευκωσία στις 7.30μ.μ. Στις 8μ.μ. προβάλλεται η ταινία «Φόνισσα» της Εύας Νάθενα. Ελεύθερη είσοδος. Πρόγραμμα ΕΔΩ.

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, Λευκωσία- Καφενείο Πρόζακ 8–10 Μαΐου 2026. Το Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου επιστρέφει για τρίτη χρονιά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρόσφατες παλαιστινιακές παραγωγές που εστιάζουν στη μνήμη, τη ροή και την καθημερινότητα υπό πίεση. Η αρχή γίνεται με το ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους «Yalla Parkour». Είσοδος ελεύθερη. Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα.

ΘΕΑΤΡΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Σεβέρειος Βιβλιοθήκη, 7–8 Μαΐου 2026. Το συνέδριο με τίτλο «Reading and Writing In and Between Languages: The Dynamics of Multilingual Literary Creation» διοργανώνεται από το Κέντρο Λογοτεχνικών και Πολιτισμικών Σπουδών σε συνεργασία με το Γιαγκιελόνιο Πανεπιστήμιο και φέρνει στην Κύπρο κορυφαίους ερευνητές από όλη την Ευρώπη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Λάρνακα, Αίθουσα Αλληλοδιδασκαλείου Αγίου Λαζάρου. 6–8 Μαΐου. Σε σημείο συνάντησης εκπροσώπων από ολόκληρη την ευρωπαϊκή πολιτιστική σκηνή μετατρέπει τη Λάρνακα η 16η συνδιάσκεψη του Culture Next Network, που διεξάγεται για πρώτη φορά στο νησί, με διοργανωτή τον Οργανισμό Λάρνακα 2030.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών. Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν»

Μέχρι 6/5 2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft – The Tour (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία James Cameron, Billie Eilish με τους Billie Eilish, Finneas O’Connell, Andrew Marshall), The Sheep Detectives (σκηνοθεσία Kyle Balda, με τους Hugh Jackman, Bret Goldstein, Patrick Stewart), Hokum (σκηνοθεσία Damian McCarthy, με τους Adam Scott, Peter Coonan, David Wilmot), Mortal Kombat II (σκηνοθεσία Simon McQuoid, με τους Karl Urban, Ludi Lin, Jessica McNamee), That Time I got Reincarnated as a Slime – The Movie: Tears of the Azure Sea (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yasuhito Kikuchi, Austin Sisk) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com