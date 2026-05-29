ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Το πρόγραμμα σήμερα: Μπετόβεν: Σεπτέτο σε Μι-ύφεση μείζονα, Έργο 20 (1800) Sharon Kam (κλαρινέτο), Ben Goldscheider (κόρνο), Μαυρουδής Τρούλλος (φαγκότο), Daishin Kashimoto (βιολί), Diemut Poppen (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο), Niek de Groot (κοντραμπάσο). Ραχμάνινοφ: 6 Morceaux Έργο 11 για Πιάνο Τέσσερα Χέρια (1894) Enrico Pace (πιάνο) & Pietro De Maria (πιάνο). Σούμαν: Κουιντέτο με Πιάνο σε Μι-ύφεση μείζονα, Έργο 44 (1842) Pietro De Maria (πιάνο), Anton Sorokow (βιολί), Elly Suh (βιολί), Yura Lee (βιόλα), Alexander Chaushian (βιολοντσέλο). Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

Πάφος, Τάλα, Αμφιθέατρο, 8μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνεχίζει και φέτος τον θεσμό των συναυλιών κοινωνικής προσφοράς Orchestra 4All, υπο τη διεύθυνση του Πέτρου Στυλιανού.

Λευκωσία, Μουσική Ακαδημία ARTE, 8μ.μ. 99564405. Έργα για σόλο κιθάρα, για κιθάρα και βιολί, καθώς και για κιθάρα και φωνή περιλαμβάνει το πρόγραμμα της συναυλίας «Ηχώ της Θάλασσας», που παρουσιάζουν ο κιθαρίστας Σωτήρης Κασπαρίδης και η βιολονίστα Ειρήνη Λεώνη. Πάφος, Μουσική Ακαδημία Άσπας Βασιλείου, Σάββατο 6 Ιουνίου, 8μ.μ. 99564405. Σαλαμιού, Οινοποιείο LAGRIA, Σάββατο 13 Ιουνίου, 8μ.μ. 99413898

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως). 29-31 Μαΐου 2026. Τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη διοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλία με μελοποιημένη ποίηση του ποιητή από τον μουσικό Γιώργο Κουρουπό και απαγγελία από την Ιουλίτα Ηλιοπούλου.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). Εγκαίνια: 12 μεσημέρι. Ένα αφιέρωμα στη σημαντική και πολυσχιδή δημιουργό Νίκη Μαραγκού, της οποίας το έργο εξακολουθεί να εμπνέει και να συνομιλεί με το παρόν, είναι η έκθεση «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Διάρκεια: μέχρι 31 Ιουλίου (Τετάρτη 10π.μ.- 8μ.μ., Πέμπτη – Κυριακή 10π.μ.-5μ.μ.)

Λεμεσός, Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Εγκαίνια: 6-10μ.μ. Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Την έκθεση οργανώνουν οι διδάσκοντες του Τμήματος και επιβλέποντες των πτυχιακών εργασιών. Μέχρι 4/6

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λευκωσία, Στέγη Χορού Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Την περφόρμανς «Heart’s Sacred Touch» παρουσιάζουν η Αριάννα Οικονόμου και η ομάδα Echo Arts, ένα έργο που κινείται ανάμεσα στην τελετουργία, τη μουσική και τη βιωματική περφόρμανς, αναζητώντας μια βαθύτερη συμφιλίωση με τον θάνατο, τη μνήμη και την ανθρώπινη ψυχή. Στην περφορμανς συμμετέχουν η Βρετανίδα συνθέτρια και τραγουδίστρια Χέλεν Τσάντγουικ, καθώς και οι τραγουδιστές Κρίστια Μιχαήλ και Μάριος Νικολαΐδης. Είσοδος δωρεάν, κρατήσεις: 96862020

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, 8μ.μ. Η ταράτσα του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης μετατρέπεται για τρία βράδια σε film club, φιλοξενώντας προβολές καλλιτεχνικού φιλμ και βίντεο από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, την Ελλάδα και την Κύπρο σε επιμέλεια της Róisín Tapponi, ιδρύτριας της Shasha Movies. Με τίτλο Only Terrestrial το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει τις πιο κάτω προβολές: Land Listening (2025), Philip Rizk. Morning Circle (2025, 21′), Basma al Sharif. No title (2025, 42′), Ghassan al Shalhab. Όλες οι προβολές συνοδεύονται από αγγλικούς υπότιτλους. Γλώσσα διεξαγωγής συζητήσεων: αγγλικά. τηλ. 22 479600

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λάρνακα, Σπίτι Κοντέας 8μ.μ. Διάλεξη της Δρος Νάσας Παταπίου, Ποιήτριας, Ιστορικού-Ερευνήτριας με θέμα: «O Kύπριος Μιχαήλ Μεμπρέ και όσα κατέγραψε για την Περσία τον 16ο αι.». Τηλ. 24 400920.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.