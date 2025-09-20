H ανάδειξη των νέων κατευθύνσεων και των προβληματισμών που διαμορφώνουν τον παγκόσμιο εικαστικό χάρτη της εποχής μας βρίσκεται στο επίκεντρο της Art Athina 2025, που πραγματοποιείται από την Πέμπτη 18 μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Πρόκειται για την μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και μία από τις πιο μακροβιότερες της Ευρώπης και η οποία διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης.

Στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της, η Art Athina παρουσιάζει μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής, με τη συμμετοχή 72 αιθουσών τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, φιλοξενώντας έργα που ποικίλλουν από τη ζωγραφική και τη γλυπτική έως τη φωτογραφία και την ψηφιακή τέχνη.

Η Art Athina, όπως κάθε χρόνο, πέρα από τον εκθεσιακό πυρήνα των γκαλερί, εμπλουτίζεται με πολυσχιδές παράλληλο πρόγραμμα που συνομιλεί με το παρόν της τέχνης και περιλαμβάνει design, projects, περφόρμανς και δημόσιες συζητήσεις με διεθνείς προσωπικότητες.

Με άξονα την καταγραφή νέων τάσεων και τον εποικοδομητικό διάλογο, το κοινό καλείται να παρακολουθήσει τις προτάσεις των γκαλερί και να συνδεθεί με τις διεθνείς κατευθύνσεις που διαμορφώνουν τη σύγχρονη σκηνή, επιβεβαιώνοντας τον καταλυτικό ρόλο της Art Athina ως πλατφόρμας για τη μελέτη, την εμπειρία και την προβολή της σύγχρονης τέχνης.

Η Art Athina 2025 περιλαμβάνει αίθουσες τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό που παρουσιάζουν τις προτάσεις τους, γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design με έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές, projects με τις πιο πειραματικές και συλλογικές πρακτικές της σύγχρονης καλλιτεχνικής σκηνής, performance και πολλά άλλα.

Η εναρκτήρια τελετή έγινε το απόγευμα της Πέμπτης για τους επισήμους, τους καλλιτέχνες και τα ΜΜΕ, ενώ από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα η διοργάνωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Κατά την εναρκτήρια επίσημη τελετή παρέστησαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδος, Λήδα Μενδώνη, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας και πλήθος στελεχών του κρατικού, πολιτιστικού και οικονομικού τομέα.

Το παρών της στην Art Athina 2025 δίνει από πλευράς Κύπρου η γκαλερί Marginalia της Λευκωσίας, ο ιδιοκτήτης της οποίας, Μιχάλης Αναστασιάδης, τόνισε στον «Φ» ότι είναι η τρίτη συνεχής χρονιά που η γκαλερί συμμετέχει στον θεσμό. Μετέχουμε φέτος με πέντε καλλιτέχνες, τόνισε, την Άννα Αχιλλέως-Στάουπλι, τον Άντη Παρτζίλη, Διονύση Αναστασιάδη, Σόφη Σένογλου και Άντρια Ευαγγέλου.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο ετήσιο εικαστικό γεγονός της Ελλάδας, επεσήμανε, με χιλιάδες επισκέπτες το τετραήμερο πραγματοποίησης του και έχει τεράστια σημασία για την καλλιτεχνική δημιουργία και τη διακίνηση των ιδεών και τάσεων.

Μιλώντας στον «Φ» ο καλλιτέχνης Άντης Παρτζίλης επεσήμανε ότι οι δημιουργίες που παρουσιάζει φέτος στην Art Athina έγιναν με σινική μελάνη, με την τεχνική της ακουαρέλας και σε συνδυασμό με κολάζ και γραμμικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά, τόνισε, με τρόπο που δημιουργείται μια μουσικότητα μέσα από την εναλλαγή των επιφανειών.

Η καταγόμενη από την Πάφο, Άννα Αχιλλέως- Στάουπλι, τόνισε ότι οι δημιουργίες της στη φετινή διοργάνωση είναι με την τεχνική της εγκαυστικής, δηλαδή της χρήσης κεριού μέλισσας με χρωστικές ουσίες. Πρόκειται για μια αρχαία ελληνική τέχνη, είπε, η οποία χρησιμοποιείται σήμερα σε πιο μοντέρνες τεχνικές. «Αγαπώ πολύ την φύση», ανέφερε, «και ως παφίτισσα κυρίως τη θάλασσα. Γι’ αυτό και τα έργα μου στην Art Athina 2025 είναι εμπνευσμένα από αυτήν, αλλά και τα μεταλλεία της Κύπρου».

Συμμετοχή από την Πάφο

Στο Art Athina 2025 υπάρχει και δεύτερη κυπριακή συμμετοχή, αυτή τη φορά από την Πάφο. Πρόκειται για τον μη κερδοσκοπικό Πολιτιστικό Οργανισμό Μ.Α.Μ.Α. Contemporary που λειτουργεί από το 2021 με έδρα την Πάφο. Στο περίπτερο εκθέτει έργα της η καλλιτέχνης και ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Καλών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ, Γιούλα Χατζηγεωργίου, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, ενώ την επιμέλεια της έκθεσης έχει η ιστορικός τέχνης Σούζυ Αναστάση.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ντόρα Χριστοδούλου