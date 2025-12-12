Η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι δεν θα παρουσιαστεί τελικά στο πρόγραμμα των συναυλιών της παγκόσμιας περιοδείας του Hellenic Music Ensemble, όπως γνωστοποίησε σε ανακοίνωση η εταιρεία παραγωγής GTP Touring Ltd.

Οι διοργανωτές αναφέρουν πως το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, «με μια εμφάνιση αντάξια της σημαντικής του συμβολής στη μουσική».

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε απολύτως νόμιμη θέση να εκτελέσει τη μουσική του Χατζιδάκι εκτός Ελλάδας, χωρίς να απαιτείται άδεια από το Καθεστώς Διαχείρισης της Κληρονομιάς του συνθέτη. «Δεν ζητήσαμε άδεια, ούτε μας απαγορεύτηκε η εκτέλεση της μουσικής του με νομικά δεσμευτικό τρόπο» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο μουσικός διευθυντής Πάνος Λιαρόπουλος είχε ενημερώσει τους Διαχειριστές της Κληρονομιάς για την περιοδεία και είχε προτείνει πιθανή δημιουργική συνεργασία, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε. «Δεν υπάρχει κάποια δική σας πρόταση που να μας ενδιαφέρει» φέρεται να ήταν η απάντηση.

Η GTP Touring υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε νομικό μέσο για να εμποδιστεί η παρουσίαση του έργου Χατζιδάκι, ενώ καταγγέλλει «αμφιλεγόμενες κινήσεις παρασκηνίου» τις τελευταίες εβδομάδες- ανάμεσά τους και τη μεταφορά της αδειοδότησης του έργου του συνθέτη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ελλάδας, μόλις δύο μήνες πριν από την έναρξη της περιοδείας.

Όπως σημειώνεται, οι διεθνείς κανόνες προβλέπουν τρίμηνη περίοδο ειδοποίησης για τέτοιες μετακινήσεις δικαιωμάτων, η οποία θα έληγε την ημέρα της τελευταίας συναυλίας στη Νέα Ζηλανδία, επιτρέποντας κανονικά την εκτέλεση του έργου. Η εταιρεία υποστηρίζει πως «οι κανόνες κάμφθηκαν» στην προσπάθεια να επηρεαστεί η κοινή γνώμη.

«Όσοι προσέβαλαν τους τραγουδιστές μας και αμφισβήτησαν την ηθική μας πρέπει να γνωρίζουν ότι συνέβαλαν στο να μην παρουσιαστεί η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι σε μια παγκόσμια περιοδεία αντάξια της κληρονομιάς του» καταλήγει η ανακοίνωση.