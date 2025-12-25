Ο Νέγρος του Μοριά επιβεβαιώνει ότι η ελληνική μουσική μπορεί να συνομιλήσει με τον κόσμο χωρίς σύνορα. Το νέο του άλμπουμ, Mavri Ellada, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα με τα 50 κορυφαία παγκόσμια άλμπουμ του 2025 που δημοσίευσε ο Guardian, θέση που τον φέρνει δίπλα σε δημιουργούς από τον Λίβανο, τη Γουατεμάλα και την Ασία.

Η ελληνική σκηνή, μέσω του ΝτΜ, αποδεικνύεται ικανή να εκφραστεί διεθνώς με καθαρή φωνή, πολιτικό θάρρος και καλλιτεχνική τόλμη.

Σύμφωνα με τον Guardian, το Mavri Ellada «υπερβαίνει τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας και συνομιλεί άμεσα με τα καίρια ζητήματα της εποχής». Η γνωστή ανάμειξη τραπ και ρεμπέτικων στοιχείων εξελίσσεται εδώ σε έναν πιο σκληρό και άμεσο ήχο, με στίχους που αγγίζουν θέματα όπως η μετανάστευση, οι κοινωνικές εντάσεις και η σύγχρονη αστική πραγματικότητα. Ο ράπερ αξιοποιεί ένα ευέλικτο flow, τολμηρές παραγωγές και σαφή πολιτική στάση, καθιστώντας το άλμπουμ ένα έργο με διεθνή απήχηση.

Η κριτική του Guardian υπογραμμίζει την ιδιαιτερότητα της προσέγγισης του ΝτΜ: «Οπλισμένος με αυτήν την πιο σκοτεινή, πιο ώριμη φωνή, ο Νέγρος του Μοριά αντιμετωπίζει τα πιο ζοφερά ζητήματα με ακούραστη ενέργεια: μια ισχυρή δήλωση». Αναφορές γίνονται και στον χαρακτηριστικό ήχο του άλμπουμ, από τη βαρύτονη στροφή στο G-funk του τραγουδιού Ευθυνόφοβος μέχρι τα Afrobeats του Αν Είναι Δυνατόν και την πολυεπίπεδη αισθητική στο Πραγματικότητα. Ο Guardian αποκαλεί την προσέγγιση του ΝτΜ «μια ραπ εκδοχή του ρεμπέτικου ως αντίβαρο στον ελληνικό κοινωνικό διχασμό», αναδεικνύοντας τον ως πρωτοπόρο ενός μουσικού είδους που ονομάζει “τραμπέτικο”.

Ο Νέγρος του Μοριά, γνωστός και ως Black Morris, είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς Έλληνες ράπερ της τελευταίας δεκαετίας. Γεννημένος στην Αθήνα από Γκανέζους γονείς και μεγαλωμένος στις γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Κυψέλης, εκπροσωπεί τη φωνή της προσβεβλημένης νεολαίας της πόλης του 21ου αιώνα. Οι πρώτες του εμφανίσεις έγιναν στο πλευρό του θρυλικού MC Τάκι Τσαν, ενώ το 2014 αναδείχθηκε Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης του Thessaloniki Hip Hop Festival.

Η πορεία του συνεχίστηκε με ανεξάρτητες κυκλοφορίες, όπως το H.E.A.L.T.H. το 2018, και πλέον το Mavri Ellada τον τοποθετεί ανάμεσα στους σημαντικότερους σύγχρονους δημιουργούς παγκοσμίως. Όπως σχολιάζει ο Guardian, «ο Νέγρος του Μοριά επιδεικνύει δεξιοτεχνία στο flow του, ανοιχτό αυτί για ασυνήθιστες παραγωγές και σφοδρούς στίχους που ξεπερνούν τα όρια της ελληνικής σκηνής».

Στη λίστα των κορυφαίων άλμπουμ ξεχωρίζουν επίσης η επιστροφή της Yasmine Hamdan, η επανανακάλυψη της Mohinder Kaur Bhamra και η παντζαμπική ντίσκο, καθώς και η πρώτη θέση του ντουέτου Titanic. Σε αυτό το πολυδιάστατο μουσικό μωσαϊκό, η Ελλάδα εκπροσωπείται με ισχύ και φωνή, επιβεβαιώνοντας ότι η γεωγραφία υποχωρεί μπροστά στην τέχνη.

Ο Νέγρος του Μοριά δεν είναι ξένος στο κυπριακό κοινό, καθώς έχει εμφανιστεί μεταξύ άλλων στο Φεστιβάλ Φέγγαρος το 2018 και το 2024, αφήνοντας πάντα έντονη την καλλιτεχνική του σφραγίδα.