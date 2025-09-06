Χρηματοδοτικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό των πολιτιστικών δομών στην Κυπριακή Δημοκρατία φιλοδοξεί να αποτελέσει το Σχέδιο Στήριξης Τεχνολογικής και Ψηφιακής Αναβάθμισης Πολιτιστικών Φορέων, που προκήρυξε το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Το Σχέδιο θα εφαρμοστεί από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού την τριετία 2025-2027 με προοπτική συνέχισής του και η χρηματοδότηση για την εφαρμογή του προέρχεται από εθνικούς πόρους. Για το 2025 είναι ύψους συνολικού προϋπολογισμού €300.000.

Οι στόχοι του περιλαμβάνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών δομών, τη μείωση του λειτουργικού κόστους, την ανάπτυξη κοινού και την προώθηση της συμπεριληπτικής εμπειρίας.

Οι πρόνοιες του Σχεδίου παρουσιάστηκαν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στο Υφυπουργείο, όπου αναφέρθηκαν λεπτομερώς οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για μη κερδοσκοπικούς φορείς, το ύψος και η ένταση της χρηματοδότησης (έως 85% της δαπάνης, με ανώτατο όριο €30.000), καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες, οι οποίες καλύπτουν ευρύ φάσμα τεχνολογικού εξοπλισμού, λογισμικών και υπηρεσιών. Η Λίνα Κασσιανίδου, επεσήμανε ότι αποτελεί την υλοποίηση ενός εκ των βασικών στρατηγικών στόχων του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Η αρμόδια αρχή γνωστοποίησε επίσης τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, τις διαδικασίες καταβολής της χορηγίας σε δύο δόσεις.

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας για τον Πολιτισμό, που προνοούσε την ψηφιακή αναβάθμιση πολιτιστικών φορέων ως μέσο εκσυγχρονισμού της δημιουργικής βιομηχανίας. Παράλληλα, καθιστά την δημιουργική παραγωγή πιο προσβάσιμη στο εγχώριο και διεθνές κοινό.

Το Σχέδιο στοχεύει στην ενθάρρυνση εναλλακτικών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διάθεσης με την υποστήριξη έργων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας ψηφιακού πολιτισμού. Αξιοποιώντας το οι πολιτιστικοί φορείς μπορούν να υλοποιήσουν νέες και καινοτόμες ιδέες καλλιτεχνικής έκφρασης, να στοχεύσουν στη βελτίωση της εμπειρίας του κοινού, στη δημιουργία προσβάσεων για εμποδιζόμενα άτομα με σκοπό την συμπεριληπτική εμπειρία, καθώς και να επιτύχουν μείωση του λειτουργικού κόστους με την απόκτηση λιγότερο ενεργοβόρου εξοπλισμού.

Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των προτάσεων είναι ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και ο αντίκτυπός της στον φορέα, γεγονός που τονίζει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (σωματεία, ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες) που έχουν την έδρα τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν ως κύρια καταστατική τους επιδίωξη τη δραστηριοποίηση στον χώρο του σύγχρονου πολιτισμού, επιδεικνύουν συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών και διαθέτουν/ ενοικιάζουν χώρους σύγχρονου πολιτισμού ή αποθηκευτικούς χώρους για τεχνολογικό εξοπλισμό στο όνομά τους.

Καλύπτει την αγορά εξειδικευμένου εξοπλισμού λογισμικών (τόσο off the shelf όσο και εξειδικευμένων), υπηρεσιών πληροφορικής, αλλά και διάφορες άλλες δαπάνες τεχνολογικής/ ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής. Παράλληλα, ευνοεί την ανάπτυξη ή προμήθεια λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, όπως προσωποποιημένες εμπειρίες, recommendation systems και βελτιωμένες διαδραστικές εφαρμογές.

Η δε χορηγία θα ανέρχεται στο 85% τις συνολικής δαπάνης με ανώτατο όριο τις €30.000 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά πολιτιστικό φορέα.

Οι λεπτομερείς όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου έχουν αναρτηθεί στον σχετικό σύνδεσμο.

Για την παρούσα προκήρυξη οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 στις 2μ.μ. Η εξέταση και αξιολόγηση των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Πλατφόρμας Υποβολής Αιτήσεων.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τυχόν ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης mthoma@culture.gov.cy.