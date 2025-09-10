Ο «Τεμπέλης Δράκος» του Γιώργου Χατζηπιερή παρουσιάζεται σε μια φαντασμαγορική μουσική παράσταση στο Ηρώδειο σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου την ερχόμενη Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, στις 8μ.μ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, τα εισιτήρια της παράστασης έχουν εξαντληθεί, αφού πρόκειται για το πιο αγαπημένο έργο παιδικού τραγουδιού της τελευταίας εικοσαετίας και με εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Στιγμιότυπο από την πρόβα.

Τον πολύχρωμο περιπετειώδη και τόσο αγαπητό κόσμο του Τεμπέλη Δράκου με το χιούμορ, τις ανατροπές, τη φαντασία και τις τόσες αγαπημένες μελωδίες ζωντανεύουν κάτω από την Ακρόπολη η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και 50μελής παιδική χορωδία, ενώ στο πιάνο θα συνοδεύσει ο ενορχηστρωτής του Τεμπέλη Δράκου, Μάριος Τακούσιης.

Ερμηνεύουν οι μοναδικοί: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Φοίβος Δεληβοριάς, Σοφία Παπάζογλου, Απόστολος Ρίζος, Ρένα Μόρφη, Αντώνης Αντωνίου (Monsieur Doumani), Γιάννης Διονυσίου. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από τη μαγική αυτή γιορτή ο δημιουργός του Τεμπέλη Δράκου Γιώργος Χατζηπιερής.

O δημιουργός του «Τεμπέλη Δράκου» Γιώργος Χατζηπιερής.

Το Ηρώδειο, το όμορφο ρωμαϊκό θέατρο κάτω από την Ακρόπολη των Αθηνών, φιλοξενεί κάθε καλοκαίρι σπουδαίες παραγωγές και καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας, γι’ αυτό το ότι μια Κυπριακή παραγωγή παρουσιάζεται στο πιο επίσημο καλοκαιρινό θέατρο της Αθήνας δίνει μεγάλη χαρά στους δημιουργούς της παράστασης.

Όπως όλα δείχνουν τη χαρά αυτή συμμερίζεται και ο κόσμος αφού τα εισιτήρια των πέντε χιλιάδων θέσεων εξαντλήθηκαν λίγες μόνο μέρες μετά την ανακοίνωσή της, επαληθεύοντας τη δημοφιλία του Τεμπέλη Δράκου.

Ο «Τεμπέλης Δράκος», μεγαλώνει γενιές παιδιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο αποδεικνύοντας ότι η δημιουργία με αισθητική και ποιότητα, που σέβεται τη φαντασία των παιδιών -κάθε ηλικίας- μπορεί να αποτελέσει μέρος της ευρύτερης πολιτιστικής τέχνης και παιδείας.

Τραγούδια όπως «ο Τεμπέλης Δράκος», «το Ελεφαντάκι», «το Σκουλουκούιν», το «Για Τα Πα Τα», «ο Κόκορας Ξυπνάει», «το Βουνό», το «Για Που Για Που», «ο Παγωτατζής», τα «Δέκα Καβουράκια» και πολλά άλλα, έχουν ήδη γίνει κλασσικά τραγούδια του παιδικού ρεπερτορίου και έχουν αποτελέσει το σάουντρακ της παιδικής ηλικίας για χιλιάδες παιδιά.

Πάντα με κέφι και ενθουσιασμό, ο «Τεμπέλης Δράκος» συνεχίζει σταθερά το ταξίδι του, με πρωτότυπες ευφάνταστες ιστορίες και μελωδίες που παρεισφρέουν στις καρδιές μικρών και μεγάλων.