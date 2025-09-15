Το Βραβείο Ντοκιμαντέρ στο 48o Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας έλαβε η ταινία του κυπριακού δημιουργικού διδύμου των Σύλβιας Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου «Requiem in Salt».

Η δημιουργική ομάδα από την Πάφο παρουσίασε ένα ντοκιμαντέρ που εξερευνά τον συμβολισμό και τη σημασία του αλατιού στην ιαπωνική κουλτούρα, μέσω του καλλιτέχνη Μοτόι Γιαμαμότο.

Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο €4000, (προσφορά ΕΡΤ και ΕΚΚΟΜΕΔ), παροχές εργαστηρίου και εργασίες μεταπαραγής αξίας €2500 (προσφορά Stefilm) και ένα σετ φωτιστικών σωμάτων LED (προσφορά Manios Cine Tools και Amaran). Σύμφωνα με το σκεπτικό επιτροπής, η ταινία τιμήθηκε «για την απόλυτη συνέπεια μορφής και περιεχομένου, για την υψηλή αισθητική και τη χαμηλόφωνη αφήγηση που μετατρέπει το προσωπικό πένθος σε καλλιτεχνική και πνευματική εμπειρία».

Στιγμιότυπο από το βραβευμένο ντοκιμαντέρ.

Η αυλαία στο φεστιβάλ Δράμας έπεσε το βράδυ της Κυριακής με την τελετή απονομής των βραβείων και την ανακοίνωση του Χρυσού Διόνυσου.

Στη σκηνή ανέβηκε πρωτοβουλία των δημιουργών που βρίσκονται στη Δράμα που ζήτησε να «στρέψουμε το βλέμμα μας πέρα από την τέχνη, σε έναν λαό που αναζητά ζωή, δικαιοσύνη και ελευθερία», αναφερόμενη στον στολίσκο που φεύγει από τη Σύρο για τη Γάζα.

Μεγάλος νικητής της βραδιάς ήταν ο Νεριτάν Ζιντζιρία με την ταινία «Noi», κερδίζοντας τον δεύτερο Χρυσό του Διόνυσο μετά το «Χαμομήλι» του 2012. Η βραβευμένη ταινία αποσπά το ένα από τα δύο εισιτήρια του DISFF για τη μακρά λίστα υποψηφιοτήτων του Βραβείου Όσκαρ Ταινίας Μικρού Μήκους.

Ο Αργυρός Διόνυσος- Βραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη» πήγε στον Κωστή Θεοδοσόπουλο για την ταινία «Αυτός που Κάποτε Υπήρχε», η οποία έλαβε επίσης το Βραβείο Drama Queer, το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας για τον Άρη Μπαλή, αλλά και το Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ και Κομμώσεων για τη Δήμητρα Γιατράκου.

Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής έλαβε το φιλμ «Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει» του Δημήτρη Παπαθανάση, που έλαβε επίσης το Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ). Το Βραβείο Σεναρίου έλαβαν οι Γιάννης Συμβώνης και Γιώργος Αγγέλκος για την ταινία «Μικρό Σώμα» του πρώτου. Το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας έλαβε η Φίλια Παπαγγελίδη για την ταινία «Μίτση» της Γεύης Δημητρακοπούλου. Το Βραβείο Ήχου κέρδισαν οι Δήμητρα Ξερούτσικου και Άρης Παυλίδης για την ταινία «Οι Λύκοι Επιστρέφουν» του Στέλιου Μωραϊτίδη, που κέρδισε επίσης το Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, ενώ το Βραβείο Σχεδιασμού Ήχου ο Λέανδρος Ντούνης για την ταινία «Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη, η οποία έλαβε επίσης το Βραβείο Φωτογραφίας για την εργασία του Κωνσταντίνου Κουκουλιού, το Βραβείο Σκηνογραφίας για την εργασία της Σοφίας Βάσο και της Λυδίας Μηλίγκου καθώς επίσης το Βραβείο της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ).

Η ταινία «Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη έλαβε το Βραβείο Μοντάζ για τη δουλειά του ιδίου, αλλά και το Βραβείο Ενδυματολογίας για τη δουλειά της Γιοχάνας Σράουτ. Η ταινία αυτή έλαβε και Ειδική Μνεία από την Επιτροπή.

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής έλαβε ο Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος για τη συγκινητική ταινία του Άκη Πολύζου «Λουδίας», ενώ το Βραβείο Ειδικών Εφέ πήγε στον Νίκο Πίττα για την ταινία «Το Τίποτα και τα Πάντα» της Λίας Τσάλτα.

Εύφημο Μνεία έλαβε η ταινία «Τα κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου» της Ειρήνη Ζαχαριάδη και του Κέβιν Γουόκερ.

Την κριτική επιτροπή του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος απάρτιζαν η ηθοποιός Mαρία Καλλιμάνη, η ηθοποιός Έλσα Λεκάκου, ο συγγραφέας, σεναριογράφος Δημοσθένης Παπαμάρκος, ο διευθυντής φωτογραφίας Ανδρέας Σινάνος και ο σκηνοθέτης Άγγελος Φραντζής.

Σε ό,τι αφορά το Διεθνές Διαγωνιστικό, στην ταινία του Κινέζου σκηνοθέτη Χάο Ζου «Correct Me If I’m Wrong» πήγε το Grand Prix 2025, ενώ το Βραβείο Σκηνοθεσίας έλαβε το «Casa Chica» του Lau Charles (Μεξικό).