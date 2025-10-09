Ανοικτή πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος προς επαγγελματίες του τομέα της μουσικής για συμμετοχή σε μία από τις διαδικτυακές Ομάδες Εστίασης (Focus Groups) απευθύνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού.

Τα Focus Groups θα πραγματοποιηθούν εντός Νοεμβρίου 2025 για χαρτογράφηση των αναγκών των επαγγελματιών της Μουσικής στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Άτλας».

Συγκεκριμένα, μέσα από τη μορφή ομαδικής συζήτησης μέγιστης διάρκειας δύο ωρών, η έρευνα θα χαρτογραφήσει τις απόψεις, τις αντιλήψεις και τις εμπειρίες των επαγγελματιών της Μουσικής βάσει θεματικών εξειδικευμένου ενδιαφέροντος για τις οποίες θα ερωτηθούν, με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση των μελλοντικών πολιτικών του Υφυπουργείου για τον τομέα.

Η ευρεία επαγγελματική και δημογραφική εκπροσώπηση των επαγγελματιών του χώρου θα συμβάλει στον προσδιορισμό της μελλοντικής κατεύθυνσης του τομέα και στην υποστήριξη της ανάπτυξής του. Διευκρινίζεται ότι οι Ομάδες Εστίασης δεν αποτελούν μέρος οποιωνδήποτε διαδικασιών δημόσιας διαβούλευσης διενεργούνται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Η συμμετοχή των επαγγελματιών γίνεται σε εθελοντική βάση, χωρίς αμοιβή. Παράλληλα, η συμμετοχή αυτή γίνεται υπό την προσωπική ιδιότητα των συμμετεχόντων και οι απόψεις που θα διατυπωθούν θα εκφράζουν μόνο τους συμμετέχοντες κι όχι τυχόν εργοδότες τους. Σημειώνεται ότι άτομα που έχουν σχέση εργοδότησης με το Υφυπουργείο Πολιτισμού, περιλαμβανομένων των ατόμων που συμμετέχουν στα Δ.Σ. του ΘΟΚ, ΙΣΟΚ κ.λπ. ή σε άλλη θέση ευθύνης εποπτευόμενων φορέων του Υφυπουργείου, δεν είναι επιλέξιμοι ως συμμετέχοντες.

Η επιλογή των επαγγελματιών για τη σύσταση των Ομάδων Εστίασης θα γίνει με τρόπο που να διασφαλίζει τη δημογραφική ισορροπία (ως προς την ίση εκπροσώπηση στις Ομάδες διαφορετικών φύλων, ηλικιών και επαρχιών από όλη την Κύπρο), καθώς και την ισότιμη εκπροσώπηση διαφορετικών επιμέρους ειδικοτήτων και εργασιακών καθεστώτων εντός του τομέα.

Τα προαναφερθέντα θα ληφθούν υπόψιν στην επιλογή των συμμετεχόντων, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ισορροπία και ισότιμη εκπροσώπηση ως προς τα κριτήρια αυτά. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη τη συμπερίληψη του ενδιαφερόμενου στις Ομάδες που θα συγκροτηθούν.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου και θα κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες με επιστολή/πρόσκληση. Η ημερομηνία διεξαγωγής της Ομάδας, στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν, θα οριστικοποιηθεί σε επόμενο στάδιο, σε συνεννόηση με τους συμμετέχοντες/τις συμμετέχουσες. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν έχει διασφαλιστεί η απαιτούμενη δημογραφική εκπροσώπηση μέσα από τις Δηλώσεις Συμμετοχής, το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού θα απευθύνει προσωπικές προσκλήσεις και σε άλλους επαγγελματίες που δεν θα έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης της Μουσικής καλούνται να δηλώσουν ενδιαφέρον στον σχετικό σύνδεσμο.

Η Δήλωση Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι τις 27/10/2025. Διευκρινίσεις για τυχόν απορίες αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων μπορούν να ζητηθούν γραπτώς, μέσω αποστολής σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος με θέμα «Διευκρινίσεις για συμμετοχή στις Ομάδες Εστίασης», στην ηλεκτρονική διεύθυνση atlas@culture.gov.cy.

Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν ως συμμετέχοντες στις Ομάδες Εστίασης θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στον σύνδεσμο που αφορά το Πρόγραμμα Ερευνών ΑΤΛΑΣ.