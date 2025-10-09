Έναν παράξενα γοητευτικό απατεώνα, τον «Roofman», τη συνέχεια του φουτουριστικού μπλοκμπάστερ «Tron» της Disney, το χειμερινό θρίλερ «Dead Oγ Winter» στο παγωμένο τοπίο της Μινεσότα και τη χαριτωμένη ταινία κινουμένων σχεδίων «Pets on a Train» υποδέχονται στις σκοτεινές αίθουσες οι κινηματογραφόφιλοι της Κύπρου.

«Roofman»

Αισθηματική κωμική περιπέτεια, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ντέρεκ Σίανφρανς, με τους Τσάνινγκ Τέιτουμ, Κίρστεν Ντανστ, Πίτερ Ντίνκλατζ, Κιθ Στάνφιλντ, Μπεν Μέντελσον.

Ο ακριβοθώρητος πια Ντέρεκ Σιάνφρανς, επιστρέφει έπειτα από εννέα χρόνια, με σκεπτόμενη, ευχάριστη μαύρη κωμωδία, που συνδυάζει τον ρομαντισμό με την περιπέτεια, βασισμένος σε μία απίστευτη αληθινή ιστορία. Ο στιλίστας Σιάνφρανς, του δυνατού «Blue Valentine», που αρέσκεται να παντρεύει διαφορετικά είδη στις ταινίες του, εδώ κάνει ένα μικρό καλοπροαίρετο βήμα προς τον κινηματογράφο ευρύτερης αποδοχής, χωρίς να χάνει την έμπνευσή του, το ξεχωριστό του βλέμμα, στρεφόμενος προς τη ρομαντική γλυκόπικρη κωμωδία.

Έχει ως εφόδιο δυο γνωστά ονόματα για πρωταγωνιστές, τον Τσάνιγκ Τέιτουμ και την πολυσύνθετη Κίρστεν Ντανστ, ένα ζευγάρι που αναπτύσσει μία ομολογουμένως καλή χημεία.

Ο Τζέφρι Μάντσεστερ, ένας πρώην στρατιωτικός και γοητευτικός ένοπλος ληστής γνωστός ως Roofman, εισέβαλε σε περισσότερα από 40 εστιατόρια McDonald’s περνώντας από τη στέγη των κτιρίων. Εκτίοντας ποινή 45 ετών και αποφασισμένος να δει ξανά την οικογένειά του, κάνει μια περίτεχνη απόδραση από τη φυλακή και καταφεύγει έξυπνα σ’ ένα μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών. Μ’ ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη, ο Τζέφρι κρύβεται ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια, αλλά όλα αλλάζουν όταν ερωτεύεται τη μεγαλόκαρδη Λι…

Έχοντας ως ήρωα έναν καλοσυνάτο ληστή, που είναι ευγενικός με τους υπαλλήλους των καταστημάτων που κλέβει, έχει το ταλέντο της παρατήρησης, στις αποδράσεις και να μένει σχεδόν αόρατος από τους διώκτες του, θα βρεθεί μπροστά στον κεραυνοβόλο έρωτα, μίας χωρισμένης μητέρας. Ένας ευχάριστος τύπος, που όμως κάνει όλες τις λάθος επιλογές για τους σωστούς επί το πλείστον λόγους…

Βεβαίως, ο θεατής θα πρέπει να συμβιβαστεί με τα απίστευτα που γίνονται στην ταινία- πώς ένας καταζητούμενος μένει αθέατος σε ένα κατάστημα;- αλλά απ’ ό,τι φαίνεται ορισμένες φορές η ζωή είναι πιο απίστευτη ακόμη κι από τα πιο ευφάνταστα σενάρια.

«Tron: Ares»

Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Γιοακίμ Ρένινγκ, με τους Τζάρεντ Λίτο, Γκρέτα Λι, Eβαν Πίτερς, Χασάν Μινχάι, Αρτούρο Κάστρο, Τζίλιαν Aντερσον, Τζεφ Μπρίτζες.

Ακόμη μια περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, αυτή τη φορά από την Disney. Εδώ, στο τρίτο κεφάλαιο του φραντσάιζ, 15 χρόνια μετά το «Tron: Legacy», που είχε γυρίσει ο Τζόζεφ Κοζίνσκι, ο έμπειρος στις περιπέτειες φαντασίας Γιοακίμ Ρένινγκ, ακολουθεί τη συνταγή με συνέπεια.

Το φιλμ, σεβόμενο την παράδοση ενός πολυδάπανου μπλοκμπάστερ (μόνο αυτοί που συνεργάστηκαν για την τελική μορφή του σεναρίου είναι πάνω από δέκα…) και την αξιοπρόσεκτη, σε σχέση με άλλες ταινίες του είδους, προϊστορία του, περνά τη βάση και προσφέρει τουλάχιστον δυο ώρες διασκέδασης.

Ένα απίστευτα εξελιγμένο πρόγραμμα, ενός ακατάβλητου μαχητή, ο «απόλυτος στρατιώτης», το Ares, αποστέλλεται από τον ψηφιακό κόσμο στον πραγματικό, για μια επικίνδυνη αποστολή, την απόκτηση του Κώδικα Διαχρονικότητας, το κλειδί για να κάνουν τα περιουσιακά στοιχεία που γεννιούνται στον ψηφιακό κόσμο μια μόνιμη πραγματικότητα. Μία αποστολή που σηματοδοτεί την πρώτη επαφή της ανθρωπότητας με οντότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιτηδευμένο φουτουριστικό υπερθέαμα, με εντυπωσιοθηρικής αισθητικής εικόνες, όπου τα ψηφιακά καλούδια, τα εφέ και το γρήγορο μοντάζ, κάνουν το κεφάλι να βουίζει, όταν το συναρπαστικό κομμάτι της ταινίας παραδίδεται εντελώς στις υπερηχητικές τεχνολογικές ευκολίες.

«Dead of Winter»

Θρίλερ, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Μπράιαν Κερκ, με τους Έμα Τόμσον, Τζούντι Γκριρ, Λόρελ Μάρσντεν.

Το όνομα της σπουδαίας Αγγλίδας ηθοποιού Έμα Τόμσον ως πρωταγωνίστριας σ’ ένα θρίλερ είναι από μόνο του ένα ελκυστικό στοιχείο για την ταινία του Μπράιαν Κερκ, γνωστού από αρκετές δουλειές του στην τηλεόραση και κυρίως από τη συμμετοχή του στο «Game of Thrones».

Θρίλερ, που διαδραματίζεται στο παγωμένο τοπίο της Μινεσότα- για την ακρίβεια στη Φιλανδία, όπου μάλλον είναι πολύ πιο οικονομικά τα γυρίσματα ακόμη και για μια αμερικάνικη παραγωγή- ξεκινά δίνοντας κάποιες υποσχέσεις. Αφήνει ανοιχτές τις προϋποθέσεις για μία ενδιαφέρουσα ιστορία, που θα ανεβάσει το σασπένς, ενώ συγχρόνως δημιουργεί μία ίντριγκα για το τι γυρεύει η καταξιωμένη δραματική ηθοποιός στα απάτητα χωράφια του αιματηρού θρίλερ.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα, που έχει χάσει τον άντρα της, ταξιδεύει στα μέρη που έζησαν ευτυχισμένοι τα νιάτα τους, στα βουνά της Μινεσότα και ψαρεύοντας στις παγωμένες λίμνες. Θέλοντας να πάει σε αυτή την παγωμένη λίμνη, θα χαθεί και θα ρωτήσει έναν ντόπιο, σε ένα εντελώς απομονωμένο σπιτάκι. Μετά από τις οδηγίες του θα βρεθεί στη λίμνη που έψαχνε, εκεί κοντά, αλλά μετά από λίγο θα γίνει μάρτυρας μίας άγριας σκηνής που θα της προξενήσει το ενδιαφέρον. Γυρνώντας στο σπιτάκι θα συνειδητοποιήσει ότι ο άντρας αυτός είχε απαγάγει ένα κορίτσι. Λίγο μετά θα έρθει και η γυναίκα του, που δείχνει σοβαρά άρρωστη και είναι φανερό ότι αυτή κινεί τα νήματα, ως το απόλυτο κακό.

«Pets on a Train»

Χαριτωμένη παιδική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων, γαλλικής παραγωγής 2025 και σε σκηνοθεσία των Μπενουά Νταφίς και Ζαν Κριστιάν Τασί. Με πρωταγωνιστές αγαπημένα κατοικίδια, που παγιδεύονται σε ένα τρένο, που ελέγχει ένας πανούργος και εκδικητικός ασβός, το ψηφιακό animation, που προβάλλεται μεταγλωττισμένο στα ελληνικά, έχει την πλάκα του, αλλά χωρίς πολλές άλλες αξιώσεις.