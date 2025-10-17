Οκτώ ξεχωριστές και μοναδικές συναυλίες υπό τους ήχους της τζαζ δίνει στην Ινδία μεταξύ 10-19 Οκτωβρίου το κυπριακό μουσικό συγκρότημα MOCA.

Το συγκρότημα που αποτελείται από τους μουσικούς Μάριο Μενελάου, Οδυσσέα Τουμάζου, Χρίστο Γερολατσίτη και Άρον Νύιρον, διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ινδία και είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιεί αυτό το μουσικό ταξίδι. Προηγουμένως και τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος έζησαν εκεί και εργάστηκαν στη σχολή True School of Music στην Μουμπάι.

Ήταν μια ξεχωριστή και πολύτιμη εμπειρία για αυτούς αφού δημιούργησαν φιλίες, δικτυώθηκαν με μουσικούς ενώ όπως και άλλοι προορισμοί που έχουν ταξιδέψει, η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής μέσα από την καθημερινότητα της Ινδίας επηρέασε και τη μουσική τους. Για παράδειγμα, στο πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο «Vol. 1», ένα από τα κομμάτια τους είναι εμπνευσμένο από τους δρόμους της Ινδίας.

«Η Ινδία για εμάς φέρει ένα πολύ σημαντικό συναισθηματικό φορτίο» αναφέρουν τα μέλη του συγκροτήματος. Όπως εξηγούν «όταν δουλέψαμε εκεί για πρώτη φορά, διδάσκοντας και παίζοντας, νιώσαμε την αίσθηση μιας οικογένειας. Δικτυωθήκαμε και δημιουργήσαμε πραγματικές φιλίες, δεθήκαμε με συναδέλφους μουσικούς και ένα κοινό ιδιαίτερα “ζεστό”. Οι συναυλιακοί χώροι της χώρας είναι από τους πιο εντυπωσιακούς που έχουμε παίξει, με εξαιρετικά ηχοσυστήματα και ενθουσιώδες κοινό που σού δίνει κίνητρο να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό. Και υπάρχει βέβαια και η χαλαρή διάσταση, όλοι μας αγαπάμε την ινδική κουζίνα».

Η περιοδεία του συγκροτήματος, που άρχισε από το Νέο Δελχί και θα ολοκληρωθεί στη Μουμπάι, πραγματοποιείται με τη στήριξη της Eurobank Limited στο πλαίσιο της στήριξης του πολιτισμού, αλλά και της διασύνδεσης της κουλτούρας των δύο χωρών.

Μουσικό ταξίδι από Ευρώπη μέχρι Ασία

Παράλληλα με τις ετοιμασίες της περιοδείας, το συγκρότημα συνεχίζει να συνθέτει, να δημιουργεί και να γράφει νέο υλικό με στόχο τη δημιουργία ενός δεύτερου άλμπουμ που θα εξελίξει περαιτέρω αυτά που έχουν ήδη δημιουργήσει.

Και ασφαλώς τα σχέδια τους δεν σταματούν εδώ. Επεκτείνονται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όπως άλλωστε και η μουσική. Μετά την Ινδία επόμενος προορισμός η Ουγγαρία όπου προγραμματίζουν συναυλίες ενώ για το 2026 έχουν κλείσει εμφανίσεις στην Ταϊλάνδη, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος που θα συνδεθεί με την κυπριακή προεδρία το 2026.

Για τους MOCA στόχος δεν είναι μόνο η διάδοση της μουσικής τους αλλά και η δημιουργία γέφυρας ανάμεσα σε πολιτισμούς αφού όπως λένε «σε κάθε συναυλία βλέπουμε ξεκάθαρα πως η μουσική μπορεί να ενώσει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες και αυτό είναι κάτι που μας εμπνέει να συνεχίσουμε».