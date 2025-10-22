Στη Νεοζηλανδή διεπιστημονική εικαστικό Κάρμα Μπαρνς για το έργο της «CO–Lapses» απονεμήθηκε το Μεγάλο Βραβείο της Μπιενάλε Λάρνακας 2025.

Συνολικά, 14 συμμετέχοντες έλαβαν διακρίσεις.

Oι πύλες της Μπιενάλε Λάρνακας άνοιξαν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου με τα εγκαίνια της κύριας έκθεσης «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές» στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας. Η Υφυπουργός πολιτισμού, ο Δήμαρχος Λάρνακας, οι καλλιτέχνες και το κοινό καλωσόρισαν με ενθουσιασμό την 4η έκδοση της Μπιενάλε και συνεχάρηκαν τους βραβευμένους καλλιτέχνες. Η 2η εβδομάδα συνεχίζει με συμμετοχικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και φιλοσοφικές συζητήσεις.

Η Κάρμα Μπαρνς παρουσίασε μια νέα εκδοχή της εξελισσόμενης γλυπτικής της εγκατάστασης, προϊόν έρευνας πάνω στις γήινες χρωστικές. Αντλεί έμπνευση από τις μοναχικές σφήκες λάσπης που συλλέγουν τοπικές ώχρες για να κατασκευάσουν τις περίπλοκες φωλιές τους.

«CO-Lapses» της Κάρμα Μπαρνς.

Αυτές οι κομψές, βιομορφικές μορφές ενέπνευσαν τα αιωρούμενα δοχεία καθένα από τα οποία περιέχει τοπική άμμο και χρωστική ύλη που απελευθερώνεται αργά με την πάροδο του χρόνου. Η κυπριακή εκδοχή αναφέρεται στο τοπικό είδος σφήκας λάσπης Sceliphron spirifex που δημιουργεί με παρόμοιο τρόπο δομές από λάσπη πάνω σε επιφάνειες κατασκευασμένες από τον άνθρωπο.

«Through Nomadic Eyes: Chromatic Traces of Cyprus» των DEKADEKA

Τα Βραβεία Αριστείας της Μπιενάλε

«Through Nomadic Eyes: Chromatic Traces of Cyprus» των DEKADEKA, Λευκορωσία

«20:11» του Βίκτορ Λόπεθ Γκονδάλεθ, Ισπανία

«Space/ Time Derivations (a Will to Silence)» του Άντριαν Γουάιτ, Μεξικό

«20:11» του Βίκτορ Λόπεθ Γκονδάλεθ.

«Space/ Time Derivations (a Will to Silence)» του Άντριαν Γουάιτ.

Tα Βραβεία των Φιναλίστ

«Phos, Lines of Transcendence» της Χριστίνας Σιακόλα.

«Phos, Lines of Transcendence» της Χριστίνας Σιακόλα, Κύπρος

«Soul Outlines» της Μπούσρα Αλ Σαμπίμπι, Oμάν

«Bunoe Maniere (Table Etiquette)» του Αντόνιο Ριέλο, Ιταλία

«Woven Echoes» του Νίκου Ιωσήφ, Ελλάδα

«Corner of Dilemma» του Σάσαν Νασέρνια, Καναδάς

«Bubbler Town» του Γιουν Ζανγκ, Κίνα

H Μπούσρα Αλ Σαμπίμπι μπροστά στο έργο της «Soul Outlines».

«Bunoe Maniere (Table Etiquette)» του Αντόνιο Ριέλο.

«Woven Echoes» του Νίκου Ιωσήφ.

«Corner of Dilemma» του Σάσαν Νασέρνια.

«Bubbler Town» του Γιουν Ζανγκ.

Βραβείο Καλύτερης Συμμετοχής από Κύπριο καλλιτέχνη

«Cogito» του Δανιήλ Γεωργίου

«Cogito» του Δανιήλ Γεωργίου

Βραβείο «Καλλιτέχνης του Κόσμου» του WAVA (World Association of Visual Arts)

«Soul Outlines» της Μπούσρα Αλ Σαμπίμπι, Ομάν

Βραβείο «Καλλιτέχνης της Μεσογείου» του WAVA

«Old Fashioned» των Λάιλα Αμπντ Ελραζάκ και Ντάνα Μαζάλ Ζιβ, Ισραήλ

«Old Fashioned» των Λάιλα Αμπντ Ελραζάκ και Ντάνα Μαζάλ Ζιβ.

Πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Ενώ οι εκθεσιακοί χώροι φιλοξενούν τα επιλεγμένα έργα της χρονιάς υπό την θεματική «Ακολουθώντας Ίχνη και Γραμμές», το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων της εβδομάδας περιλαμβάνει τέσσερεις παραστάσεις, δύο εργαστήρια, μία βιωματική δραστηριότητα και καλεί το κοινό να λάβει μέρος με δικές του δημιουργίες.

Αγγίζοντας θέματα φιλοσοφίας, δικοινοτικής συλλογικότητας, αφιερώματα σε εμβληματικούς Κύπριους καλλιτέχνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά και συμμετοχικές παραστάσεις, η εβδομάδα αυτή προσφέρει μια ποικιλόμορφη δόση τέχνης και πολιτισμού.

Zeno Philosophical Swim

22 & 26 Οκτωβρίου

10:30-13:30, LIV Deli Café, LIV Mackenzie Beach Suites Hotel, δωρεάν, στα Αγγλικά

Οι παράλληλες εκδηλώσεις της εβδομάδας ξεκινούν με μια φιλοσοφική βουτιά αφιερωμένη στον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Ζήνωνα, o οποίος γεννήθηκε στο Κίτιον, Λάρνακας. Καθοδηγούμενοι από τον καλλιτέχνη Ιγκόρ Σνουρένκο, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναλογιστούν κατά πόσο η φιλοσοφία παραμένει επίκαιρη σήμερα και πώς επηρεάζει τους ανθρώπους και την πόλη.

Οι συμμετέχοντες θα συγκεντρωθούν στο λόμπι του ξενοδοχείου LIV Mackenzie Beach Suites, κάτω από την επιγραφή «I think therefore I swim», όπου θα λάβουν μια φιλοσοφική ερώτηση για αναστοχασμό. Έπειτα θα κολυμπήσουν μαζί στην παραλία Μακένζυ, θα επιστρέψουν στο ξενοδοχείο για μια συζήτηση η οποία αντλεί έμπνευση από παλαιά φιλοσοφικά συμπόσια, και θα παρακολουθήσουν την προβολή της μικρού μήκους ταινίας, Morning Mile.

Η δράση θα επαναληφθεί στις 26 Οκτωβρίου ως συνέχεια της πρώτης, αλλά μπορεί να παρακολουθηθεί και ανεξάρτητα.

The Sighlence of Sky

23 & 24 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ., Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, €20+, στα αγγλικά & ελληνικά

Κατευθείαν από τον Καναδά και για πρώτη φορά στην Κύπρο παρουσιάζεται η μη-λεκτική παράσταση με μάσκες και μιμική, «The Sighlence of Sky», σε σύλληψη της Anana Rydvald και παραγωγή του Infinithéâtre. Η παράσταση ταξιδεύει το κοινό σε ένα ταξίδι φαντασίας, ενσυναίσθησης και βαθιάς ανθρώπινης σύνδεσης. Με ευαισθησία εξερευνά την αγάπη και τη θλίψη μέσα στους οικογενειακούς δεσμούς, εστιάζοντας στην εμπειρία μιας οικογένειας που αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα και τη νευροποικιλότητα.

Η αφήγηση γίνεται αποκλειστικά μέσα από σωματική έκφραση και προβολή κειμένου (στα Αγγλικά στις 23 Οκτωβρίου και στα Ελληνικά στις 24 Οκτωβρίου), δημιουργώντας ένα οπτικό και συναισθηματικό τοπίο όπου οι θεατές καλούνται να διαμορφώσουν τη δική τους ερμηνεία. Το κείμενο, βασισμένο στην προσωπική ιστορία της Rydvald, παρουσιάζεται από την οπτική του παιδιού, με απλή γλώσσα και γλωσσικές αποχρώσεις που διατηρούν την αυθεντικότητα του εσωτερικού του κόσμου.

The Art of Together

25 Οκτωβρίου, 9-11π.μ., Πάρκο Σαλίνα, Youth Makerspace Larnaka, αγγλικά & ελληνικά, δωρεάν

Το δημιουργικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 11 ετών συνεχίζεται αυτό το Σάββατο στο Πάρκο Σαλίνα/ Youth Makerspace Larnaka, με τη Θεοδώρα Ανδρέου να ενθαρρύνει τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι, τη φαντασία και τη συλλογική δημιουργία. Στη συνάντηση αυτή, τα παιδιά θα δημιουργήσουν έναν φανταστικό χαρακτήρα που ζει ή επισκέπτεται μια φωλιά από γραμμές και σύρματα. Με τη χρήση ενός στυλό 3D και δημιουργικές δραστηριότητες, θα εξερευνήσουν έννοιες όπως η ταυτότητα, το ανήκειν και η σύνδεση προσωπικών ιστοριών με το συλλογικό.

Τα επόμενα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο πρωί σε διάφορα σημεία της Λάρνακας και θα ολοκληρωθούν με μια συλλογική εικαστική εγκατάσταση στη Δημοτική Αγορά Λάρνακας.

Weaving Unity

25 & 26 Οκτωβρίου, 10π.μ.- 5μ.μ./ 6-11μ.μ., Πολυχώρος Δημιουργικότητας και Πολιτισμού, στα Αγγλικά

Το Weaving Unity είναι ένα διήμερο δικοινοτικό καλλιτεχνικό γεγονός που φέρνει κοντά Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους μέσα από ένα συμβολικό εργαστήρι ύφανσης και μια ανοιχτή καλλιτεχνική γιορτή. Στόχος είναι να επανεξετάσει την Πράσινη Γραμμή που χωρίζει την Κύπρο, μετατρέποντάς τη σε μια κλωστή δημιουργίας και συνύπαρξης.

Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, συμμετέχοντες από τις δύο κοινότητες θα λάβουν μέρος σε εργαστήριο ύφανσης με την εικαστικό Ιφιγένεια Παπαγεωργίου και τον επιμελητή Κωνσταντίνο Χαρίλαου, δημιουργώντας ένα συλλογικό έργο από ανακυκλωμένα και προσωπικά υφάσματα υφασμένα πάνω σε μεταλλική κατασκευή.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το έργο θα παρουσιαστεί σε μια ζωντανή γιορτή με εμφανίσεις από πολλαπλούς καλλιτέχνες – Tahini Molasses, Alejjos, Vanesha, Νικόλα Λοΐζου, μουσική Ney από τον Βασίλη Φιλίππου, καθώς και οπτικές παρεμβάσεις από τους Cyprus Surreal και Charizart. Επίσης θα γίνει η πρώτη προβολή βίντεο-mapping και στις δύο όψεις ιστορικού δημόσιου κτηρίου στη Λάρνακα. Το τελικό έργο θα εκτεθεί δημόσια στην Πλατεία Ζουχούρι στο πλαίσιο της επίσημης έκθεσης της Μπιενάλε.

Tracing Stass

25 Οκτωβρίου, 3μ.μ., Youth Makerspace Larnaka, δωρεάν, στα Αγγλικά

Ο περιπατητικός περίπατος «Tracing Stass» αποτελεί φόρο τιμής στον εμβληματικό και διεθνώς αναγνωρισμένο Κύπριο καλλιτέχνη και εκπαιδευτικό Στας Παρασκό, ο οποίος γεννήθηκε στην Αναφωτία δυτικά της Λάρνακας. Οι καλλιτέχνες Αιμίλιος Κουτσουφτίδης και Simon Pruciak περπατούν στα χνάρια του, μέσα από τα τοπία που ενέπνευσαν το έργο του. Η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από την Αναφωτία και θα προβληθεί στη Λάρνακα, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να την παρακολουθήσει σε πραγματικό χρόνο.

Κάθε στάση θα περιλαμβάνει προ-ηχογραφημένες αναμνήσεις από φίλους, συγγενείς, συναδέλφους και επαγγελματίες της τέχνης. Η δράση ολοκληρώνεται όταν οι καλλιτέχνες συναντούν μια βιντεο-εγκατάσταση με σύντομη συνέντευξη του Στας. Μέσα από αυτή τη διαδραστική δράση, δημιουργείται ένα αλληγορικό ‘παράθυρο’ που συνδέει τη μνήμη, τα έργα και το χωριό του καλλιτέχνη.

Η δράση θα επαναληφθεί το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Ιχνηλάτ(ρ)ης

25 Οκτωβρίου, 7μ.μ., πρώην Larnaka College (υπόγειο), ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους

Η συμμετοχική παράσταση «Ιχνηλάτ(ρ)ης» από την ομάδα Ex-Piercing Arts μεταμορφώνει τον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός υπό ανέγερση ξενοδοχείου σε τόπο αναζήτησης, σύγκρουσης και αποκάλυψης. Η παράσταση συνθέτει ένα διαδραστικό ταξίδι μέσα από την τριάδα κίνησης, λόγου και χώρου, όπου η εμπειρία προσκαλεί τον θεατή να λάβει μέρος στην δράση και να πάρει αποφάσεις.

Θα ακολουθήσουν επιπλέον παραστάσεις στις 1, 2, 8 και 9 Νοεμβρίου.

Την επόμενη εβδομάδα, ετοιμαστείτε για την ιστορία του ανθρώπου που παρήγαγε το πρώτο cola αναψυκτικό στην Κύπρο, δημιουργίες κυανοτυπίας και γραμμάτων, περισσότερες παραστάσεις και Open Art Schools που φέρνουν στο προσκήνιο τις δημιουργίες παιδιών. Ένας μήνας γεμάτος πολιτισμό σε ολόκληρη την επαρχία Λάρνακας.

Επισκεφθείτε την κύρια έκθεση εδώ: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας, Πιαλέ Πασιά, Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο (Αθηένου), και Μουσείο Κώστα Αργυρού (Μαζωτός).

Μέρες και ώρες λειτουργίας: Ωράριο Λειτουργιας Εκθεσιακών Χώρων Λαρνακα Μπιενάλε 2025