Με το διεθνούς κύρους βραβείο «After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize 2026» έχει βραβευτεί ο Κύπριος δημιουργός Στέλιος Καλλινίκου.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή βραβεία που αφορούν τις οπτικές τέχνες και απονέμεται κάθε χρόνο από το C/O Berlin με έδρα το Βερολίνο και το Ίδρυμα Crespo με έδρα τη Φρανκφούρτη σε δύο διεθνείς καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία και τα οπτικά μέσα για να ανταποκριθούν στην μεταβαλλόμενη οικολογία του παρόντος και να εξερευνήσουν νέες έννοιες της φύσης και της τέχνης.

Οι νικητές για το 2026, Στέλιος Καλλινίκου (γενν. 1985, Κύπρος) και Σουζάνε Κρίμαν (γενν. 1972, Γερμανία), θα μοιραστούν το έπαθλο των €80.000.

Έκθεση με έργα και των δύο καλλιτεχνών θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τις 12 Σεπτεμβρίου 2026 έως τις 3 Φεβρουαρίου 2027 στο C/O Berlin στο Amerika Haus του Βερολίνου και στη συνέχεια, από την άνοιξη του 2027 η διπλή έκθεση θα είναι ανοιχτή για το κοινό στο Open Space του Ιδρύματος Crespo στη Φρανκφούρτη.

Στο νέο του έργο, ο Στέλιος Καλλινίκου εξερευνά την Αλυκή Ακρωτηρίου, η οποία αποτελεί μέρος της βρετανικής στρατιωτικής βάσης ως βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στην Κύπρο. Η λίμνη είναι ένας σημαντικός υγρότοπος στην ανατολική Μεσόγειο, που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από μερικά από τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Κύπρου και αποτελεί βασικό βιότοπο για αμέτρητα είδη χλωρίδας και πανίδας.

Still life, 2024

Ο Καλλινίκου μεταφέρει τις εντάσεις μεταξύ στρατιωτικής εκμετάλλευσης, οικολογικής ευθραυστότητας και προγονικής κληρονομιάς σε αυτόν τον χώρο, συνυφαίνοντας πολλαπλές χρονικές περιόδους. Συνδυάζοντας φωτογραφία, κινηματογράφο, ήχο και συμμετοχικές δράσεις, το έργο του καθιστά ορατές τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ γης, συνόρων και κυριαρχίας, προσκαλώντας τους θεατές να αναστοχαστούν πάνω στην αποικιακή κληρονομιά στην άκρη της Ευρώπης.

Το έργο της Σουζάνε Κρίμαν συνδέεται με τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με το ουράνιο και την ατομική εποχή. Στο σταυροδρόμι της φωτογραφίας, της επιστήμης και της ποίησης, χρησιμοποιεί τον ουρανινίτη, ένα από τα παλαιότερα ορυκτά της γης, ως αφετηρία για να αναστοχαστεί πάνω στις γεωλογικές και ατομικές χρονικές κλίμακες.

Δήλωση της κριτικής επιτροπής

«Το έργο του Στέλιου Καλλινικού είναι μια ισχυρή και επίκαιρη εξερεύνηση της Αλυκής Ακρωτηρίου στην Κύπρο, ενός τόπου όπου συναντώνται οι κληρονομιές της οικολογικής βίας, του αποικιοκρατισμού και του γεωπολιτικού ελέγχου. Μέσα από μια διεξοδική διερεύνηση της στρατιωτικής επιτήρησης, του εκτοπισμού και της περιβαλλοντικής καταστροφής, το έργο του Καλλινικού αντιπαρατίθεται στις διαδεδομένες δομές της αποικιοκρατικής και καπιταλιστικής καταπίεσης. Προσφέροντας μια συναρπαστική αντι-ηγεμονική αφήγηση, μας καλεί σε μια επανεξέταση της κυριαρχίας και της περιβαλλοντικής δικαιοσύνης.

Το έργο αυτό αποτελεί μια επείγουσα συμβολή στις παγκόσμιες συζητήσεις για την αντίσταση, καθιστώντας την ανάπτυξή του και τη δημόσια παρουσίασή του πιο απαραίτητη από ποτέ. – Taous Dahmani

Το After Nature. Ulrike Crespo Photography Prize είναι ένα κοινό πρόγραμμα του C/O Berlin Foundation και του Crespo Foundation. Κάθε χρόνο, το βραβείο επιτρέπει την υλοποίηση δύο έργων που απαιτούν εντατική έρευνα και βραβεύει καλλιτέχνες ή ομάδες που εξερευνούν νέα νοήματα σχετικά με τη φύση τη φωτογραφία και τα οπτικά μέσα. Το βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο €40.000, έκθεση στο C/O Berlin και συνοδευτική έκδοση».

Για τον Στέλιο Καλλινίκου

Gas station, 2024.

Ο Στέλιος Καλλινίκου είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα έργα αντλούν έμπνευση από τη φωτογραφία, το βίντεο και τον ήχο για να δημιουργήσουν ενδοσκοπικούς κόσμους στο σταυροδρόμι της πολιτικής, της αποικιοκρατίας, του περιβάλλοντος, της τεχνολογίας, της πνευματικότητας και της δύναμης των εικόνων. Οι υποθετικές αφηγήσεις του διερωτώνται σχετικά με τη γη και το σώμα ως εδαφικές και ιδεολογικές κατασκευές.

Ο καλλιτέχνης είναι συνιδρυτής και διευθυντής του Thkio Ppalies Project Space στη Λευκωσία της Κύπρου, όπου ζει και εργάζεται. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε πολλά μέρη, όπως το Foam στο Άμστερνταμ, το Künstlerhaus Bethanien στο Βερολίνο, το Nimac στη Λευκωσία και το Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα. Έχουν επίσης συμπεριληφθεί σε σημαντικές μπιενάλε και σε ιδρύματα όπως η Ural Industrial Biennial και η Staatliche Kunsthalle Baden-Baden.