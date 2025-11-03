Ένα συμπαθητικό ρομπότ, 75 εκατοστών, ο Τεύκρος, είναι ξεναγός, αφηγητής και συνομιλητής, μια ζωντανή γέφυρα που συνδέει το παρελθόν με την ψηφιακή εποχή, που παρουσιάστηκε σήμερα από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου.

Η Κύπρος πρωτοπορεί στον τομέα της τεχνολογίας και πολιτισμού, χάρη στον Τεύκρο, τον πρώτο διαδραστικό ξεναγό μουσείου με τεχνητή νοημοσύνη διεθνώς, ένα δημιούργημα που ενώνει τoν πολιτισμό με την τεχνολογία και την παράδοση με την καινοτομία, το παρελθόν με το μέλλον.

Ο Τεύκρος γεννήθηκε από ένα απλό σκίτσο, ιδέα του Διευθυντή του Ιδρύματος Τρ. Κύπρου, Δρα Γιάννη Τουμαζή και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, το σκίτσο μετατράπηκε σε δισδιάστατη εικόνα, εξελίχθηκε σε τρισδιάστατο μοντέλο και τελικά πήρε σάρκα και οστά. Το ρομπότ έχει ύψος περίπου 75 εκατοστά, ζυγίζει λιγότερο από 7 κιλά και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου με προηγμένη τρισδιάστατη εκτύπωση από ανθεκτικά πολυμερή υλικά. Το σώμα του Τεύκρου είναι επενδυμένο με ερυθροκαστανό χρώμα και διακοσμημένο με γεωμετρικά μοτίβα εμπνευσμένα από τον υλικό πολιτισμό της κυπριακής αρχαιότητας.

Το κεφάλι του διαθέτει οθόνη που προβάλλει ανθρώπινες εκφράσεις – χαμόγελο, περιέργεια ή απορία – επιτρέποντας μια φυσική και άμεση αλληλεπίδραση με τον επισκέπτη και προσφέροντας μια προσωπική εμπειρία μάθησης και επικοινωνίας.

Πρόκειται για μία πρωτοποριακή καινοτομία που συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με την τεχνολογική εξέλιξη, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική, εξατομικευμένη και διαδραστική εμπειρία ξενάγησης.

Στο πρώτο στάδιο, ο Τεύκρος θα ξεναγεί το κοινό στο Μουσείο Κυπριακής Νομισματοκοπίας, ενώ στη συνέχεια θα ενταχθεί στα υπόλοιπα μουσεία και στις περιοδικές εκθέσεις του Ιδρύματος.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του Πολιτισμού

Ο Τεύκρος ενεργοποιείται από αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ενημερώνεται συνεχώς με νέο περιεχόμενο, απαντά σε ερωτήσεις και προσαρμόζει τις πληροφορίες ανάλογα με το προφίλ και το ενδιαφέρον κάθε επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο, μετατρέπει την επίσκεψη στο μουσείο σε ζωντανό διάλογο με την πολιτιστική κληρονομιά.

Ο δημιουργός του Τεύκρου, Δρ Ελπιδοφόρος Αναστασίου

Την υλοποίηση του Τεύκρου ανέλαβε ο Ελπιδοφόρος Αναστασίου, PhD Candidate, Cyprus University of Technology. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας STEAM Space and AI στο Κέντρο Αριστείας “Ερατοσθένης”.