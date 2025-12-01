Αλλάζει μορφή το Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Κουρίου στην Επισκοπή, το οποίο θα τύχει εκτεταμένης αναβάθμισης για πρώτη φορά μετά από 56 χρόνια.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανακοίνωσαν την έναρξη των εργασιών για τη ριζική ανακαίνιση και συντήρηση του κτηρίου, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της μουσειακής έκθεσης.

Η προμελέτη παρουσιάστηκε στην Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου από τον αρχιτέκτονα Ηρακλής Παπαχρίστου, του οποίου το γραφείο ανέλαβε τον σχεδιασμό του έργου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 2026, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2027.

Το κτήριο αποτελεί τμήμα της οικίας που έκτισε το 1937 ο Αμερικανός Τζορτζ ΜακΦάντεν, ο οποίος ηγήθηκε εκτενών αρχαιολογικών ερευνών στο Κούριο και στην ευρύτερη περιοχή, από το 1934 μέχρι το θάνατό του από πνιγμό το 1953. Μετά τον θάνατό του, το κτήριο μεταβιβάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων κι ένα μέρος του μετατράπηκε σε εκθεσιακό χώρο, ο οποίος εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1969. Έκτοτε, το Μουσείο δεν έχει τύχει σημαντικής αναβάθμισης.

Το Μουσείο στεγάζει ευρήματα από την αρχαία πόλη του Κουρίου, το Ιερό του Απόλλωνα Υλάτη, παλαιοχριστιανικές βασιλικές καθώς και τους οικισμούς και τις νεκροπόλεις της γύρω περιοχής.