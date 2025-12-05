Η νέα οπτική ταυτότητα του Υφυπουργείου Πολιτισμού παρουσιάστηκε σήμερα σε ειδική εκδήλωση στο ισόγειο του Υφυπουργείου.

Το νέο λογότυπο σχεδίασε ο γραφίστας και ερευνητής Μάριος Πασχαλίδης.

Η αρμόδια Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από λειτουργούς της Διοίκησης και των Τμημάτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και από εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, αφού εξέτασε όλες τις αιτήσεις, επέλεξε βάσει των πορτοφόλιο που της είχαν υποβληθεί τους πέντε καλύτερους υποψήφιους, οι οποίοι στη συνέχεια αξιολογήθηκαν κατά τη Β’ Φάση του διαγωνισμού.

Η πρωτοτυπία, η έμπνευση, η σχεδιαστική αρτιότητα, η αναγνωρισιμότητα, η λειτουργικότητα και ο συμβολισμός αποτέλεσαν τα βασικά χαρακτηριστικά για την επιλογή της καλύτερης πρότασης, η οποία έλαβε και το βραβείο των €3000.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η σύλληψη της πρότασης για το νέο λογότυπο προέκυψε μέσα απο δύο κομβικές στιγμές της τοπικής αισθητικής ιστορίας: τις οργανικές, κυματοειδείς καμπύλες που διακοσμούν αγγεία πρόχους του Ερυθρού Στιλβωμένου Ρυθμού ΙΙΙ (στο Κυπριακό Μουσείο) και τις γεωμετρικές φόρμες που απεικονίζονται στο ανάγλυφο τσιμέντου Anthropomorphous (1964) του Χριστόφορου Σάββα.

Ο Μάριος Πασχαλίδης παρουσιάζει το λογότυπο που σχεδίασε.

Η μεταξύ τους απόσταση, χρονική, υλική και μορφολογική, αποτελεί εννοιολογικό σημείο εκκίνησης για την παραγωγή μιας σύγχρονης, υβριδικής γραφής που αποτυπώνεται στο έμβλημα του λογότυπου. Έτσι, παράγεται ένας «διάλογος» ανάμεσα στη χειρονομιακή ρευστότητα της προϊστορικής διακόσμησης και σε μια μοντερνιστική άρθρωση γωνιών.

Οι πέντε υποψήφιοι είχαν κληθεί να σχεδιάσουν μια οπτική ταυτότητα η οποία να προβάλει και να αναδεικνύει την υλική και άυλη κληρονομιά, να προωθεί την αρχαία και σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία, καθώς και την κυπριακή χειροτεχνία, όπως επίσης να αντανακλά την εξωστρέφεια της κυπριακής πολιτιστικής δημιουργίας και κληρονομιάς. Τελικά, οι υπόλοιποι τέσσερις που πέρασαν στη Β’ Φάση έλαβαν το ποσό των €250, για το ενδιαφέρον που επέδειξαν και τις δημιουργίες που υπέβαλαν στο διαγωνισμό.

Στην εκδήλωση, η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου συνεχάρη τους διαγωνιζόμενους και σημείωσε ότι το λογότυπο από τούδε και στο εξής θα χρησιμοποιείται σε έντυπες και ηλεκτρονικές δραστηριότητες του Υφυπουργείου Πολιτισμού, καθώς και σε ποικίλες εφαρμογές, όπως στην ιστοσελίδα, στις επιστολές, τα ενημερωτικά έντυπα, και σε κάθε είδους υλικό προβολής του Υφυπουργείου.

Η Λ. Κασσιανίδου εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι το νέο λογότυπο σύντομα θα αποτυπωθεί στο μυαλό του κοινού «και θα είναι συνώνυμο με τις δράσεις και το όραμά μας για τον Πολιτισμό».

Όπως εξήγησε ο Μάριος Πασχαλίδης η διαδικασία σχεδιασμού ξεκίνησε, με επιτόπια παρατήρηση, φωτογραφική τεκμηρίωση και σχεδιαστική απομόνωση των βασικών μοτίβων του αγγείου: του συνεχούς «κύματος» και της σπείρας/ ομόκεντρου κύκλου.

Παράλληλα, μελετήθηκαν οι δομικές χειρονομίες του Σάββα: η καθαρότητα του ορθογωνίου, η απότομη μετάβαση από την καμπύλη σε γωνία και η λιτή αρχιτεκτονική οργάνωση της επιφάνειας. «Από εδώ αντλήθηκε η μια αποφασιστική γωνιακή τομή που δεν αναιρεί, αλλά εντάσσεται και συγκροτεί την οργανική ροή» ανέφερε. «Η συνάντηση των δύο γενεαλογιών (οργανικό και γεωμετρικό) επιτελέστηκε μέσω της χειροτεχνίας και πιο συγκεκριμένα της τεχνικής του κολλάζ».

Για να μετατραπεί το αποτέλεσμα του κολλάζ σε λειτουργικό έμβλημα, αναπτύχθηκε ένα grid εμπνευσμένο από τις κυκλικές χαράξεις του αγγείου. Πάνω του ευθυγραμμίστηκαν τόσο το «κύμα» όσο και η γωνία, με μικρό fillet στην ένωση, ώστε η μετάβαση να διαβάζεται ως ένταξη κι όχι ρήξη. Κατά αυτόν τον τρόπο, οπτικοποιείται και αναδεικνύεται καθαρά μια διπλή αρχιγραφία: οι πεζοί χαρακτήρες «υ» και «π» που είναι τα αρχικά του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Έτσι το έμβλημα μορφοποιείται χωρίς να είναι περιγραφικό, ως το οπτικό αποτέλεσμα μιας σύγχρονης, δημιουργικής διαδικασίας.

Επίσης, το χρώμα, δεν επιλέχθηκε εξωγενώς αλλά, προέκυψε από το ίδιο το κολλάζ.

Τυπογραφικά, το λογότυπο συντάσσεται με ένα αυστηρό, καθαρό σύστημα γραμμάτων. Έτσι, το τελικό, σχεδιαστικό αποτέλεσμα δεν καταγράφει απλώς την συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά την αρθρώνει: από το αρχαϊκό ίχνος της καθημερινής χειροτεχνίας έως τον κυπριακό πρώιμο μοντερνισμό, συμπυκνώνει μια αισθητική εξέλιξη σε ένα σύγχρονο, υβριδικό έμβλημα που φέρει ταυτόχρονα οργανική ροή και γεωμετρική δομή αναδεικνύοντας την αδιάκοπη πολιτιστική εξέλιξη της Κύπρου έως και σήμερα.