Με την έκθεση «Dreamscapes» εγκαινίασε την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου τον νέο της νέο της εικαστικό χώρο στο Trilogy Plaza στη Λεμεσό η γκαλερί XeniArtSpace.

Η γκαλερί που δημιούργησε η Ξένια Κουλμπατσέφσκαγια ενισχύει έτσι ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της, αφού πλέον μπορεί να παρουσιάζει εικαστικές αφηγήσεις με μεγαλύτερη κλίμακα, ελευθερία και θεματικό εύρος. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και δημιουργούς.

Η έκθεση «Dreamscapes», που σηματοδοτεί τα επίσημα εγκαίνια, αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την γκαλερί. Μεταξύ άλλων, παρουσιάζει έναν μνημειώδη πίνακα του διεθνούς φήμης Γερμανού εικαστικού Άνσελμ Κίφερ, εκτιθέμενο για πρώτη φορά στην Κύπρο και πλαισιωμένο από έργα των Ολαφούρ Ελίασον, Πιέρ Κνοπ, Αντρέας Έρικσον, Μπίλι Τσάιλντις και άλλων διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών. Τα έργα τους συναντούν τις δημιουργίες δέκα καλλιτεχνών που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο, δημιουργώντας ένα πεδίο συνάντησης όπου διαφορετικές προσεγγίσεις στο τοπίο, την αίσθηση και τη μνήμη συνομιλούν διακριτικά μεταξύ τους.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό μέχρι και τις 4 Απριλίου 2026. Εξερευνά τον χώρο όπου το πραγματικό συναντά το ονειρικό και το τοπίο λειτουργεί ως πέρασμα προς το συναίσθημα και τον στοχασμό. Σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα διαμορφώνει το συλλογικό βίωμα, οι καλλιτέχνες στρέφονται στη φύση για να εκφράσουν όσα δεν αρθρώνονται εύκολα με λέξεις.

Χρησιμοποιούν το τοπίο ως γλώσσα μνήμης, ευαισθησίας και ελπίδας. Τα ονειρικά αυτά περιβάλλοντα λειτουργούν ως καταφύγιο, αλλά και ως καθρέφτης που αντανακλά τις βαθύτερες όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας.

Tα εγκαίνια του νέου εικαστικού χώρου της XenArtSpace και της έκθεσης «Dreamscapes» τέλεσε η Φιλίππα Καρσερά-Χριστοδουλίδη, την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, στην παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων.

Για την επιμελήτρια, συλλέκτρια και ιδρύτρια της XeniArtSpace, Xenia Kulbachevskaya, η λειτουργία του νέου χώρου αντιπροσωπεύει ένα βαθιά προσωπικό ορόσημο. Μέσα σε μόλις έναν χρόνο λειτουργίας η Γκαλερί έχει υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες, τόσο για να γνωρίσουν τη μόνιμη συλλογή όσο και τις εκθέσεις που διοργανώθηκαν. Στόχος της ήταν και παραμένει να προωθεί τη σύγχρονη τέχνη, να φέρνει πιο κοντά την καλλιτεχνική κοινότητα, να στηρίζει τους Κύπριους δημιουργούς και να προσφέρει στο κοινό της Κύπρου την ευκαιρία να γνωρίζει έργα ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, πολλοί από τους οποίους παρουσιάζονται για πρώτη φορά στη χώρα.

Η Ξένια Κουλμπατσέφσκαγια επισήμανε ακόμη ότι ο νέος χώρος αποτελεί φυσική συνέχεια αυτής της πορείας και αντανακλά τη σταθερή επιθυμία της γκαλερί να ενισχύει διαρκώς τον διάλογο ανάμεσα σε τοπικούς και διεθνείς δημιουργούς.