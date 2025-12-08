Τα ψέματα τελείωσαν. Η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξει ποια κυπριακή πόλη θα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης βρίσκεται ήδη στην Κύπρο.

Μάλιστα, σήμερα Δευτέρα τα 11 από τα 12 μέλη της πραγματοποίησαν επί τόπου ολοήμερη επίσκεψη στη Λάρνακα, συνοδευόμενα από τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργο Παπαγεωργίου.

Αύριο, παίρνει σειρά η Λεμεσός και την Τετάρτη οι αντιπροσωπείες των δύο πόλεων θα παρουσιάσουν το όραμά τους ενώπιον της Επιτροπής, η οποία την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 12.30 θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, δίνοντας τέλος στην αγωνία. Έτσι, θα ανακηρυχτεί η κυπριακή πόλη που θα μοιραστεί τον τίτλο με την Λουβένη από το Βέλγιο και το Νίκσιτς από το Μαυροβούνιο.

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, ως Διαχειριστική Αρχή, διοργανώνει την τελική φάση του διαγωνισμού από τις 8 μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030 και βάσει της Απόφασης αριθ. 445/2014/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Της επιτροπής προεδρεύει ο Μαλτέζος Άντονι Άταρντ, διευθυντής στρατηγικής στο Arts Council Malta, από το στόμα του οποίου θα γίνει η κρίσιμη ανακοίνωση.

Τα υπόλοιπα μέλη είναι η Σούβι Ίνιλα από τη Φιλανδία, η Έλσε Κρίστενσεν– Ρετζέποβιτς από τη Δανία, ο Ζόρζε Σερβέιρα Πίντο από την Πορτογαλία, ο Έρνι Κασκ από την Εσθονία, η Τάνια Μλάκερ από την Ολλανδία, ο Ματίας Ριπ από τη Γερμανία, ο Γέλε Μπέργκραφ από την Ολλανδία, ο Χρβόιε Λαουρέντα από την Κροατία και ο Τσάμπα Μπόρμπολι από τη Ρουμανία. Ο τελευταίος είναι δικαιολογημένα απών.

Τα δέκα αυτά μέλη είναι εμπειρογνώμονες που διορίστηκαν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών). Στην Επιτροπή συμμετέχουν και δύο Κύπριοι εμπειρογνώμονες, που διορίστηκαν από την Υφυπουργό Πολιτισμού, σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: πρόκειται για την Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου και τον Μάριο Ιωάννου Ηλία.

H ομάδα των εμπειρογνωμόνων συγκροτείται για τη διεξαγωγή των διαδικασιών επιλογής και παρακολούθησης του Διαγωνισμού. Σ’ αυτή την τελική φάση του διαγωνισμού, η ομάδα θα επιλέξει μία από τις δύο πόλεις- φιναλίστ, οι οποίες είναι η Λάρνακα και η Λεμεσός, για να της απονεμηθεί ο τίτλος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2030.

Η εκδήλωση ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στις 11 Δεκεμβρίου θα μεταδίδεται ζωντανά στο youtube και στα ΜΚΔ του Υφυπουργείου Πολιτισμού: