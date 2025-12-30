Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ (IFFR) 2026 θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της η νέα ταινία του Κύπριου σκηνοθέτη Μίνου Παπά «Δωδεκάμερον» (Motherwitch).

Η νέα αυτή επιτυχία του κυπριακού κινηματογράφου ανακοινώθηκε από την εταιρία παραγωγής Caretta Films. Το IFFR, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 Ιανουαρίου- 8 Φεβρουαρίου, είναι από τα σημαντικότερα φεστιβάλ παγκοσμίως για τον σύγχρονο και πρωτοποριακό κινηματογράφο.

Το «Δωδεκάμερον» είναι η 3η ταινία μυθοπλασίας του βραβευμένου με Emmy σκηνοθέτη Μίνου Παπά. Είναι μια σκοτεινή γοτθική ιστορία, βαθιά ριζωμένη στην κυπριακή μυθολογία και λαϊκή παράδοση, τοποθετημένη στην Κύπρο του 1882, σε μια περίοδο όπου οι παλιές δοξασίες συνυπήρχαν με την αγγλική αποικιοκρατία.

Ο σκηνοθέτης, του οποίου οι ταινίες έχουν προβληθεί στα φεστιβάλ Τραϊμπέκα, South by Southwest και Σάντανς, περιγράφει το «Motherwitch» ως «μία κινηματογραφική επιστολή αγάπης προς την Κύπρο».

Αφηγείται την ιστορία της Ελένης, μιας γαλλοσπουδαγμένης ζωγράφου που χάνει και τα τρία της παιδιά σε τραγικό δυστύχημα. Στιγματισμένη ως καταραμένη από την κοινότητα, αποσύρεται από τη ζωή και στρέφεται σε απαγορευμένα τελετουργικά εμπνευσμένα από τη λαϊκή παράδοση, πιστεύοντας ότι η τέχνη μπορεί να επαναφέρει τα παιδιά της. Αντί γι’ αυτό, ξυπνά τους Καλικάντζαρους, πλάσματα του κυπριακού δωδεκαημέρου, απελευθερώνοντας μια δύναμη γεννημένη από το ανείπωτο πένθος.

«Η καλλιτεχνική δημιουργία και η μητρότητα λειτουργούν ως οι δίδυμες κινητήριες δυνάμεις που ωθούν το ποιμενικό horror-fantasy Motherwitch του Μίνου Παπά…» έγραψε ο κριτικός κινηματογράφου και προγραμματιστής Σρικάνθ Σρινιβάσαν.

Το φιλμ επιλέχθηκε για το Frontières Buyers Showcase στο Φεστιβάλ Καννών 2025. Η ανάπτυξη του σεναρίου πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του TorinoFilmLab, ενώ η μεταπαραγωγή ολοκληρώθηκε στο Outpost MTL στο Μόντρεαλ.

Η ταινία είναι συμπαραγωγή Κύπρου – ΗΠΑ – Βόρειας Μακεδονίας, σε παραγωγή της Caretta Films και γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, σε αυθεντικές τοποθεσίες. Υλοποιήθηκε με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, των χρηματοδοτικών κινήτρων της Κυπριακής Δημοκρατίας (InvestCyprus), καθώς και του Κινηματογραφικού Πρακτορείου της Β. Μακεδονίας.

