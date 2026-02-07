Η επιλογή της Λάρνακας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030 ήταν αποτέλεσμα μιας «ψυχρής» αξιολόγησης από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία έκρινε ότι, ανάμεσα σε δύο ουσιαστικές και διαφορετικές υποψηφιότητες, η Λάρνακα παρουσίασε εκείνη την ισορροπία που αναζητά πλέον ο θεσμός: όραμα με ευρωπαϊκή εμβέλεια και ταυτόχρονα πειστική ικανότητα υλοποίησης.

Η ίδια η έκθεση, η οποία δημοσιεύτηκε επίσημα στις 21 Ιανουαρίου, το αναφέρει με σαφήνεια: η Λάρνακα δεν κέρδισε επειδή «είχε λιγότερα προβλήματα», αλλά επειδή έδειξε ότι γνωρίζει τα προβλήματά της, τα έχει χαρτογραφήσει κι έχει προνοήσει για τον μετριασμό τους. Και σ’ έναν θεσμό που έχει πληγωθεί στο παρελθόν από πόλεις με μεγάλες και φιλόδοξες ιδέες αλλά αδύναμη εκτέλεση, αυτό αποδείχθηκε καθοριστικό.

Στον πυρήνα της υποψηφιότητας βρίσκεται το καλλιτεχνικό όραμα του «Common Ground – Κοινό Έδαφος», το οποίο η Επιτροπή χαρακτηρίζει συναρπαστικό και ουσιαστικό. Πέρα από μια αφηρημένη έννοια συμφιλίωσης ή πολυπολιτισμικότητας, πρόκειται για μια στρατηγική αφήγηση που απαντά σε θεμελιώδεις ευρωπαϊκές προκλήσεις συνοχής, ένταξης και κοινωνικής συνύπαρξης.

Η Λάρνακα αυτοπροσδιορίζεται ως πόλη προσφύγων και μεταναστών, μια «διαπολιτισμική πόλη» όπου διαφορετικές κοινότητες συνυπάρχουν εδώ και αιώνες. Στην πρόταση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν αντιμετωπίζονται ως θεματικό αντικείμενο, αλλά ως ενεργοί συνδημιουργοί του πολιτιστικού προγράμματος. Αυτή η ενεργή συμμετοχή, σύμφωνα με την έκθεση, προσδίδει γνησιότητα και πολιτικό βάθος στο όραμα.

Δεν είναι τυχαίο ότι η ανάδειξη της Λάρνακας ως Διαπολιτιστικής Πόλης (Intercultural City) εντάσσεται σε μια μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική μέχρι το 2040. Για την Επιτροπή, αυτό εκτιμάται ως σαφή ένδειξη ότι το 2030 δεν αντιμετωπίζεται ως αυτοσκοπός, αλλά ως επιταχυντής μιας ήδη σχεδιασμένης πολιτιστικής μετάβασης.

«Κλειδί» το Πολιτιστικό Συγκρότημα «Common Ground»

Το πιο ισχυρό χαρτί της Λάρνακας, ωστόσο, δεν ήταν μόνο το καλλιτεχνικό αφήγημα, αλλά η υλική του αποτύπωση: το Πολιτιστικό Συγκρότημα «Common Ground», σχεδιασμένο από το διεθνώς αναγνωρισμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners. Το πολιτιστικό κέντρο θ’ ανεγερθεί δίπλα από το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σε χώρο όπου θ’ αναπτυχθεί μέρος του «Land of tomorrow».

Με προϋπολογισμό €30 εκατ. και χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης εντός του 2029, το συγκρότημα περιλαμβάνει Πολιτιστικό Κέντρο Τεχνών, Κέντρο Σχεδιασμού και «Σπίτι της Μνήμης» (μετεξέλιξη των Αρχείων Λάρνακας – Φοίβος Σταυρίδης).

Η Επιτροπή δεν αντιμετώπισε το έργο ως μια φιλόδοξη όσο και επισφαλή εξαγγελία, αλλά ως απόδειξη μακροπρόθεσμης θεσμικής δέσμευσης, ενταγμένης σ’ ένα συνολικό σχέδιο αστικής και πολιτιστικής ανάπλασης, που περιλαμβάνει και την απομάκρυνση των διυλιστηρίων από το παραλιακό μέτωπο.

Καθοριστικό στοιχείο εδώ ήταν η χρηματοδοτική αρχιτεκτονική του πρότζεκτ: ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, επίσημες δεσμεύσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και ένταξη του έργου σε συνολικό επενδυτικό πλάνο €39 εκατ. για πολιτιστικές υποδομές. Η Επιτροπή επισημαίνει τις εκκρεμότητες που πρέπει να κλείσουν, αλλά ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για δείκτες παρακολούθησης κι όχι για δομικές αδυναμίες. Καθορίζει συγκεκριμένα σημεία στα οποία η Λάρνακα θα κριθεί στην πράξη τα επόμενα χρόνια, ώστε να διασφαλιστεί ότι όσα παρουσιάστηκαν θα υλοποιηθούν εντός χρονοδιαγράμματος.

Αν υπάρχει ένα σημείο όπου η Λάρνακα «κλείδωσε» τη θετική εισήγηση της Επιτροπής, αυτό ήταν η ενσωμάτωση του παλαιού κτηρίου του αεροδρομίου στον σχεδιασμό της. Η πρόβλεψη εναλλακτικών σεναρίων (Plan B) για την περίπτωση καθυστερήσεων στην κατασκευή του Πολιτιστικού Συγκροτήματος- με κεντρικό άξονα τη χρήση της αίθουσας αφίξεων του παλαιού κτηρίου του αεροδρομίου- λειτούργησε ως απτό παράδειγμα επίγνωσης κινδύνων και ρεαλιστικής τους διαχείρισης.

Η Επιτροπή το αναφέρει ρητά: η Λάρνακα απέδειξε ότι έχει σκεφτεί τι μπορεί να πάει στραβά κι έχει προνοήσει. Σ’ έναν θεσμό όπου το «capacity to deliver» είναι πλέον καθοριστικό, αυτή η προσέγγιση ήταν αρκούντως πειστική.

Η διοικητική δομή

Η Λάρνακα επιδιώκει να μετατρέψει τον ενθουσιασμό της ανακήρυξής της σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης σε μια μόνιμη πολιτιστική μεταμόρφωση, με τον οργανισμό «Λάρνακα 2030» να λειτουργεί ως εγγυητής αυτής της μετάβασης.

Σημαντικό ρόλο στην τελική κρίση έπαιξε και η δομή διακυβέρνησης. Ο οργανισμός «Λάρνακα 2030» παρουσιάζεται ως θεσμικός φορέας πολιτιστικής μετάβασης κι όχι ως προσωρινό σχήμα διοργάνωσης. Με ήδη διορισμένη Καλλιτεχνική Διευθύντρια (με θητεία έως το 2031), σαφές χρονοδιάγραμμα στελέχωσης της διοίκησης και ξεκάθαρα ορόσημα παρακολούθησης από την ΕΕ έως το 2029, η Λάρνακα έπεισε ότι το εγχείρημα έχει προοπτική.

Η ορισθείσα ΠΠΕ περνάει τώρα σε μια μεταβατική περίοδο από μια δομή κατάλληλη για μια εκστρατεία υποψηφιότητας στην πιο επίσημη δομή υλοποίησης της ΠΠΕ, ανεξάρτητη από την τοπική διοίκηση της πόλης. Η ανεξαρτησία της καλλιτεχνικής ομάδας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιτυχία και συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας και της χρηματοδότησης του έργου. Η υφιστάμενη διαχειριστική δομή πρέπει να αναβαθμιστεί για να ανταποκριθεί στο επιχειρησιακό εύρος της διοργάνωσης, ιδιαίτερα στους τομείς της διεθνούς προβολής και της παραγωγής.

Η επιτροπή αναμένει από τη Λάρνακα να αναπτύξει συνεργασία με την άλλη υποψήφια πόλη (τη Λεμεσό), όπως και με την ευρύτερη καλλιτεχνική και πολιτιστική κοινότητα στην Κύπρο.

Ενώ η πρόταση έχει ισχυρούς δεσμούς με τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, η επιτροπή επισήμανε επιπλέον την ανάγκη να διευρυνθούν οι συνεργασίες με καλλιτεχνικούς φορείς από τις σκανδιναβικές χώρες και την Κεντρική Ευρώπη, ώστε να αποκτηθεί ένα πραγματικά πανευρωπαϊκό προφίλ.

Όλες οι δεσμεύσεις της Λάρνακας θα τεθούν υπό το επίσημο «μικροσκόπιο» της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η οποία αρχής γενομένης από το ερχόμενο φθινόπωρο θα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την πρόοδο της πόλης ως προς τη χρηματοδότηση, τις υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης. Αυτό το φθινόπωρο του 2026 κιόλας θα υποβληθεί η πρώτη έκθεση προόδου και θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος έλεγχος παρακολούθησης. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η πόλη αναμένεται επίσης να προχωρήσει στην περαιτέρω ενδυνάμωση του πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθορίζοντας πιο ακριβείς και μετρήσιμους δείκτες για τη στρατηγική της.

Ο δεύτερος έλεγχος θα γίνει στα μέσα του 2028, ενώ ο τελικός έλεγχος, κατά τον οποίο θα αποφασιστεί η καταβολή του Βραβείου Μελίνα Μερκούρη ύψους €1,5 εκατ., θα γίνει το φθινόπωρο του 2029.

Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη πολιτιστική στρατηγική «Investing in Our Talents», η οποία υιοθετήθηκε επίσημα από το Δημοτικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2025, θα αναθεωρείται κάθε επτά χρόνια μέσω λεπτομερών Σχεδίων Δράσης. Αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής μεταμόρφωσης της πόλης και στηρίζεται στην ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των διαφορετικών κοινοτήτων της πόλης.

Γιατί δεν προτιμήθηκε η Λεμεσός

Η δύο καλλιτεχνικές διευθύντριες, Ελεάνα Αλεξάνδρου του «Λεμεσός 2030» και Κέλλυ Διαπούλη του «Λάρνακα 2030» μετά την ανακοίνωση της τελικής ετυμηγορίας.

Η Λεμεσός κάθε άλλο παρά αποκλείστηκε επειδή η πρότασή της ήταν αδύναμη. Αντιθέτως, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη φιλοδοξία του «The Understory» και τη γενναιότητα με την οποία η πόλη αντιμετώπισε ακανθώδη ζητήματα, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι συνέπειες της ταχείας αστικοποίησης.

Ωστόσο, τρία στοιχεία αποδείχθηκαν καθοριστικά:

Ασαφής ευρωπαϊκή διάσταση : το καλλιτεχνικό πεδίο παρέμεινε έντονα τοπικό, χωρίς επαρκή σύνδεση με ευρωπαϊκές προτεραιότητες.

: το καλλιτεχνικό πεδίο παρέμεινε έντονα τοπικό, χωρίς επαρκή σύνδεση με ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Γενικόλογη διακυβέρνηση και χρηματοδότηση : η Επιτροπή δεν πείστηκε ότι το πλαίσιο υλοποίησης είναι επαρκώς συγκεκριμένο.

: η Επιτροπή δεν πείστηκε ότι το πλαίσιο υλοποίησης είναι επαρκώς συγκεκριμένο. Ανισορροπία μεταξύ οράματος και εκτέλεσης: η πολιτιστική πρόθεση ήταν ισχυρή, αλλά η ικανότητα υλοποίησης δεν παρουσιάστηκε με την ίδια σαφήνεια.

Με απλά λόγια, η Λεμεσός μίλησε πιο ειλικρινά για τις προκλήσεις και τα τραύματά της, αλλά λιγότερο πειστικά για το πώς θα διαχειριστεί ένα τόσο απαιτητικό εγχείρημα, ευρωπαϊκής διάστασης.

Η τελική ετυμηγορία δεν συνιστά απόρριψη της πρότασης της Λεμεσού, όπως δεν συνιστά ούτε επιβράβευση μιας «τέλειας» πρότασης από πλευράς Λάρνακας. Ήταν μια επιλογή υπέρ της πόλης που έδειξε περισσότερο ότι μπορεί να μετατρέψει τον ενθουσιασμό του τίτλου σε μόνιμη πολιτιστική υποδομή, θεσμική ωριμότητα και κοινωνική συνοχή.

Δηλαδή, η Λάρνακα δεν κέρδισε επειδή έταξε περισσότερα, αλλά επειδή έπεισε ότι μπορεί να τα υλοποιήσει.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.