Ακροάσεις για την καλοκαιρινή του παραγωγή με το έργο Ίων του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, πραγματοποιεί το επόμενο διάστημα ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου.

Για τις ανάγκες συμπλήρωσης της διανομής της καλοκαιρινής παραγωγής, ο ΘΟΚ καλεί άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς, απόφοιτους δραματικών σχολών, ανεξαρτήτως ηλικίας, με πολύ καλές ικανότητες στο τραγούδι και την κίνηση. Η γνώση μουσικού οργάνου θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν ηλεκτρονικά το βιογραφικό τους σημείωμα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: auditions@thoc.org.cy μέχρι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 2μ.μ., με την ένδειξη στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος «Ακρόαση-Καλοκαιρινή παραγωγή».

Εκπρόθεσμες αποστολές βιογραφικών δεν θα γίνουν δεκτές. Η επιλογή των ηθοποιών που θα συμμετάσχουν στην ακρόαση θα γίνει από τον σκηνοθέτη και τη δημιουργική ομάδα της παραγωγής, με βάση το βιογραφικό τους σημείωμα.

Οι ηθοποιοί που θα κληθούν στις ακροάσεις θα πρέπει να προετοιμάσουν υλικό, το οποίο θα τους σταλεί μέσω e-mail, μαζί με τις πληροφορίες για την ακριβή ημέρα, ώρα και τον χώρο της ακρόασής τους.

Η α’ φάση των ακροάσεων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαρτίου και το Σάββατο 7 Μαρτίου και η β’ φάση την Κυριακή 8 Μαρτίου και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου.

Προβλεπόμενη περίοδος εργοδότησης: μέσα Απριλίου 2026 – Ιούλιος 2026, τέλη Αυγούστου 2026 – αρχές Σεπτεμβρίου 2026.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ του ΘΟΚ καθίσταται σαφές ότι δεν επιτρέπεται η παράλληλη εργοδότηση ηθοποιών σε περισσότερες από μία θεατρικές παραγωγές του, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εν λόγω παραγωγές παρουσιάζουν χρονική επικάλυψη, είτε κατά την περίοδο προβών είτε κατά την περίοδο παραστάσεων.

Η εν λόγω απαγόρευση αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των παραγωγών, στην αποτροπή σύγκρουσης υποχρεώσεων και στην προστασία της καλλιτεχνικής ποιότητας του παραγόμενου έργου. Ως «χρονική επικάλυψη» νοείται οποιαδήποτε επικάλυψη ωραρίου ή ημερομηνιών κατά τις οποίες οι υποχρεώσεις του ηθοποιού σε μια παραγωγή επηρεάζουν ή παρεμποδίζουν την απρόσκοπτη συμμετοχή του σε άλλη.