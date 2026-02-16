Με μια προσθαφαίρεση ανακοινώθηκε ο τελικός κατάλογος των εγκεκριμένων παραγωγών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Θυμέλη για το Α’ Εξάμηνο του 2026.

Συγκεκριμένα, τελευταία στον πίνακα εντάσσεται η συμπαραγωγή των Θεάτρου Versus και Ροή με το έργο του Χουάν Κάρλος Ρούμπιο «Απόψε δεν είμαι για κανέναν», σε σκηνοθεσία Μαρίνου Ανωγυριάτη, η οποία θα λάβει €38.000.

Μετά από τη διαδικασία αποδοχής και μη αποδοχής των χορηγιών για εγκεκριμένες προτάσεις, εκτός καταλόγου μένει η παραγωγή της Humart με το έργο του Γούντι Άλεν «Play It Again Sam».

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 30.12.2025, αναφορικά με τα αποτελέσματα του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για το Α’ Εξάμηνο του 2026, το Υφυπουργείο Πολιτισμού δημοσιεύει τον τελικό κατάλογο με τις 16 εγκεκριμένες θεατρικές παραγωγές, τις περιοδείες και τα ποσά που θα διατεθούν για την πραγματοποίησή τους κατά το Α’ εξάμηνο του 2026, στο πλαίσιο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου.

Ο τελικός πίνακας:

Οι φορείς, των οποίων οι θεατρικές παραγωγές έχουν εγκριθεί, έπρεπε να ενημερώσουν γραπτώς το Υφυπουργείο εάν αποδέχονται ή όχι τη χορηγία το αργότερο έως τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Για σκοπούς διαφάνειας, ο πίνακας με τη συνολική βαθμολογία όλων των προτάσεων είναι αναρτημένος στον σχετικό σύνδεσμο του Υφυπουργείου Πολιτισμού.