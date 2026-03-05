ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Θέατρο Παλλάς, 8.30μ.μ. Τη διακεκριμένη πιανίστρια και ενορχηστρώτρια Βίκυ Στυλιανού τιμά η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, σε σειρά συναυλιών υπό τη διεύθυνση του Επίτιμου Μαέστρου της Ορχήστρας Άλκη Μπαλτά και με τη συμμετοχή ενός από τους πλέον διακεκριμένους Έλληνες βιολίστες της γενιάς του, του Αντώνη Μανιά. cyso.interticket.com Επόμενη: 6/3 Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, ΣΠΕΛ, 6μ.μ.. Στο πλαίσιο της έκθεσης «Αγροποιητική» και του προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων η Ελίνα Ιωάννου θα μιλήσει στο κοινό για το έργο της «Stone Love: φθορά και αιωνιότητα».

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης στην περιοχή, οι διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Κύπρου υποχρεώθηκαν να αναβάλουν παραστάσεις του προγράμματος του φεστιβάλ, αυτή της Μεξικανής κλόουν Γκαμπριέλα Μουνιός σήμερα Πέμπτη, της Λουντμίλα Πετρουσέφσκαγια το Σάββατο κι αυτή της Φανί Αρντάν, την Κυριακή. Ενημέρωσαν ότι ήδη αναζητούν άλλες ημερομηνίες.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 9μ.μ. Η επιτυχημένη ισπανική ταινία «Ο αόρατος επισκέπτης» μεταφέρεται στο σανίδι σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου και παρουσιάζεται στην Κύπρο, με πρωταγωνίστρια την Κάτια Δανδουλάκη κι ένα θίασο εκλεκτών ηθοποιών. Εισιτήρια ticketmaster.cy & ACS COURIER

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο 8μ.μ. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. Το σχολείο The Grammar School παρουσιάζει την «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη σε διασκευή Κώστα Μόντη (στην κυπριακή διάλεκτο) στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Λεμεσός, Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Ad Litteram 7μ.μ. Για τις ηθοποιούς του κέντρου της Λεμεσού Δώρα Κακουράτου και Βάνια Κωνσταντίνου θα μιλήσει ο ηθοποιός Δημήτρης Κωνσταντινίδης. Τηλ. 99766558

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (22 445757). Ομαδική έκθεση MidPoint, με έργα δημιουργών της σχολής. Μέχρι 15/3

isnotgallery contemporary (99569498). Η έκθεση «Α-Ω: Στέλιος Βότσης», περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη (1929-2012) από τη συλλογή της οικογένειας του. Μέχρι 14/3

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Μαύρου με τίτλο «Ούλλα χαλάλι σου». Μέχρι 14/3.

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Η έκθεση του Κύπριου εικαστικού Γιώργου Κοτσώνη περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και ψηφιδωτού. Μέχρι 10/3.

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πρώην Οικία Αστυνομικού Διευθυντή– Πάρκο Σαλίνα, 6μ.μ. 24001502. Η έκθεση «Lefkart VIII» περιλαμβάνει έργα μαθητών με θεματικό άξονα το λευκαρίτικο. Μέχρι 13/3

Παραλίμνι

Δήμος Παραλιμνίου–Δερύνειας. Φωτογραφική έκθεση του δημοσιογράφου και χειμερινού κολυμβητή Κυριάκου Κυριάκου με τίτλο «365 Ανατολές στον Κάππαρη». Μέχρι 9/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Bride! (σκηνοθεσία Maggie Gyllenhaal με τους Jessie Buckley, Christian Bale, Jake Gyllenhaal), Hoppers (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Mamoru Hosoda), Scarlet (ταινία animation σε σκηνοθεσία Daniel Chong) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Secret Agent (σκηνοθεσία Kleber Mendonca Filho με τους Robson Andrade, Rubens Santos, Licinio Januario) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Άμεντ» της Κλόι Ζάο η οποία βασίζεται στο βραβευμένο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο’ Φάρελ και διηγείται τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης που ενέπνευσε τη δημιουργία του διαχρονικού αριστουργήματος του Σαίξπηρ, Άμλετ. Προβολές από 27/2: Καθ 17.30, 20.30 και ΣΚ 20.30 στον κινηματογράφο Πάνθεον Λευκωσίας. Μέχρι 5 Μαρτίου.