Δεσποτικές συμπεριφορές στο Υφυπουργείο Πολιτισμού καταγγέλλει ο ΔΗΣΥ

Οι καθυστερήσεις και η έλλειψη συντονισμού στο Υφυπουργείο Πολιτισμού θέτουν σε κίνδυνο φεστιβάλ, διεθνείς συνεργασίες, παραγωγές, σχολιάζει η Έφη Κυπριανίδου – Επικεφαλής Χαρτοφυλακίου Πολιτισμού στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ.

«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία την αγωνία των πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και εργαζομένων στη δημιουργική βιομηχανία του τόπου μας, λόγω της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Πολιτισμός ΙΙΙ». Το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης δεν έχει τηρηθεί, ενώ καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στη σύσταση νέων ad hoc επιτροπών αξιολόγησης των προτάσεων. Παράλληλα, δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί ο τρόπος επιλογής των αξιολογητών» σημειώνει σε ανακοίνωση η κ. Κυπριανίδου.

Όπως επισημαίνει οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. «Φεστιβάλ, διεθνείς συνεργασίες και πολιτιστικές παραγωγές βρίσκονται στον αέρα, ενώ θεσμοί με σημαντική ιστορία και προσφορά αναγκάζονται να αναστείλουν τον προγραμματισμό τους. Παρά τις εκκλήσεις των φορέων, δεν φαίνεται να υπάρχει η αναγκαία ανταπόκριση ή διάθεση διαλόγου από πλευράς Υφυπουργείου».

Τονίζει επίσης πως είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν και να δημοσιοποιηθούν άμεσα οι αποφάσεις για τις χρηματοδοτήσεις των φορέων, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη συμβολή τους στο πολιτιστικό γίγνεσθαι όσο και η βιωσιμότητά τους. Οι δημιουργοί δεν είναι επαίτες, αναφέρει. Επίσης σχολιάζει πως την ίδια στιγμή, παρατηρούνται σοβαρά ζητήματα διοικητικής λειτουργίας στο Υφυπουργείο, με καταγγελίες για δεσποτικές συμπεριφορές, συγκεντρωτισμό και συσσώρευση υποθέσεων λόγω καθυστερήσεων σε εγκρίσεις και ανακοινώσεις.

«Παράλληλα, παραμένει αναπάντητο το ζήτημα της μετονομασίας της Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης στη Λευκωσία (ΣΠΕΛ) σε Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες θεσμικές διαδικασίες και χωρίς σαφείς εξηγήσεις για το νομικό καθεστώς και τη διοίκηση του νέου σχήματος. Για όλους τους πιο πάνω λόγους, καλούμε το Υφυπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει στη διαμόρφωση ενός ενιαίου και συνεκτικού πλάνου πολιτιστικής πολιτικής, με σαφείς προτεραιότητες για την ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού και τη στήριξη των δημιουργών».