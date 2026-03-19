Ανοικτή πρόσκληση για εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνίας απευθύνει η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, καλώντας ενδιαφερόμενους από ορεινές και ημιορεινές περιοχές να υποβάλουν αιτήσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Ν.129(Ι)/2023.

Η διαδικασία αφορά οικοτεχνικές εγκαταστάσεις που παράγουν μικρές ποσότητες χειροτεχνικών προϊόντων -όπως υφαντά, κεραμικά, ξυλοτεχνήματα ή άλλα παραδοσιακά είδη- και τα διαθέτουν απευθείας στον καταναλωτή, είτε από τον χώρο παραγωγής είτε μέσω λαϊκών αγορών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ως οικοτεχνική εγκατάσταση νοείται ιδιωτική κατοικία ή μικρή μονάδα εκτός αστικών περιοχών, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν παραγωγοί που δραστηριοποιούνται σε περιοχές με υψόμετρο από 300 έως 1.950 μέτρα.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει αρχικά να εξασφαλίσουν Βεβαίωση Χειροτεχνικής/Οικοτεχνικής Εγκατάστασης από την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας. Στη συνέχεια, μπορούν να προχωρήσουν σε εγγραφή στο Μητρώο Οικοτεχνίας, το οποίο διαχειρίζεται ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS).

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

ηλεκτρονικά στο email: Cyprus.handicraft@culture.gov.cy

ή με αποστολή/παράδοση στη διεύθυνση της Υπηρεσίας (Λεωφόρος Αθαλάσσας 186, Στρόβολος)

Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του CYS.

Η δημιουργία του Μητρώου στοχεύει στη ρύθμιση και στήριξη της οικοτεχνικής δραστηριότητας, καθορίζοντας σαφείς προϋποθέσεις για την παραγωγή και διάθεση προϊόντων μικρής κλίμακας. Παράλληλα, ενισχύεται η προβολή της παραδοσιακής χειροτεχνίας και η οικονομική δραστηριότητα σε αγροτικές περιοχές.

Οι εγγεγραμμένοι παραγωγοί υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για οποιεσδήποτε αλλαγές στη δραστηριότητά τους, ενώ προβλέπονται και επιτόπιοι έλεγχοι για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με το θεσμικό πλαίσιο.

Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 22 653740.

Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται στις περιπτώσεις παραγωγής μικρών ποσοτήτων προϊόντων οικοτεχνίας που παράγονται σε οικοτεχνικές εγκαταστάσεις και διατίθενται απευθείας στον τελικό καταναλωτή, είτε σε ιδιωτικό υποστατικό είτε σε λαϊκή αγορά ή όπως καθορίζεται από τις εκάστοτε οικείες νομοθεσίες.

Ορεινές περιοχές ορίζονται ως οι περιοχές σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 1.950 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Ημιορεινές περιοχές ορίζονται ως: οι περιοχές σε υψόμετρο μεταξύ 300 και 600 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας. Οικοτεχνική δραστηριότητα ορίζεται ως: η παραγωγή και διάθεση μικρών ποσοτήτων χειροτεχνικών οικοτεχνικών προϊόντων. Οικοτεχνική εγκατάσταση ορίζεται ως: η ιδιωτική κατοικία, μικρή οικοτεχνική μονάδα ή άλλη πιστοποιημένη εγκατάσταση εκτός αστικών περιοχών της Δημοκρατίας. Χειροτεχνικά οικοτεχνικά προϊόντα ορίζονται ως: τα προϊόντα ως καθορίζονται στο Παράρτημα Γ του Νόμου και αφορούν τεχνικές όπως η υφαντική, ξυλοτεχνία, κεραμική, μεταλλοτεχνία, καλαθοπλεκτική και άλλα παραδοσιακά είδη.

Μετά την εγγραφή, ο Υπεύθυνος της Χειροτεχνικής/ Οικοτεχνικής Εγκατάστασης δεσμεύεται να ενημερώνει γραπτώς την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε επιτόπιους ελέγχους για επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της Χειροτεχνικής/ Οικοτεχνικής Εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του Νόμου.