Μια παράσταση με έντονο κυπριακό στίγμα κάνει αυτές τις μέρες πρεμιέρα στην Αθήνα, φέρνοντας στο προσκήνιο μια νέα γενιά δημιουργών που δραστηριοποιούνται δυναμικά εκτός Κύπρου.

Το έργο «Τόσο Πολύ», σε σύλληψη, κείμενο και σκηνοθεσία της Μυρτώς Παπαχριστοφόρου, παρουσιάζεται από τις 17 Απριλίου για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Οικία Κατακουζηνού, με σχεδόν αποκλειστικά κυπριακή δημιουργική ομάδα.

Η παράσταση ανεβαίνει μόνο για έξι παραστάσεις, στις 17–19 και 24–26 Απριλίου, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα της ως ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό γεγονός περιορισμένης διάρκειας, που ήδη συγκεντρώνει ενδιαφέρον.

Πέρα από τη σκηνοθεσία και το κείμενο, η κυπριακή παρουσία είναι καθοριστική σε όλη τη δημιουργική διαδικασία. Στη σκηνή εμφανίζονται οι Θέκλα Φλουρή, Μιχάλης Φιλίππου και η ίδια η Μυρτώ Παπαχριστοφόρου, ενώ ο Στέλιος Ανδρονίκου συμμετέχει ως ειδικός συνεργάτης σκηνοθέτης.

Στην ομάδα συντελεστών συμμετέχουν επίσης Κύπριοι δημιουργοί σε καίριες θέσεις, όπως ο Δημήτρης Κλεάνθους (φωτογραφίες) και ο Γιώργος Γιακουμής (βιόλα επί σκηνής), ενισχύοντας τον συνολικό χαρακτήρα της παραγωγής ως μια ουσιαστική «κυπριακή παρουσία» στο αθηναϊκό θεατρικό τοπίο. Η Μυρτώ Παπαχριστοφόρου παίζει επίσης πιάνο επί σκηνής και τραγουδά, συνοδευόμενη από τον Νίκο Πιτλόγλου.

Η παράσταση

Το «Τόσο Πολύ» εστιάζει στη συνάντηση μιας γυναίκας και ενός άντρα, μέσα σε ένα τοπίο που μοιάζει ταυτόχρονα καθημερινό και ακαθόριστο, όπου κυριαρχεί η ανθρώπινη αποξένωση. Με γλώσσα λιτή αλλά βαθιά ποιητική, η Παπαχριστοφόρου δημιουργεί ένα σκηνικό σύμπαν που ξεφεύγει από τις συμβάσεις του θεάτρου, ισορροπώντας ανάμεσα στον λυρισμό και τη φιλοσοφική αναζήτηση.

Μέσα από έμμετρους και άρρυθμους διαλόγους, οι δύο πρωταγωνιστές κινούνται ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο, στο όνειρο και την πραγματικότητα, συνθέτοντας ένα τοπίο στοχασμού όπου διαφορετικές φιλοσοφικές και πνευματικές παραδόσεις συναντώνται. Το έργο επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη θέση του ανθρώπου στον σύγχρονο κόσμο, αναζητώντας έναν χώρο φωτός, δυνατότητας και νοήματος.

Η μουσική επένδυση αντλεί από ένα ευρύ φάσμα δημιουργών, από τον Μιχάλη Σουγιούλ και τη Μαρίκα Παπαγκίκα μέχρι τους Άρβο Παρτ, Φέλιξ Μέντελσον, Λουντβιχ Βαν Μπετόβεν, Βιτσέντσο Μπελίνι και Ντμίτρι Σοστακόβιτς, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο ηχητικό περιβάλλον.

Μετά την παρουσίασή του στην Αθήνα, το «Τόσο Πολύ» αναμένεται να ταξιδέψει το φθινόπωρο στην Κύπρο, δίνοντας στο τοπικό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά μια παραγωγή που φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κυπριακής δημιουργίας.