Η επιτροπή Νόμπελ που απονέμει το ομώνυμο βραβείο για την Ειρήνη, πραγματοποίησε την τελευταία της συνεδρίαση τη Δευτέρα, σύμφωνα με όσα δήλωσε το Ινστιτούτο Νόμπελ σήμερα, μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του νικητή για το 2025.

Το χρονοδιάγραμμα αυτό υποδηλώνει ότι το όνομα του νικητή είχε επιλεγεί πολύ πριν από τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που έγινε υπό την ισχυρή πίεση του Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ποθεί ανοικτά το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Το Ισραήλ και η ισλαμιστική οργάνωση κατέληξαν σήμερα σε συμφωνία για κατάπαυση πυρός στη Γάζα και για την απελευθέρωση των ομήρων, βασικό βήμα για να δοθεί τέλος στα δύο χρόνια καταστροφικού πολέμου στο παλαιστινιακό έδαφος.

«Η τελευταία συνεδρίαση της επιτροπής Νόμπελ πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έρικ Οσχάιμ, εκπρόσωπος του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

Η πενταμελής επιτροπή του Νόμπελ λαμβάνει γενικώς την απόφασή της αρκετές ημέρες, ή ακόμα και εβδομάδες, πριν από την επίσημη ανακοίνωση, και συνεδριάζει μια τελευταία φορά στην τελική ευθεία πριν την ανακοίνωση.

«Τα τελευταία βήματα έγιναν τη Δευτέρα αλλά ποτέ δεν λέμε πότε η επιτροπή Νόμπελ λαμβάνει την απόφασή της», δήλωσε ο Οσχάιμ.

Καμία νέα συνεδρίαση της επιτροπής δεν προβλέπεται πριν από την αποκάλυψη του ονόματος του νικητή αύριο στις 12.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Θα υπάρξει νικητής αυτή τη χρονιά», δήλωσε ο ίδιος, καθώς ορισμένοι ειδικοί εικάζουν πως υπάρχει η περίπτωση η επιτροπή Νόμπελ, λόγω της επιδείνωσης της γεωπολιτικής κατάστασης, να μην απομείνει βραβείο.

Διεκδικώντας ρόλο στην επίλυση πολλών συγκρούσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ότι «αξίζει» το Νόμπελ.

Το να μην του δοθεί θα είναι «προσβολή» σε βάρος των ΗΠΑ, δήλωσε πρόσφατα.

Η συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς «δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση» στην επιλογή του νικητή για το 2025 διότι «η επιτροπή Νόμπελ έχει ήδη λάβει την απόφασή της», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ιστορικός Ασλε Σβέεν, ειδικός στα Νόμπελ.

«Ο Τραμπ δεν θα πάρει το βραβείο φέτος. Είμαι σίγουρος 100% γι αυτό», δήλωσε, τονίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εδώ και καιρό «έχει αφήσει ελεύθερο» τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να βομβαρδίζει τη Γάζα και παρείχε σημαντική στρατιωτική βοήθεια στον ισραηλινό στρατό.

Φέτος, 338 πρόσωπα και οργανισμοί έχουν προταθεί για το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο πέρυσι απονεμήθηκε στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα των επιζώντων των ατομικών βομβών που έπεσαν στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι το 1945.

protothema.gr