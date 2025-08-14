Δόθηκε ή όχι τελικά το μητρώο μελών του ΔΗΣΥ στο ΑΚΕΛ την εβδομάδα μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών του 2023; Μύθος ή αλήθεια; Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τη διαδικτυακή αντιπαράθεση μεταξύ του Μιχάλη Ιωαννίδη, επικεφαλής του Συμβουλίου Παρακολούθησης του Κυβερνητικού Έργου του ΔΗΣΥ, και του Πέτρου Δημητρίου, υφυπουργού παρά τω Προέδρω επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη. Η συζήτηση πήρε διαστάσεις μετά και την παρέμβαση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων, Ειρήνης Λοΐζου Λουκαΐδου.

Στην επιστολή της, η Επίτροπος ανέφερε:

«Έχω οδηγίες να αναφερθώ σε πληροφόρηση που κοινοποιήθηκε στο Γραφείο μας, σχετικά με αναφορές που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο δημόσιας ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ στελεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), ήτοι των κ.κ. Μιχάλη Ιωαννίδη και Πέτρου Δημητρίου, στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης “Χ”, και οι οποίες κάνουν λόγο για κοινοποίηση μητρώων μελών του ΔΗΣΥ προς άλλο κομματικό χώρο. Οι εν λόγω αναφορές έχουν αναπαραχθεί και σε άλλα μέσα, μεταξύ άλλων σε δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων.

Στην περίπτωση που όντως έλαβε χώρα η εν λόγω κοινοποίηση, ενημερώνεστε ότι αυτή αποτελεί πράξη επεξεργασίας, με την έννοια που αποδίδεται στο άρθρο 4(2) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (στο εξής ο «Κανονισμός»), η οποία ελέγχεται ως προς το σύννομο αυτής. Σε μία τέτοια περίπτωση, η πράξη αυτή καθιστά τον ΔΗΣΥ υπεύθυνο επεξεργασίας, βάσει του άρθρου 4(7) του Κανονισμού.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, παρακαλώ όπως έχουμε τις θέσεις σας επ’ αυτών, το αργότερο μέχρι τις 22/08/2025».

Ο επίσημος ΔΗΣΥ απάντησε ότι δεν δόθηκε ποτέ επίσημα από το κόμμα το μητρώο μελών του σε άλλο κόμμα. Έκλεινε όμως την ανακοίνωσή του με τη φράση πως δεν είναι υπόλογος για τις πράξεις κανενός προσωπικά, αφήνοντας ως υπονοούμενο ότι κάποιοι, μεμονωμένα, μπορεί να το έκαναν.

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μπορούσε ποτέ και σε καμία περίπτωση να δώσει το μητρώο του σε οποιονδήποτε άλλο πολιτικό χώρο, εξού και δεν το έχει πράξει», ανέφερε, μεταξύ άλλων, και πρόσθετε:

«Τα μέλη μας, τα στελέχη μας είναι η δύναμή μας και ειδικά τώρα ο τόπος μας χρειάζεται ενωμένους και δυνατούς, μακριά από οποιαδήποτε προσπάθεια διχασμού και αποπροσανατολισμού.

Καλούμε τα μέλη μας να συστρατευτούν δίπλα μας σε αυτή την πορεία και να μην αφήσουν καμία σκοπιμότητα να βλάψει την περήφανη παράταξή μας.

Τέλος, τονίζουμε ότι ο ΔΗΣΥ δεν είναι υπόλογος για τις πράξεις κανενός προσωπικά».

Στο θέμα παρενέβη και ο Βασίλης Πρωτοπαπάς, μέλος τότε του επιτελείου του Ανδρέα Μαυρογιάννη, δηλώνοντας κατηγορηματικά πως δεν δόθηκε κανένα αρχείο.

Το επίσημο ΑΚΕΛ δεν τοποθετήθηκε επί του θέματος, παρόλο που η Επίτροπος ενημέρωσε για την επιστολή προς τον ΔΗΣΥ, καθώς η όλη συζήτηση αφορούσε παράδοση του μητρώου στο κόμμα της Αριστεράς. Από την Εζεκία Παπαϊωάννου διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι έλαβαν μητρώο μελών του κόμματος.

Το θέμα δεν είναι καινούργιο. Φημολογείτο από τότε πως δόθηκε από κάποιους το μητρώο μελών του κόμματος στο ΑΚΕΛ ή στο επιτελείο Μαυρογιάννη, προκειμένου να σπρώξουν συναγερμικούς προς την υποψηφιότητά του για να εκδικηθούν τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Η όλη σεναριολογία ενισχυόταν και από τηλεφωνήματα που έτυχε να δεχθούν μέλη του ΔΗΣΥ, τα οποία τους παρότρυναν να ψηφίσουν τον Ανδρέα Μαυρογιάννη. Γνωστά επίσης στελέχη του κόμματος είχαν τότε τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη, ενώ κάποιοι εργάστηκαν κιόλας για την εκλογή του. Όπως, αντίστοιχα, κάποια άλλα στελέχη εργάστηκαν υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το αν δόθηκε ή όχι μητρώο μελών του κόμματος από κάποιο άτομο δεν είναι ασφαλώς εύκολο να αποδειχθεί και δεν πρόκειται κανείς να το παραδεχθεί. Από εκεί και πέρα, είναι κοινό μυστικό ότι πρόσβαση στα μητρώα μελών κομμάτων έχουν διάφοροι και όχι μόνο για κομματικούς σκοπούς. Ακόμη και για να σταλούν προσκλητήρια γάμων, χρησιμοποιούν κάποιοι το μητρώο μελών για να βρουν στοιχεία επικοινωνίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα.