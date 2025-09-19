«Είμαστε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, που υλοποιεί ένα προεκλογικό πρόγραμμα στη βάση του κοινωνικού φιλελευθερισμού…», δήλωνε την 1η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Χριστοδουλίδης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο κανάλι Plus. Σημειώνοντας επίσης ότι η διακυβέρνησή του «έχει ξεκάθαρο ιδεολογικό προσανατολισμό».

Εκείνη η τοποθέτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη προκάλεσε αρκετά σχόλια στα πολιτικά πηγαδάκια, ως προς τα μηνύματα που ήθελε να στείλει τη δεδομένη στιγμή.

Ήταν ωστόσο μια τοποθέτηση η οποία απαντούσε έδινε ένα στίγμα προθέσεων. Γιατί σας μην ξεχνάμε η συνέντευξη παραχωρήθηκε την ώρα που οι συζητήσεις για ανασχηματισμό βρίσκονταν στο απόγειό τους. Ο κουρνιαχτός του ανασχηματισμού βεβαίως δεν έχει κοπάσει, πλην όμως οι τόνοι έχουν πέσει κάπως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το θέμα δεν απασχολεί τη δυτική πτέρυγα του Προεδρικού.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έδωσε αυτή την εβδομάδα ένα στίγμα του που θα κινηθεί και πως θα ενεργήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι ενέργησε ως το είχε διαμηνύσει, ότι δηλαδή οι ανακοινώσεις για επιλογές προσώπων θα ανακοινώνονται, δεν θα εξαγγέλλονται. Αιφνιδίασε τόσο με την επιλογή ενός στρατιωτικού για τη θέση διοικητή της φρουράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και με τη νέα Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Έδειξε κατ’ αρχάς ότι η όλη διαχείριση έγινε προσωπικά από τον ίδιο χωρίς να ανοίξει ευρύτερα την όλη συζήτηση γι’ αυτό δεν υπήρξαν διαρροές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης έδειξε πάντως τις προθέσεις τους ως προς τη συνέχεια των κινήσεών του και ποιες επιλογές θα κάνει τόσο για τις άλλες δύο θέσεις επιτρόπου, Νομοθεσίας και Δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και σ’ ό,τι αφορά το υπουργικό του συμβούλιο. Αυτό που κρατάμε, ως σημείωση, είναι πως πρόκειται για μια ένδειξη του κεντροδεξιού χαρακτήρα της κυβέρνησης και από αυτό το χώρο θα γίνονται και οι επόμενες επιλογές. Εν ολίγοις, έδωσε ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό στίγμα και κατεύθυνση.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μου το επανέλαβε αρκετές φορές σε συνεντεύξεις μας, πως «για να κάνεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά». Θέλοντας κατ’ αυτόν τρόπο να δείξει πως εάν δεν γίνουν ενέργειες οι οποίες συγκρούονται με κατεστημένα και νοοτροπίες τίποτε δεν θα αλλάξει. Κι αυτό ακριβώς έγινε τώρα με τις δύο επιλογές.

Ξεκινώντας από την επιλογή ενός στρατιωτικού ως επικεφαλής της Προεδρικής Φρουράς. Η κίνηση Χριστοδουλίδη έρχεται να βάλει ένα τέλος σε μια «παράδοση» η οποία καθιερώθηκε κατά τρόπο που δεν είμαι σίγουρος εάν είχε να κάνει με το ρόλο και τα καθήκοντα που φέρει η συγκεκριμένη θέση. Ακούστηκαν και θα ακουστούν αρκετά πέριξ της επιλογής: από τους αδαής που αγνοούν ποιος είναι ο ρόλος και τα καθήκοντα του υπασπιστή του ΠτΔ, και από όσους καιροφυλακτούσαν και καλοέβλεπαν τη θέση αυτή.

Πάμε στη δεύτερη επιλογή, και τον διορισμό της Μαρίας Χριστοφίδου, Προέδρου της ΓΟΔΗΣΥ Λευκωσίας, στη θέση της Επιτρόπου Προσωπικών Δεδομένων. Μια επιλογή η οποία ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά προκαλώντας σε πολλούς έκπληξη. Μια επιλογή η οποία επιβεβαιώνει το αφήγημα του κεντροδεξιού προσανατολισμού της κυβέρνησης, και η οποία ήδη τυγχάνει πολλαπλών ερμηνειών. Ήταν ένα τολμηρό βήμα το οποίο σίγουρα δεν άρεσε και στέλνει ένα πολύ σαφές μήνυμα: Οι επιλογές αυτή τη φορά θα γίνουν από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς να ανοίγει τον κύκλο των συνομιλητών του. Κανένα στέλεχος κόμματος δεν μπορεί να θεωρείται από κάποιους ότι είναι «κτήμα» τους και θα αποφασίζουν αναλόγως πως θα τους χρησιμοποιούν και να τους εκμεταλλεύονται.

Όσο δε για τις αλλαγές που επέρχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών στο οποίο προστίθεται και Πολιτική Προστασία, εάν πάμε πίσω στις συζητήσεις του καλοκαιριού εξ αφορμής της καταστροφικής πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό θα δούμε ότι όλοι τόνιζαν την ανάγκη σύστασης ενός συντονιστικού οργάνου, γιατί το προηγούμενο εγχείρημα αποδείχθηκε λανθασμένο. Τώρα που αποφασίστηκε η τοποθέτηση των δύο αυτών υπηρεσιών κάτω από την ίδια ομπρέλα, σπάζοντας αυγά, αμέσως άρχισαν τα μουρμουρητά, γιατί προφανώς κάποιοι δεν θέλουν να χάσουν κεκτημένα.

Είχαν όμως και τότε πολλοί διερωτηθεί τι γίνεται στις άλλες χώρες και από τις στήλες του «Φ» – για όσους μας διαβάζουν – είχαμε καταγράψει παραδείγματα ουκ ολίγων χωρών οι οποίες έχουν κοινή ομπρέλα για τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την πυρόσβεση. Μια από αυτές είναι η Γαλλία, η οποία μας βοήθησε προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα κλείσω με κάτι ακόμα που μου είχε αναφέρει ο Αβέρωφ Νεοφύτου: «Όταν φτιάχτηκαν οι πρώτοι ασφαλτόδρομοι στην επαρχία Πάφου οι πρώτοι που αντιδρούσαν ήταν οι αμαξάδες γιατί, έλεγαν, πάνω στην άσφαλτο γλιστρούσαν τα άλογα…»!