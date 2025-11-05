ΑΝ δεν υπάρξει ανατροπή, οι κοινωνικοί εταίροι θα προσέλθουν στις προγραμματισμένες συσκέψεις και θα βάλουν τη σφραγίδα τους σε ένα πλαίσιο συμφωνίας για την ΑΤΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ με όλες τις ενδείξεις, αναμένεται ότι θα υπογραφεί η μόνιμη πλέον συμφωνία για την καταβολή του Τιμάριθμου στους εργαζόμενους. Ταυτόχρονα, με την υπογραφή αναμένεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι θα τεθούν και οι βάσεις, ώστε στη συνέχεια να υλοποιηθεί η θέση της κυβέρνησης για το «ΑΤΑ σε όλους».

Η ΠΡΟΕΔΡΙΚΗ παρέμβαση, η προσωπική εμπλοκή του Νίκου Χριστοδουλίδη, αλλά και η βούληση των πρωταγωνιστών, ανέτρεψαν το αδιέξοδο που είχε διαπιστωθεί όλη αυτή την περίοδο, κατά την οποία υπήρξαν διαφωνίες και κινητοποιήσεις. Δεν μπορούμε να αναφέρουμε με βεβαιότητα ότι οι καλές ενδείξεις θα οδηγήσουν στην τελική συμφωνία. Είμαστε αισιόδοξοι, αξιολογώντας και τα δεδομένα, που διαμορφώθηκαν τα τελευταία 24ωρα.

ΤΟ πλαίσιο συμφωνίας, πέντε σημείων, που έχει κατατεθεί αποκαθιστά την ΑΤΑ μέσα από μια σειρά ρυθμίσεων, που θα λειτουργήσουν ενισχυτικά στην εφαρμογή του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής και θα διασφαλίζουν εν πολλοίς τη συνέχεια.

ΕΙΝΑΙ σαφές πως η ανατροπή του διαφαινόμενου αδιεξόδου και η επίτευξη συμφωνίας, με όρους και περιεχόμενο που ικανοποιεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, αποτελεί μια θετική εξέλιξη. Διασφαλίζει, από τη στιγμή κατά την οποία όλοι φαίνεται να άναψαν το πράσινο φως, ότι θα εφαρμοσθεί πλήρως η συμφωνία. Άλλωστε, αυτός ήταν ο στόχος και επιτεύχθηκε μέσα από ένα συμβιβασμό, ο οποίος εκ των πραγμάτων ήταν επιβαλλόμενος και ικανοποιεί όλους.

ΗΤΑΝ σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία. Επειδή αυτή είναι χρήσιμη για τους πολίτες, τους εργαζόμενους. Η συμφωνία είναι σημαντική, χρήσιμη, επειδή ενισχύει την κοινωνική ειρήνη και ηρεμία. Κι αυτό είναι μια μόνιμη προσπάθεια. Να υπάρχει, δηλαδή, συνεννόηση και όχι αντιπαραθέσεις στο πεδίο των εργοδοτών και των εργαζόμενων.

ΚΑΙ για να είμαστε σωστοί, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε στο πεδίο αυτό αναταράξεις. Διαφωνίες και μάλιστα έντονες υπήρχαν και θα υπάρξουν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι και στις δυο πλευρές, των εργοδοτών και των συνδικαλιστών, υπάρχει διάθεση για να τα βρίσκουν στο τέλος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ υπήρξε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση της ΑΤΑ, η παρέμβαση της κυβέρνησης και στην τελική φάση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ελπίζουμε όλα να βαδίσουν με βάση τις σοβαρές ενδείξεις, που υπάρχουν. Δηλαδή, ότι θα πέσουν οι υπογραφές των εμπλεκομένων για την ΑΤΑ.