ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, χθες, η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη με τον κατοχικό ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν. Το κλίμα, όπως έχει αναφερθεί ήταν καλό. Το καλό κλίμα θα πρέπει προφανώς να μεταφράζεται και σε κινήσεις προς την κατεύθυνση των προσπαθειών για να σπάσει το παρατεταμένο αδιέξοδο στο Κυπριακό.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ πως υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει κινητικότητα στο Κυπριακό. Τούτο επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι θα συνεχισθούν οι επαφές. Τούτο είναι ενθαρρυντικό, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δεδομένο ότι θα οδηγήσει και σε αποτέλεσμα.

ΔΕΝ αναμέναμε οτιδήποτε περισσότερο από αυτό που προέκυψε, από την πρώτη αυτή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον κ. Τουφάν Έρχιουρμαν. Ειδικά με όσα προηγήθηκαν σε σχέση τόσο με τις δηλώσεις του ιδίου του κατοχικού ηγέτη όσο και του Ερντογάν και των συνεργατών του. Επιστρατεύοντας διαφορετική ρητορική, αλλά χωρίς να διαφοροποιείται επί της ουσίας, η κατοχική πλευρά έχει ένα «κοινό τόπο» ως προς τι επιδιώκει στο Κυπριακό.

ΘΕΩΡΟΥΜΕ θετικό ότι, σε αντίθεση με τον προκάτοχο του, ο Έρχιουρμαν θέλει να υπάρχουν επαφές και συζητήσεις. Τούτο, τουλάχιστον, διασφαλίζει ότι δεν θα είναι «παγωμένες» ακόμη και οι επαφές. Άλλωστε μπορεί μέσα από τις συζητήσεις να προκύψει οτιδήποτε προς τη σωστή κατεύθυνση.

ΤΟ Κυπριακό παραμένει μια ανοικτή πληγή, ένα άλυτο για πέντε δεκαετίες πρόβλημα. Και παραμένει άλυτο επειδή η κατοχική πλευρά, επιδιώκει προδήλως να νομιμοποιήσει τα αποτελέσματα της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής.

ΚΑΙ αυτή η στρατηγική επιδίωξη στηρίζεται και στο γεγονός ότι διαχρονικά στοιχεία αυτού του στόχου είναι μέρος των συζητήσεων, βρίσκονται στην ατζέντα.

ΘΑ γίνουν κι άλλες συναντήσεις, σε διάφορα επίπεδα και τούτο είναι θετικό. Εάν η τουρκική πλευρά αποδεχθεί να συζητήσει τα αυτονόητα, τότε θα αρχίσει να κινείται μια διαδικασία προς τη σωστή κατεύθυνση και να υπάρξει αποτέλεσμα. Κι όταν αναφερόμαστε στα αυτονόητα εννοούμε την άρση των κατοχικών δεδομένων. Με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, που δοκιμάσθηκαν πολλές φορές στο παρελθόν, δεν αναμένεται ότι θα προχωρήσουν οι προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, λοιπόν, να αγγίξουμε την ουσία. Να ασχοληθούμε με τα αυτονόητα. Αυτά, τα οποία η ελληνική πλευρά θέτει, αλλά η Άγκυρα αρνείται να συζητήσει.

Ο ΧΡΟΝΟΣ περνά και η κατοχική πλευρά φαίνεται να επιδιώκει να καθυστερεί και να φρενάρει τις εξελίξεις. Αυτό δεν μπορούμε προφανώς να το δεχθούμε.