20 λεπτά διήρκησε η πρώτη συνάντηση του Προέδρου της Κύπρου, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος χαρακτήρισε «ειλικρινή και θετική» την πρώτη αυτή, κατ’ ιδίαν συνάντησή τους. Αναδείχθηκαν 4 θετικά σημεία που καταδεικνύουν διάθεση για διάλογο μεταξύ των δύο ηγετών, αλλά και τέσσερις προϋποθέσεις που θέτει η τ/κ πλευρά προκειμένου να αποδεχθεί διαπραγματεύσεις, γράφει στον «Φ» ο Ανδρέας Πιμπίσιης.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά στα κατεχόμενα, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αναφέρθηκε σε πακέτο 10 προτάσεων για δημιουργία «ατμόσφαιρας λύσης», η οποία κατά την άποψη του δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο νησί.

52 χρόνια συμπληρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα 17η Νοεμβρίου, από την εξέγερση των φοιτητών κατά του δικτατορικού καθεστώτος των συνταγματαρχών, που έβαλαν την Ελλάδα σε «γύψο» για 7 χρόνια και που το επόμενο καλοκαίρι, με το προδοτικό τους πραξικόπημα στην Κύπρο, άνοιξαν την πόρτα για να εισβάλει ο Αττίλας.

> Όπως έγραψε αυτήν την εβδομάδα στα «ΝΕΑ», η Πέπη Ραγκούση: «Τα παιδιά που ήταν τότε 12,13,14 ετών, ήταν μικρά για ενεργή συμμετοχή, αλλά αρκετά μεγάλα ώστε να επηρεαστούν από τις δονήσεις εκείνων των ημερών, να δουν από πολύ κοντά αυτό που διδάσκονταν στο σχολείο ως αφηρημένη έννοια: Τον ηρωισμό». Ο γράφων ήταν 15. Και πράγματι, έκτοτε, η ζωή του άλλαξε. Πολλαπλά…

176 γυναίκες ζήτησαν και απέκτησαν, κατόπιν αξιολόγησης, πρόσβαση στην εφαρμογή «ELPIS» της Αστυνομίας, που παρέχει αθόρυβη βοήθεια σε πρόσωπα που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα βίας στην οικογένεια, τέσσερις μήνες μετά τη λειτουργία της.

> Μακάρι να μην τη χρειαστούν. Αλλά και «μπράβο» στην Αστυνομία για αυτήν την πρωτοβουλία.

5 χρόνια φυλάκισης είναι η ποινή που επιβλήθηκε σε δικηγόρο στην Κύπρο, ο οποίος κέρδισε μεν στο Δικαστήριο πληρωμή αποζημίωσης €257.000 για πελάτη του που ήταν θύμα σοβαρού τροχαίου, αλλά του έδωσε μόνο €25.000.

7 στα 10 αυτοκίνητα που οδηγούν γυναίκες στην Ελλάδα, είναι δηλωμένα ως εταιρικά. Με leasing. Τα περισσότερα είναι SUV.

> Όπως μου έλεγε προ ημερών ο Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (γιος του περίφημου Ιαβέρη), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας και Κέντρου Διαχείρισης Πληροφορίας στην Αττική, φέτος μόνο, έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα 110.000 καινούργια οχήματα. Ο δε πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη για το τεράστιο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στην Αθήνα, απάντησε κοφτά: «Κυκλοφορούν πάρα πολλά αυτοκίνητα, τι να κάνουμε;». ΟΚ;….

80 χρόνια πριν, σαν χθες, ξεκίνησαν οι δίκες της Νυρεμβέργης για τα εγκλήματα των ναζιστών

> Ένας ακαδημαϊκός που γνωρίζει ένα-δυο πράγματα για το θέμα λέει ότι αποτελεί υπενθύμιση ότι το διεθνές δίκαιο –παρά τις «βολικές τρύπες» που μερικές φορές φαίνεται να έχει– μπορεί, επίσης, να κάνει πραγματική διαφορά.

25 άτομα σκοτώθηκαν προχθές σε διάφορα τμήματα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους που συνδέονται με τη Χαμάς. Το Ισραήλ δήλωσε ότι οι επιθέσεις ήταν σε απάντηση στο ότι οι μαχητές της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεών του

> Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται πως και οι δύο πλευρές δηλώνουν πως δεσμεύονται να τηρήσουν την εκεχειρία.

93 εκατ. δολάρια. Σε τόσα αποτιμάται από τις ΗΠΑ, την πλουσιότερη χώρα στον κόσμο, η πώληση όπλων στην Ινδία, την πιο πυκνοκατοικημένη χώρα στον κόσμο.

> Η συγκεκριμένη αγορά, σηματοδοτεί ,επίσης, την τελευταία κίνηση του Δελχί να απομακρυνθεί από την αγορά ρωσικών όπλων και να στραφεί στην αγορά αμερικανικών.

30 μέρες είχε, αρχικά, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για να δημοσιοποιήσει όλα τα αρχεία του Έπσταϊν . Με παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, που υπέγραψε το σχετικό νομοσχέδιο, δημοσιεύτηκαν τελικά αργά το βράδυ της Τετάρτης.

> O Τζέφρι Έπσταϊν (φωτογραφία), αυτοκτόνησε στη φυλακή κατηγορούμενος για σεξουαλικά εγκλήματα και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Στα επίμαχα έγγραφα υπάρχουν αναφορές στον ευρύ και υψηλού προφίλ κοινωνικό κύκλο του θανόντος. Ο κύκλος αυτός περιλάμβανε πολλούς διάσημους άνδρες, όπως τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ, τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντρου της Αγγλίας, τον τραγουδιστή Μάικλ Τζάκσον, τον μάγο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ και τον διακεκριμένο δικηγόρο, Άλαν Ντέρσοβιτς. Σόδομα και Γόμορρα!

840 εκατ. γυναίκες παγκοσμίως, δηλαδή σχεδόν 1 στις 3, έχουν βιώσει σωματική ή σεξουαλική βία από σύντροφο ή άλλον δράστη στη διάρκεια της ζωής τους. Σύμφωνα με στοιχεία που φέρνει στο φως εκτενής έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) μόνο τους τελευταίους 12 μήνες, 316 εκατομμύρια γυναίκες, δηλαδή το 11% των γυναικών άνω των 15 ετών, υπέστησαν βία.

