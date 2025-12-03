ΕΝΑ, σχεδόν, μήνα πριν από την έναρξη της δεύτερης κυπριακής Προεδρίας της Ε.Ε., πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία η καθιερωμένη κοινή συνεδρία ανάμεσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΚΑΙ από τη συνάντηση αυτή, που πραγματοποιήθηκε υπό την Προεδρία του Νίκου Χριστοδουλίδη και της Ρομπέρτα Μέτσολα, στάλθηκαν πολλά μηνύματα προς πολλούς αποδέκτες. Μηνύματα, που πρωτίστως αφορούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα, που θα απασχολήσουν την Προεδρία και είναι πολλά (οικονομία, ανταγωνιστικότητα, ακρίβεια, άμυνα κ.λπ.).

ΑΛΛΑ και μηνύματα για τον ρόλο της Κύπρου στην περιοχή και τη χρονική συγκυρία, κατά την οποία αναλαμβάνει την Προεδρία της Ε.Ε. η Λευκωσία. Αλλά και για το Κυπριακό. Αμφότεροι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ήταν ξεκάθαροι. Η Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου τόνισε πως η Προεδρία μπορεί να αποτελέσει κίνητρο για το Κυπριακό. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι θα προσκληθούν Ερντογάν και Φιντάν να έρθουν στο νησί για να συμμετέχουν σε εργασίες συνόδων της Ε.Ε. Η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό θα προσκληθεί.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εκπροσωπεί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά, όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα προσεγγίσει και τα θέματα της Τουρκίας, όπως ακριβώς προσεγγίζονται όλες οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες. Εναπόκειται, ωστόσο, στην Τουρκία κατά πόσο επιθυμεί να συμμετάσχει σε αυτές τις συνόδους που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ δεν θα αναλωθεί, ασφαλώς, στο θέμα της Τουρκίας. Ενδέχεται δε να μην απασχολήσουν την Ε.Ε. οι ευρωτουρκικές σχέσεις το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό θα φανεί από την ατζέντα της Ε.Ε.

Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ Προεδρία, η οποία φιλοδοξεί να αφήσει το δικό της αποτύπωμα, έχει θέσει άξονες και θα προωθήσει πολιτικές. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ε.Ε. Ο δεύτερος στόχος, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «αφορά στο να φέρουμε πιο κοντά την Ε.Ε. με την περιοχή μας· πρόκειται για περιοχή με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία και χρειαζόμαστε χειροπιαστά αποτελέσματα, ουσιαστική πρόοδο προς την ενίσχυση των σχέσεών μας με την περιοχή».

ΕΙΝΑΙ σαφές πως για ένα μικρό κράτος, όπως είναι η Κύπρος, η Προεδρία στην Ε.Ε. αποτελεί ευκαιρία, πρόκληση και στοίχημα.