Όταν ο Michael Sheen, 56 ετών, διάσημος Ουαλός ηθοποιός, εμφανίστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή του BBC, The Assembly, δεν ήταν προετοιμασμένος για μια τυπική συνέντευξη — τριάντα πέντε νέοι με νευρολογικές, αυτιστικές και μαθησιακές δυσκολίες τον βομβάρδισαν με βαθιά ειλικρινείς, και μη αναμενόμες ερωτήσεις. Όταν όμως τελείωσε η συζήτηση, τότε ήρθε και η πιο συναισθηματική στιγμή της εκπομπής.

Οι νέοι που ήταν στο ακροατήριο, και είχαν και αυτοί παρόμοιο πρόβλημα, σηκώθηκαν από τις θέσεις τους και άρχισαν να τραγουδούν μια υπέροχη διασκευή ενός τραγουδιού των Beatles. Συγκεκριμένα, το Here Comes the Sun.

O Sheen φαινόταν εμφανώς συγκινημένος, συνειδητοποιώντας ξεκάθαρα ότι παρακολουθούσε μια απλή, ειλικρινή τελετή συμπαράστασης που είχε οργανωθεί ειδικά για αυτόν. Με δεκάδες χιλιάδες προβολές μέχρι σήμερα, μόνο στο YouTube, έμειναν έκπληκτοι από αυτή την απροσδόκητα συναισθηματική στιγμή που οδήγησε έναν ενήλικα άνδρα σε δάκρυα.

Η αγαπημένη μου ξένη εφημερίδα, η μόνη μάλιστα που αγοράζω από το περίπτερο εδώ στην Αθήνα, και δεν την «χαρίζω» στην ηλεκτρονική έκδοσή της, είναι η FTWeekend – η έκδοση της Financial Times για το Σαββατοκύριακο.

Την διαβάζω σχεδόν όλη (εκτός από τα χρηματιστηριακά, που δεν ήταν για μένα my cup of sοop ποτέ!). Ιδιαίτερα απολαμβάνω το ολοσέλιδο Feature (Θέμα), όπου η εφημερίδα προσκαλεί σε γεύμα ένα πρόσωπο ενδιαφέρον από διάφορους χώρους – της πολιτικής, της επιχειρηματικότητας, της λογοτεχνίας, του θεάτρου, αθλητές, ζωγράφους, χορευτές, κλπ.- και, τρώγοντας, κάνουν την συνέντευξή τους.

Ιδιαιτέρως, όμως, πάντα ρίχνω το βλέμμα μου στο πού έφαγαν. Τις περισσότερες φορές σε κάποιο εστιατόριο το οποίο και κατονομάζεται. Κάποτε, όμως, και μου άρεσε πολύ το, το “Lunch With …” ήταν ένα picnic στο Hyde Park ή ακόμα και κάτι στο πόδι σε κανένα McDonalds, από Street Food, ή σε παγκάκι σε κάποια pub, μπυραρία, όταν ο καιρός το επιτρέπει.

Και βεβαίως, πάντα περιεργάζομαι, το Μενού, δηλαδή το τι έφαγαν, και πόσο κόστισε. Εννοείται, ότι τον λογαριασμό πληρώνει η εφημερίδα, αν και μερικές φορές είδα ότι , λόγω γενεθλίων ή κάποιας επετείου, οι καλεσμένοι επέμεναν και πλήρωναν εκείνοι.

Κάτω-κάτω, το ποσόν!

Λοιπόν, τυχαία σας παραθέτω ένα από Lunch με την πρώην τηλεοπτική παρουσιάστρια Τρίνι Γούντολ, στο εστιατόριο The Park, στο Queensway του Λονδίνου. Δώστε βάση λοιπόν. Και προσέξτε, εκτός των άλλων, και τις τιμές. Που, συγκρινόμενες, πολλές φορές, με τις τιμές διαφόρων “in” ρεστοράν στην Κύπρο, ιδιαίτερα στην Λεμεσό που έχει ξεφύγει εντελώς, και ανάλογα βεβαίως με την ποιότητα των πιάτων, μοιάζουν «τίποτα».

Έχουμε και λέμε – σε στερλίνες:

> Σαλάτα αγκινάρας £17.50

> Σαλάτα superfood (δηλ. με συστατικά πλούσια σε βιταμίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και υγιή λίπη—όπως σκούρα φυλλώδη λαχανικά (λάχανο, σπανάκι), μούρα, αβοκάντο, ξηρούς καρπούς, σπόρους και δημητριακά ολικής αλέσεως (κινόα, φάρο), κλπ. £17.75

> Σαλάτα με ρόκα £7.75

> Σαλάτα με πολύχρωμη ποικιλία κολοκυθιών £21

> Πατάτες τηγανιτές £6.25

> 3 μπαλάκια (scoops) παγωτό £14.25

> Macchiato επί 2 £9

> 1 ποτήρι λευκό κρασί £5.50

> Νερό εμφιαλωμένο £2.75

ΣΥΝΟΛΟ (μαζί και με φιλοδώρημα) £156.98

ΥΓ: Η βασική αρχή της FT στην ενότητα Γεύμα με τον/την είναι ότι το τι σου αρέσει να τρως, αλλά και πώς το τρως, «λέει» πολλά και για τον χαρακτήρα σου. Η συγκεκριμένη φιλοξενούμενη, η Τρίνι Γούντολ, είχε διαφορετική άποψη: Είσαι αυτό που φαίνεσαι!