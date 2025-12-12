Η κ. Τσικκίνη ζήτησε χθες, «για λόγους διαφάνειας», να δημοσιευθεί η απάντησή της στο χθεσινό μου άρθρο με τίτλο: «Η «πελλομαλού», ο νέος Γενικός Ελεγκτής και τα νέα ήθη στην πολιτική».

Τη δημοσιεύσαμε ευχαρίστως- και κυρίως ως υπόδειγμα του τρόπου με τον οποίο ορισμένοι αντιλαμβάνονται τον δημόσιο διάλογο. Γιατί, ας μη γελιόμαστε: η μακροσκελής τοποθέτηση της κ. Τσικκίνη δεν επιχειρεί να απαντήσει σε όσα έθεσα.

Επιχειρεί να σκεπάσει το βασικό ερώτημα:

Πώς μια εσωτερική φωτογραφία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας κατέληξε στα χέρια στελέχους του συγκεκριμένου κόμματος;

Σε αυτό το ερώτημα η κ. Τσικκίνη δεν απαντά- και ασφαλώς δεν αναμένεται να το πράξει.

Αντί απάντησης, η κ. Τσικκίνη μάς προσφέρει μια οργισμένη πολιτική δήλωση 1.000 λέξεων, με προσβλητικές αναφορές, υπονοούμενα και επιθέσεις προς κάθε κατεύθυνση- εκτός, βέβαια, από εκείνη που πραγματικά έχει σημασία.

Όταν κάποιος φωνάζει τόσο πολύ, συνήθως κάτι θέλει να αποφύγει. Η κ. Τσικκίνη επιδίδεται σε μια λεκτική αποδόμηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, του σημερινού Γενικού Ελεγκτή, των διαδικασιών, ακόμη και της δημοσιογραφίας συνολικά.

Πολλή ένταση. Πολύς θυμός.

Αλλά καμία απάντηση στο αυτονόητο:

Ποιος της έδωσε τη φωτογραφία και τι σκοπούς εξυπηρετούσε η δημοσιοποίησή της- έστω και της γελοίας μεταμφίεσης του σημερινού Γενικού Ελεγκτή;

Προφανώς, το πρώτιστο είναι η εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων και η προσωπική αυτοπροβολή μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και όχι το δημόσιο συμφέρον.

Γι’ αυτό και το ερώτημα παραμένει- και ασφαλώς δεν πρόκειται να λάβει καμία απάντηση.

Η κ. Τσικκίνη επικαλείται «θεσμούς», «δικλίδες ασφαλείας», «θεσμική αβελτηρία». Και την ίδια στιγμή χρησιμοποιεί χαρακτηρισμούς επιπέδου Facebook live, προσβάλλοντας ανθρώπους και υποτιμώντας διαδικασίες τις οποίες δηλώνει πως σέβεται. Αν αυτό θεωρείται από το κίνημα Άλμα «νέα πολιτική κουλτούρα», τότε πράγματι κάτι αλλάζει. Το ερώτημα είναι προς τα πού.

Η κ. Τσικκίνη επαναλαμβάνει πως «δεν θα είναι υποψήφια».

Χαίρομαι που το διευκρινίζει για ακόμη μια φορά. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι είναι αξιωματούχος του κινήματος Άλμα και ότι κάθε πράξη και ενέργειά της φυσικά φιλτράρεται υπό αυτή την ιδιότητα.

Από το κείμενό της απουσιάζει εντυπωσιακά κάτι πολύ βασικό: μια ήρεμη, τεκμηριωμένη θέση.

Υπάρχει μόνο ένα συνεχές ξέσπασμα, μια προσπάθεια μετατόπισης της συζήτησης και μια εμμονή να παρουσιαστώ ως «μέρος του προβλήματος» επειδή έθεσα τα ερωτήματα που όλοι θέτουν.

Ο δημόσιος λόγος δεν είναι ρινγκ.

Και δεν βελτιώνεται όταν στελέχη κομμάτων επιχειρούν να επιβληθούν με τον τόνο της φωνής τους. Για ορισμένους, ο αντίλογος μοιάζει με παρωχημένη πολιτική στάση.

Το ίδιο το κείμενό της αποδεικνύει ακριβώς αυτό που ανέφερα.

Στο άρθρο μου έγραψα ότι, αν αυτό είναι το επίπεδο πολιτικού λόγου που φέρνουν νέα κινήματα, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα.

Η απάντηση της κ. Τσικκίνη, όχι μόνο δεν διαψεύδει την άποψη αυτή- την επιβεβαιώνει.

Ο τρόπος, το ύφος, οι χαρακτηρισμοί, η επιθετικότητα, η απουσία ψυχραιμίας:

αυτά είναι ακριβώς τα φαινόμενα που υποβαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο στην Κύπρο.

Η φωτογραφία διέρρευσε από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Πόσο τυχαίο είναι το γεγονός ότι κατέληξε σε εσάς, που τυγχάνει να είστε αξιωματούχος ενός κόμματος του οποίου επικεφαλής είναι ο προκάτοχος εκείνου που κατηγορείτε;

Και δεύτερον:

Είναι σωστό ένα κομματικό στέλεχος να χρησιμοποιεί εσωτερικό υλικό δημόσιας υπηρεσίας για δημόσιο χλευασμό;

Συμφωνεί άραγε ο επικεφαλής του κινήματος με το ύφος της κ. Τσικκίνη; Είναι και θέση της ηγεσίας του κινήματος Άλμα όσα αναφέρει ή πράττει η συγκεκριμένη αξιωματούχος του κόμματος;

Οι πολίτες μπορούν να κρίνουν.