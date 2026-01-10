Υβριδικός πόλεμος μας είπαν. Ρωσικής προέλευσης είπαν. Μπορεί και τουρκικής είπαν κάποιοι άλλοι. Μοντάζ. Συρραφή δηλώσεων. Κακόβουλη ενέργεια είπαν. Στόχος να πληγεί η Κύπρος. Ναι, ναι, ναι. Ναι σε όλα. Μπορεί να ισχύουν όλα. Και; Αυτά δίδουν συγχωροχάρτι στους πρωταγωνιστές του βίντεο διαφθοράς; Διαγράφουν την απέχθεια την οποία προκάλεσε το περιεχόμενο του βίντεο; ΟΧΙ. Ένα τεράστιο όχι, το οποίο συντρίβει, υπό το βάρος της συσσωρευμένης οργής που κουβαλάει, κάθε πρόσχημα, κάθε δικαιολογία, κάθε πιθανό κίνητρο.

Η ουσία δεν βρίσκεται στη χρονική στιγμή κατά την οποία επιλέγηκε να βγει το επίμαχο βίντεο. Σαφώς και οι υποχθόνιοι κατασκευαστές του στόχευαν να πλήξουν την Κύπρο. Σαφώς και επιδίωξή τους ήταν να υπονομεύσουν την ανάληψη της Προεδρίας της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Δυστυχώς, για τους πρωταγωνιστές του βίντεο και όσους πλήττονται από το περιεχόμενό του, η ουσία έγκειται μόνο στα όσα αναφέρονται. Στα όσα ο Λακκοτρύπης, ο Χαραλάμπους και ο Χρυσοχός λένε. Τα οποία εμφανίζουν ένα αλισβερίσι χρηματοδοτήσεων με αντάλλαγμα εξυπηρετήσεις επιχειρηματικών συμφερόντων.

Η ουσία έγκειται στο ότι δεν αμφισβητείται η αυθεντικότητα των διαφόρων αναφορών. Προτάσσεται ο ισχυρισμός ότι έγινε επιλογή διαφορετικών αναφορών και έγινε συρραφή τους για να δημιουργηθεί μια πλασματική εικόνα.

Αλήθεια, είναι δυνατόν να προβάλλεται η συγκεκριμένη άμυνα, με τα συγκεκριμένα επιχειρήματα, παραγνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με υποτίμηση της νοημοσύνης της κοινωνίας; Διότι οι αναφορές είναι εξοργιστικές. Και συνάμα προσβλητικές για το Προεδρικό και την Κυβέρνηση.

Είναι δυνατόν να ακούς τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου να εξηγεί στον υποτιθέμενο επενδυτή πώς μπορεί να προωθηθεί μέσω του η όποια επιχείρηση σε συνάρτηση με μια εισφορά στην Κυβέρνηση και να θεωρείς ότι δεν τρέχει τίποτα;

Ακούς έναν πρώην υπουργό (συνάδελφο του Προέδρου στην προηγούμενη κυβέρνηση) να διαφημίζει τη σχέση του με τον Πρόεδρο λέγοντας «Είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Μου τηλεφωνεί συχνά. Με εμπιστεύεται». Και μετά τον ακούς να εξηγεί ότι βοηθά τον Πρόεδρο με μετρητά χρήματα στην εκλογική εκστρατεία για να ξεπεράσει το όριο που θέτει ο νόμος.

Ότι εξυπηρετεί, λόγω της σχέσης του με τον Πρόεδρο, επενδυτές αφού κάνουν εισφορά είτε στην εκστρατεία του Προέδρου, είτε με χορηγίες στο Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται η κ. Καρσερά. Είναι δυνατόν να θεωρείς ότι όλα είναι μέλι-γάλα επειδή, απλώς, ξένοι μόνταραν τις αναφορές σε ένα βίντεο; Να ρωτάει ο ξένος: Cash to who; Και να απαντάει ο Λακκοτρύπης: To his campaign manager. Κι ο καθένας να το προσπερνάει επικαλούμενος υβριδικό πόλεμο;

Ακόμη χειρότερα, είναι δυνατόν να ακούς τον Χρυσοχό να καμαρώνει ότι βλέπει τον Πρόεδρο κάθε δύο εβδομάδες και με άκρως εξοργιστικό τρόπο να λέει «είναι σαν τη φιλενάδα μου» και να καμώνεσαι πως ουδέν μεμπτό;

Μπορεί οι εκπρόσωποι του Προεδρικού να γύριζαν χθες τα κανάλια και να επαναλάμβαναν με εκνευριστικό τρόπο ότι δεν μπορούν να σχολιάσουν τους ισχυρισμούς οποιουδήποτε ιδιώτη, όμως, οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο. Αντιλαμβάνονται τι λένε οι… ιδιώτες. Κρίνουν. Και σίγουρα δεν τα διαγράφουν. Τουλάχιστον στη συντριπτική πλειοψηφία τους.

Ακόμη και η πρώτη τοποθέτηση του Προέδρου ήταν υποτιμητική για τη νοημοσύνη του κόσμου. Να δώσουν στοιχεία για χρηματισμό στις Αρχές; Σοβαρά; Ο κ. Χριστοδουλίδης εξελέγη ευαγγελιζόμενος την πάταξη της διαφθοράς που είχε γιγαντωθεί κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση. Το λιγότερο το οποίο αναμένει η οργισμένη κοινωνία από τον Πρόεδρο, είναι όταν αποκαλύπτονται τέτοια σκάνδαλα, να δει μια δυναμική και αποφασιστική στάση. Με τάχιστη έρευνα. Με μέτρα. Με μηδενική ανοχή. Δεν αρκεί να μην καταλήγουν οι όποιες χρηματοδοτήσεις στο λογαριασμό του ιδίου. Δεν αρκεί να μην είναι ο ίδιος διεφθαρμένος. Πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να τιμωρηθούν και όποιοι με τη συμπεριφορά τους τον εκθέτουν.

Όσο για τον κ. Λακκοτρύπη τι να πει κανείς; Έσπευσε μόλις κυκλοφόρησε το βίντεο να κάνει καταγγελία στην Αστυνομία. Προφανώς, για την υποκλοπή και την κυκλοφορία ιδιωτικών συνομιλιών. Για τις συγκεκριμένες αναφορές που ακούστηκαν όμως; Δεν πρέπει οι Αρχές να τον ανακρίνουν για να διαπιστωθεί τι από όσα ανέφερε έγιναν στην πράξη; Ισχύουν όσα αναφέρει για συγκεκριμένη εταιρεία;

Το πρόβλημα είναι ότι η κοινωνία είναι οργισμένη. Διότι βλέπει πως η σήψη και η ασυδοσία συνεχίζουν να μολύνουν αυτό τον δύσμοιρο τόπο. Το πρόβλημα είναι ότι οι όποιοι ξένοι επιβουλεύονται την πατρίδα μας και θέλουν να την υπονομεύσουν, βρίσκουν όπλα τα οποία τους προσφέρουν κάποιοι με τη συμπεριφορά τους. Με τα όσα μπορεί να κάνουν ξεπερνώντας κόκκινες γραμμές. Με όσα αλόγιστα διαφημίζουν στον κάθε ξένο που μπορεί να τους υποσχεθεί μερικές επενδύσεις.

Τα ερωτήματα πολλά και βασανιστικά. Δεν μπορεί να διαγραφούν τα όσα ακούγονται στο βίντεο, απλώς, για να μην πετύχει η όποια ξένη προπαγάνδα. Αναμφίβολα απαιτείται έρευνα εις βάθος. Και νυστέρι που θα φτάσει σε βάθος. Ποιος θα το κάνει όμως; Πλέον δολοφονήθηκε και η εμπιστοσύνη μας στις Αρχές. Ίσως μόνη λύση θα ήταν να μας στείλει η Ευρώπη κάποιους. Για να δράσουν σε στυλ Τρόικας.

ΥΓ: Οργισμένη εμφανίστηκε χθες η Αννίτα Δημητρίου. Και για το περιεχόμενο του βίντεο και για τη στάση του Προεδρικού. Μάλιστα, μίλησε για υποτίμηση της νοημοσύνης μας. Όποιος κατοικεί σε γυάλινο σπίτι δεν πετάει πέτρες κυρία Δημητρίου. Με τον ίδιο τρόπο υποτιμούσε και η Πινδάρου τη νοημοσύνη μας επί Αναστασιάδη μα το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων!