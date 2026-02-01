Το δίλημμα ήταν -(και είναι και τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές)- μεγάλο. Αναρωτήθηκα: Να ασχοληθώ με το μείζον θέμα, που κατά τη γνώμη μου είναι σκληρά και καθαρά πολιτικό, ή να αγνοήσω την υπόθεση που έχει συνταράξει τον πολιτικό -και όχι μόνο- κόσμο της Κύπρου και κτυπά την «καρδιά» της διαφθοράς;

Αποκλείω από την αρχή την κατηγορία για διάδοση κουτσομπολιού και ισχυρισμών που υποτίθεται ότι δεν επιβεβαιώνονται. Διότι, για κάποιο περίεργο λόγο, η μάρτυρας βγάζει την αίσθηση ότι δεν λέει ψέματα. Ένας φίλος, που πήρε των ομματιών του και βρήκε την ησυχία του στην Αθήνα, είναι βέβαιος ότι το 99% όσων λέει είναι, δυστυχώς, η αλήθεια. Την γνωρίζει καλά.

Χωρίς αμφιβολία είναι ένα «σέξι» θέμα, αλλά εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται για πολιτικό παραμύθι. Ότι και να είναι, προκάλεσε πανικό στην Κύπρο και ήδη έχει κινητοποιηθεί η κυπριακή αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τις καταγγελίες της κ. Ιωάννας Φωτίου, η οποία έχει γίνει γνωστή με το ψευδώνυμο «Annie Alexui». Εύχομαι ότι η Αστυνομία θα ερευνήσει πραγματικά τις καταγγελίες της και δεν θα το πράξει επιδερμικά, όπως συνηθίζει χωρίς ποτέ να πληρώνει κανείς.

Έχουν κινητοποιηθεί και οι μυστικές υπηρεσίες διαφόρων χωρών -η μία φαίνεται ότι είναι η ρωσική KGB– καθώς η κ. Φωτίου ζήτησε και έλαβε άσυλο από τη Μόσχα. Η ίδια ανακοίνωσε ότι βρίσκεται εκεί και με νόημα ανέφερε ότι στη Ρωσία δεν κινδυνεύει. Αυτό μπορεί να έχει σημασία, μπορεί και όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να σταθούμε στις καταγγελίες της, οι οποίες αφορούν κυρίως πολιτικούς, εστιάζεται ειδικά στην Πάφο, αστυνομικούς και επιχειρηματίες τους οποίους συνδέει με το οργανωμένο έγκλημα.

Δεν πρόκειται να αναφερθώ ονομαστικά σε όσους κατηγορεί η εν λόγω Κύπρια πολίτης με τους χιλιάδες ακολούθους. Έχει δημοσιεύσει η ίδια τα ονόματα και οι πάντες τα γνωρίζουν και τα συζητούν στα καφενεία. Μελέτησα τα κοινωνικά της δίκτυα και το συμπέρασμα είναι ότι είναι συγκροτημένη και στοχευμένη στον όποιο σκοπό της, και την διαβάζουν καθημερινά πάρα πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο Κύπριοι.

Είναι πλέον ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα στο νησί. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά μεγάλης δυσκολίας βρίσκει κανείς αρνητικά σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, που πρέπει να προβληματίσει το σύστημα -ειδικά αυτό που δρα υπόγεια. Οι άνθρωποι την αποθεώνουν και αυτό αποδεικνύει ότι οι πολίτες-ψηφοφόροι στο νησί απηύδησαν.

Από τα λεγόμενα της αναδεικνύεται ο βρώμικος υπόκοσμος του νησιού και η πιθανή σχέση του με το πολιτικό σύστημα και την αστυνομία. Δείχνει να τους γνωρίζει -και συχνά αναφέρεται στα ονόματα τους. Μετά τη δημοσίευση των καταγγελιών της, κυκλοφόρησαν και βίντεο που πιστοποιούν αυτές τις ανάρμοστες σχέσεις του υπόκοσμου με τους πολιτικούς. Βλέπουμε πολιτικούς να υμνούν δήθεν επιχειρηματίες, οι οποίοι -σύμφωνα με την κ. Φωτίου- πουλούν ναρκωτικά και καταστρέφουν τα Κυπριόπουλα.

Η κυπριακή Αστυνομία, ερευνά μεν τις καταγγελίες της, αλλά έχει εκδώσει εναντίον της δεκατρία εντάλματα σύλληψης, όπως έχει γράψει η «Άννη Αλεξούι». Προκάλεσε απορίες -σε όσους δεν έχουμε ιδέα με όσα συμβαίνουν στη «Νήσο των Αγίων»– με το όνομα που επέλεξε και το οποίο παραπέμπει σε γνωστό τύπο του κυπριακού υπόκοσμού. Υποστηρίζει, όμως, ότι ήταν καλό παιδί!

Στο σημείο που έχουν φτάσει τα πράγματα, πρέπει να υπάρξει πυγμή και ξεκαθάρισμα από πάνω προς τα κάτω. Η κυβέρνηση του κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, πρέπει να αδράξει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να «κόψει» κεφάλια. Ναι, να ερευνηθούν οι καταγγελίες αλλά από «άσπιλους και αμόλυντους» αστυνομικούς. Ακούμε «πράματα και θάματα» ακόμα και για κάποιους από την αστυνομική ηγεσία. Στη Γενική Εισαγγελία …κοιμούνται, όπως πάντα. Στο μυαλό τους είναι η αναζήτηση δικαιολογιών για να μην τιμωρηθεί κανείς.

Η σύνδεση κρατικών αξιωματούχων με τον υπόκοσμό είναι πλήγμα και για τη Δημοκρατία. Μέσα από τις καταγγελίες της κ. Φωτίου αποδεικνύεται -αν μου επιτρέπουν οι αντιπρόσωποι του πολιτικού συστήματος- η διασύνδεση με την κυπριακή μαφία. Είναι βαρύτατη η καταγγελία και η κυβέρνηση πρέπει να ερευνήσει τους όποιους ισχυρισμούς…

Είμαι βέβαιος ότι μερικοί θα αναρωτηθούν γιατί τοποθετήθηκα για ένα θέμα που μπορεί να είναι απλά ισχυρισμοί, μπορεί και ψέματα. Διότι πληροφορήθηκα ότι για τον κάθε ισχυρισμό της έχει και αποδείξεις. Είναι εύκολο να την προσπεράσουν με αυτή την απλή κουβέντα που χρησιμοποιείται για ανάλογες περιπτώσεις: «Έλα μωρέ, τρελή είναι»… Η απάντηση είναι επίσης απλή: Να ερευνηθούν οι ισχυρισμοί, οι καταγγελίες και οι κατηγορίες που εκτοξεύει.

«Θοῦ, Κύριε, φυλακὴν τῷ στόµατί µου καὶ θύραν περιοχῆς περὶ τὰ χείλη µου». Δηλαδή; «Βάλε μου, Κύριε, φρουρά στο στόμα μου και φράχτη στη θύρα των χειλιών μου»… Φοβερή κουβέντα…

Όσοι αφιερώσουν το χρόνο που ξόδεψα, και αν μελετήσουν τις αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα, είμαι βέβαιος ότι θα έχουν τις ίδιες απορίες… Ποιος είναι ο περισσότερο και ποιος ο λιγότερο διεφθαρμένος; Ή πάρε τον έναν (και) χτύπα τον άλλο… Δηλαδή; Όλοι είναι ίδιοι…