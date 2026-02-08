Παγκόσμια είδηση έγινε η κατασκευαστική ικανότητα και ταχύτητα των Κινέζων, οι οποίοι σε μόλις 9 ώρες στην πόλη Φουτζόου ανέγειραν σιδηροδρομικό σταθμό.

Όπως μεταδόθηκε, οι εργασίες ξεκίνησαν λίγο μετά τα μεσάνυκτα καθώς η πόλη κοιμόταν, ενώ επιστρατεύτηκαν περισσότεροι από 1500 εργαζόμενοι. Συνολικά επτά συρμοί τρένων και 23 βαρέα μηχανήματα έργου κινήθηκαν με ακρίβεια λεπτού, βάσει ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος.

Στα έργα περιλαμβάνονταν η αποξήλωση παλαιού τμήματος, η τοποθέτηση νέων στοιχείων, η ευθυγράμμιση σιδηροδρομικών γραμμών, ενώ έγιναν και έλεγχοι και δοκιμές των συστημάτων.

Αποπερατώθηκαν, δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες εργασίες που απαιτούν ακόμη και μήνες. Στην Κύπρο, βεβαίως, ζούμε σε μια άλλη διάσταση του χρόνου. Εδώ τα μεγάλα έργα χρειάζονται ακόμη και δεκαετίας.

Το πιο περίτρανο παράδειγμα είναι ο αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας – Τροόδους, ο οποίος κλείνει 52 χρόνια κατασκευής! Το έργο ξεκίνησε το 1973 και ήταν μοιρασμένο σε τέσσερις φάσεις, οι οποίες αφορούν ένα δρόμο που αθροιστικά ξεπερνά κατά λίγο τα 45 χιλιόμετρα. Το έργο κρίθηκε κατεπείγουσας προτεραιότητας πριν από την εισβολή του 1974, αλλά μέχρι σήμερα παραδόθηκαν μόλις δύο φάσεις του.

Άλλο παράδειγμα είναι ο δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ο οποίος έκλεισε τα 20 χρόνια κατασκευής, ενώ αναμένεται να παραδοθεί μετά το 2030. Ένα έργο με αστρονομικό προϋπολογισμό και πολλά ανοιχτά ζητήματα.

Επίσης, η Πλατεία Ελευθερίας, στην καρδιά της πρωτεύουσας της ελεύθερης Κύπρου όπου ξεκίνησε με τον πρώτο του εργολάβο το 2012 και τελικά παραδόθηκε το 2018.

Στα αργοπορημένα έργα και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ο θεμέλιος λίθος του οποίου μπήκε το 1997 από τον Γλαύκο Κληρίδη. Μετά από πολλές καταγγελίες και καθυστερήσεις, το νοσοκομείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2006.

Αλίμονο, όμως… δεν πρέπει να σταθούμε μόνο στα έργα που διαρκούν 20 και 50 χρόνια! Η χώρας μας πέτυχε και την αλλαγή και μάλιστα προσπέρασε και την Κίνα με τις μόλις 9 ώρες.

Ο λόγος για το Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης, το οποίο μας προέκυψε σε μια στιγμή, όταν το υφυπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να μετονομάσει την Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονη Τέχνη ΣΠΕΛ.

Οι φτωχοί οι Κινέζοι διεξάγουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν, όταν το μόνο που χρειάζονταν ήταν απλώς μια υπογραφή!

Ελεύθερα, 8.1.2026