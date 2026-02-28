Στην επικαιρότητα και την πρωτοσέλιδη ειδησεογραφία επανήλθαν μέσα από το χθεσινό ρεπορτάζ του Μιχάλη Χατζηβασίλη στον «Φ», μερικές από τις πιο φριχτές γυναικοκτονίες που διαπράχθηκαν πριν από δεκαετίες αλλά στοιχειώνουν ακόμα την Κύπρο. Η αγριότητα των δολοφόνων και το κίνητρο για την διάπραξη των εγκλημάτων τους, που ήταν είτε η αρρωστημένη τους ζήλεια, είτε η βίαιη σεξουαλική τους ικανοποίηση, επαναφέρει με τον πιο έντονο τρόπο το μοτίβο της τρικυμιώδους ψυχοπαθολογίας του ανθρωποκτόνου, αλλά και των προβληματικών κοινωνικών στερεοτύπων στις σχέσεις ανδρών και γυναικών στον τόπο μας – ιδιαίτερα σε βάρος ευάλωτων ξένων γυναικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, λοιπόν, ο ισοβίτης κομμωτής, Δώρος Θεοφάνους, κατέθεσε πρόσφατα αίτηση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο ζητώντας να ανοίξει ξανά η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκε ή ακόμα και να ακυρωθεί η καταδίκη του, γιατί, όπως ισχυρίζεται, κατέχει νέες μαρτυρίες που ανατρέπουν την κατάθεση του κύριου μάρτυρα κατηγορίας στη δίκη του, του επίσης ισοβίτη, Αντώνη Προκοπίου Κίτα.

Ο Θεοφάνους είχε καταδικαστεί τον Οκτώβρη 2012 σε διά βίου φυλάκιση για τη δολοφονία της εγκύου συντρόφου του Γιούλιας Οπόροκ από τη Μολδαβία που είχε διαπραχθεί τον Δεκέμβρη 2011, ενώ του επιβλήθηκε φυλάκιση 35 χρόνων για τη δολοφονία και της τρίχρονης κόρης της Βικτώριας. Οι δύο ισοβίτες είχαν γνωριστεί στη φυλακή, όπου ο Θεοφάνους είχε εκμυστηρευτεί τη διάπραξη του εγκλήματος στον Κίτα. Αυτός κατέθεσε στο Κακουργιοδικείο Πάφου σχετική μαρτυρία που κρίθηκε αξιόπιστη.

Ο Αντώνης Προκοπίου Κίτας είχε καταδικαστεί σε ισόβια το 1994 για τον βιασμό και τη δολοφονία της Κριστίν Κωνσταντινίδου από τη Σουηδία και της Οξάνα Λίσνα από τη Ρουμανία. Είχε διαπράξει τα δύο αυτά εγκλήματα τον Ιούνιο 1993 μαζί με συνεργό του που είχε ομολογήσει και οδηγήσει την Αστυνομία στον σκουπιδότοπο του Κοτσιάτη και σε ξεροπήγαδο στα Λιβάδια Λάρνακας όπου είχαν πετάξει τις σορούς των θυμάτων τους.

Πτώματα δολοφονημένων γυναικών κατέληξαν σε πηγάδια και χωματερές και σε κατοπινά χρόνια. Μεταξύ αυτών, ήταν η σορός της Ραμόνα Ιόν από τη Ρουμανία, μητέρας τριών παιδιών, που τον Ιούλη 2009 βρέθηκε πεταμένη σε ξεροπήγαδο κοντά στο χωριό Ποταμιά. Ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της που είχε ομολογήσει στην Αστυνομία ότι την είχε στραγγαλίσει και πετάξει στο πηγάδι. Στο δικαστήριο που τον καταδίκασε για ανθρωποκτονία είχαν γίνει αναφορές για την παθολογική ζήλεια του.

Η εγκληματική συμπεριφορά ανδρών σε βάρος γυναικών παραμένει ένα σκοτεινό τοπίο, καθώς η ερωτική έλξη και η «αγάπη» τους, μετατρέπεται εύκολα σε μίσος και σε επιθυμία να σκοτώσουν, όταν διαπιστώσουν ότι δεν μπορούν πια να ελέγχουν τη γυναίκα που …«αγαπούν».