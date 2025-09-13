Αυτή η εβδομάδα στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου είχε πολλά: ομιλία της Προέδρου της Κομισιόν, ανακοίνωση για Ευρωπαϊκή βάση πυρόσβεσης στην Κύπρο, συντριπτικό ψήφισμα για την παράνομη κράτηση Ευρωπαίων πολιτών από το κατοχικό καθεστώς και παράλληλα, διάφορα … για εσωτερική και κομματική κατανάλωση στην Κύπρο.

Καταρχάς, η Πρόεδρος της Κομισιόν στόχευσε στον κατευνασμό της αυξανόμενης αμφισβήτησής της στο Ευρωκοινοβούλιο με εξηγήσεις κι ανακοινώσεις (π.χ. δασμούς με ΗΠΑ, μέτρα κατά της ισραηλινής Κυβέρνησης, Ευρωάμυνα) με σκοπό την επικράτησή της. Ωστόσο, η «σιωπή» της για άλλη μια φορά, να αναφερθεί στην κατοχή εδάφους της ΕΕ στην Κύπρο, ήταν εκκωφαντική. Στα θετικά καταγράφεται η αναμενόμενη πολιτική της ΕΕ για το στεγαστικό, που για χρόνια πρωτοστατούσαμε μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης. Πάντως, η νέα πρόταση μομφής για παραίτησή της από ομάδα Ευρωβουλευτών της αριστεράς, θα αποτύχει επειδή επικεντρώνεται σε επίμαχα ιδεολογικά θέματα. Η δική μου προσέγγιση για μια πρόταση παραίτησής της αφορά την Ευρωάμυνα για δύο αντικειμενικούς λόγους: Παραγνώρισε τις θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου (π.χ. προστασία των εξωτερικών μας συνόρων ως ΕΕ) και επιπλέον επέλεξε διαδικασία ειδικής πλειοψηφίας στο Ευρ. Συμβούλιο για την Ευρωάμυνα για να προωθήσει τις μεροληπτικές της απόψεις. Μάλιστα, η Επιτροπή Νομικών του Ευρωκοινοβουλίου γνωμοδότησε ομόφωνα ότι η διαδικασία εκείνη είναι νομικά άκυρη. Ωστόσο, η προπαρασκευαστική μου προσπάθεια για πρόταση παραίτησής της Προέδρου της Κομισιόν, θα τεθεί μόνο εάν θα είναι ουσιαστική και όχι για λόγους εντυπωσιασμού και εσωτερικής κατανάλωσης.

Το πλέον θετικό για την Κύπρο στην ομιλία της, είναι η δημιουργία νέας Ευρωπαϊκής βάσης πυρόσβεσης στην Κύπρο, που θα αφορά κράτη εντός ΕΕ και χώρες εκτός, αποδεχόμενη έτσι το αίτημα της Κυπριακής Κυβέρνησης. Κι επειδή στην πολιτική κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, η εξέλιξη πιστώνεται πρωταρχικά στην παρούσα Κυβέρνηση. Την προσπάθεια συνέδραμαν διάφοροι εδώ και χρόνια, αλλά να διατυμπανίζει καθένας μας ότι είναι περίπου δικό του επίτευγμα, πρόκειται για λαϊκισμό εσωτερικής κατανάλωσης που ορθά προκάλεσε την σοβαρή αντίδραση του Υπουργού Εξωτερικών. Παρεμπιπτόντως, ως Πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής για την Μεσόγειο (2019-2024) είχα θέσει συγκεκριμένη πρόταση που έγινε αποδεκτή από την ολομέλεια της «Ένωσης για την Μεσόγειο» για σύσταση Ευρωπαϊκού περιφερειακού κέντρου διαχείρισης κρίσεων (π.χ. για κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, ανομβρία, παράνομη μετανάστευση, γεωπολιτικές συγκρούσεις κ.ά.) με έδρα την Κύπρο και με σοβαρά γεωπολιτικά και οικονομικά οφέλη. Για το θέμα υπάρχουν διεργασίες σε εξέλιξη.

Σε αυτή την ολομέλεια είχαμε και το συντριπτικό ψήφισμα για την «Κράτηση Ευρωπαίων πολιτών στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου», που υπερψηφίστηκε χωρίς ψήφο εναντίον. Ανάμεσα σε άλλα, με πρωτοβουλία μου συμπεριλήφθηκαν δύο αναφορές που κρίνω πολιτικά αξιοσημείωτες:

Το Ευρωκοινοβούλιο, α) καταδικάζει τις τακτικές εκφοβισμού που ασκεί το κατοχικό καθεστώς με σκοπό τον τερματισμό της διαδικασίας των ποινικών αγωγών από την Κυπριακή Δημοκρατία εναντίον των σφετεριστών κατεχόμενων Ελληνοκυπριακών περιουσιών. β) Καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ενδεχομένου επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία.

Είναι δεδομένο ότι το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά συνιστά το μέγιστο πολιτικό «χαρτί» υπό τις περιστάσεις για αξιοποίσή του.

*Ευρωβουλευτής, ΔΗΚΟ – S&D

costas.mavrides@europarl.europa.eu