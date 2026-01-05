Η 10η τριμερής Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ (22/12/2025) είναι η σημαντικότερη απ’ όσες προηγήθηκαν επειδή,

>Πρώτον: Πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο δραματικών εξελίξεων, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών, οι οποίες αναδεικνύουν τη σημασία των αποφάσεων Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Χριστοδουλίδη.

>Δεύτερον, και οι τρεις χώρες αντιμετωπίζουν απειλές εκ μέρους της αναθεωρητικής Τουρκίας.

>Τρίτον, σφυρηλατήθηκε μάλλον και στρατιωτικά μια συμμαχία που στηρίζεται στην ισχύ, στην οικονομία, στην τεχνολογία και στη διασυνδεσιμότητα.

>Τέταρτον, η Τουρκία έχει αυτοαποκλειστεί από την τριμερή συνέργεια (συν οι ΗΠΑ), εξαιτίας της επιθετικής πολιτικής της, η οποία στοχεύει στην επανάκτηση χωρών που άλλοτε βρίσκονταν υπό οθωμανική κατοχή.

>Πέμπτον, η 10η τριμερής της Ιερουσαλήμ, εφόσον πραγματικά πάρει σάρκα και οστά, ενισχύει την ασφάλεια των τριών χωρών, ειδικά της Ελλάδος και της Κύπρου. Αθήνα και Λευκωσία πρόσφατα υπέγραψαν συμφωνία για την εγκαθίδρυση Δύναμης Ταχείας Επέμβασης 2500 ανδρών γι’ αντιμετώπιση κρίσεων με κοινές ασκήσεις, εκπαιδεύσεις, κ.λπ.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συζητά με το Ισραήλ την αγορά οπλικών συστημάτων, ενώ αρχίζει συνεργασία στην τεχνολογία με εμπλοκή και νεοσύστατων κυπριακών εταιρειών. Τέθηκε ξανά επί τάπητος ο διάδρομος IMEC, που θα συνδέει την Ινδία με την Μέση Ανατολή, την Κύπρο και την Ελλάδα και, φυσικά, η ηλεκτρική διασύνδεση που, ενδεχομένως, ν’ αρχίσει πρώτα με τη σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου.

Πέραν όσων πολλών αποφασίστηκαν από τους Νετανιάχου, Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη, δύο σημαντικά ζητήματα χρήζουν ανάλυσης.

>>Το πρώτο είναι οι ξεκάθαρες προειδοποιήσεις του Ισραηλινού Πρωθυπουργού προς τον αλαζόνα και μεγαλομανή Τούρκο Πρόεδρο. Σε δηλώσεις του μετά την τριμερή σύνοδο, ο Νετανιάχου είπε:

«Θα πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε τις δυνάμεις που θέλουν να μας γυρίσουν στον Μεσαίωνα. Το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι τρεις μεγάλοι πολιτισμοί. Είμαστε τρεις χώρες υπερήφανες για την ιστορία τους. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επαναφέρουν την αυτοκρατορία τους και την κυριαρχία τους στις χώρες μας, τους λέμε: Αυτό δεν θα συμβεί. Ούτε να το σκεφτείτε! Έχουμε δεσμευτεί, είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας.

»Και είμαστε τρεις δημοκρατίες στην Ανατολική Μεσόγειο που προάγουν την ελευθερία, την ευημερία και την ασφάλεια. Μαζί θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον για τα έθνη μας και όλη την περιοχή. Μαζί θα επαναφέρουμε τη σταθερότητα μέσω της ισχύος μας, την ευημερία μέσω της ισχύος και ακόμη πιο σημαντικό, την ειρήνη μέσω της ισχύος», κατέληξε ο Νετανιάχου. Γιατί προέβη σε αυτήν την προειδοποίηση προς την Τουρκία;

Τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ αντιμετώπισε νικηφόρα εφτά απειλές-πολέμους. Όμως, μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, εμφανίστηκε μια άλλη, εξίσου και μεγαλύτερη απειλή για το εβραϊκό κράτος: Η Τουρκία. Πριν από 23 περίπου χρόνια, Ισραήλ και Τουρκία είχαν σχεδόν άριστες σχέσεις.

Η άνοδος στην εξουσία του Ερντογάν άλλαξε άρδην τα πράγματα. Η χειροτέρευση επήλθε μετά την επιχείρηση «Μαβί Μαρμαρά», το 2010, κατά την οποία τουρκικός στολίσκος επιχείρησε να μεταφέρει βοήθεια στη Γάζα και ανεκόπη αιματηρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

Ο Τούρκος Πρόεδρος κατ’ επανάληψιν καθύβρισε τον Νετανιάχου ως «Ναζί», προπηλάκισε το Ολοκαύτωμα και στιγμάτισε το Ισραήλ ως κράτος-γενοκτόνο. Μετά την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ο Ερντογάν και Τούρκοι αξιωματούχοι επιδόθηκαν σε συστηματική εξύβριση και αισχρές επιθέσεις εναντίον του Νετανιάχου και του Ισραήλ.

Στις 30/3/2025, κατά τη διάρκεια προσευχής, ο σουλτάνος καταράστηκε το Ισραήλ: «Είθε ο Αλλάχ, για το όνομά Του… να καταστρέψει και να αφανίσει το σιωνιστικό Ισραήλ».

Στις 7/11/2025, ο Γενικός Εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εναντίον 37 Ισραηλινών ανώτατων αξιωματούχων με τις κατηγορίες της γενοκτονίας και της διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Μεταξύ αυτών, ο Νετανιάχου, οι Υπουργοί Άμυνας, Εθνικής Ασφάλειας και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πού αποδίδονται οι τουρκικές αθλιότητες και η χειροτέρευση των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων; Ο Giora Eiland, έφεδρος αντιστράτηγος και πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σε ανάλυσή του (22/12/2025, στην Jerusalem Post), υποστηρίζει ότι αυτά οφείλονται σε θρησκευτικούς, ισλαμιστικούς και εθνικούς παράγοντες και στη μεγαλομανία του Ερντογάν.

Όταν υπηρετούσε στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις είχε συχνά επαφές με Τούρκους ομολόγους του. Σε συνομιλίες τους, ομολογούσαν όσα αποτελούν τον νεο-οθωμανικό μεγαλοϊδεατισμό του σουλτάνου:

«Καταλαβαίνουμε ότι οι μέρες της μεγάλης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πέρασαν. Όμως δεν δεχόμαστε τα σύνορα τα οποία επιβλήθηκαν σε μας το 1923 (με τη Συνθήκη της Λωζάννης). Τα φυσικά σύνορα της Τουρκίας πρέπει να επεκταθούν τουλάχιστον σε τρεις τόπους: Στα νότια σύνορα (η γραμμή μεταξύ του συριακού Χαλεπιού και της Ιρακινής Μοσούλης), το (μισό) Αιγαίο και η Κύπρος».

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια καλπάζουσα ριζοσπαστικοποίηση της τουρκικής πολιτικής εναντίον του Ισραήλ. Αυτή οφείλεται, κατά τον Eiland, πρώτον, στη διεθνή απομόνωση τού Ισραήλ μετά τον πόλεμο στη Γάζα. Δεύτερον, στην επιτυχία της Τουρκίας να αποκαθηλώσει τον Άσαντ της Συρίας ενισχύοντας τον τζιχαντιστή δολοφόνο Αλ Σάραα να καταλάβει την εξουσία. Τρίτον, στις καλές σχέσεις Ερντογάν-Τραμπ.

Το Ισραήλ δεν υποτιμά καθόλου την τουρκική απειλή. Η πρόσφατη τριμερής της Ιερουσαλήμ σφυρηλάτησε και στρατιωτικά έναν οιονεί άξονα τριών δημοκρατικών χωρών, πάνω στον οποίο το Ισραήλ θέλει να στηρίζεται. Ο Ισραηλινός αντιστράτηγος προειδοποιεί την ηγεσία της χώρας να προετοιμάζεται κατά της τουρκικής απειλής, χωρίς να αποκλείεται και πιθανή πολεμική σύγκρουση των δύο χωρών.

>>Το δεύτερο ζήτημα που αναφύεται μετά την τριμερή της Ιερουσαλήμ αφορά την Κύπρο και ειδικά την αλλοπρόσαλλη και επικίνδυνη πολιτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο Κυπριακό, σε συνάρτηση προς τις άριστες σχέσεις μας με το Ισραήλ.

Η τριμερής σύζευξη Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ ενδέχεται να σχηματοποιήσει και έναν στρατιωτικό άξονα, με ύψιστη προτεραιότητα την ανάσχεση της τουρκικής επιθετικότητας.

Τίθεται το εξής καίριο ερώτημα: Γιατί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιμένει εμμονικά στη διζωνική ως λύση στο Κυπριακό αφού, πρώτον, γνωρίζει ότι θα καταλύσει την Κυπριακή Δημοκρατία (ΔΕΝ θα είναι μετεξέλιξή της), και θα την παραδώσει αύτανδρη σε μια νέα τουρκοκρατία;

Δεύτερον, γιατί παραγνωρίζει ότι η διζωνική συγκρούεται προς την πολιτική Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, που στοχεύει, ακριβώς, στην ανακοπή της τουρκικής επιδρομής στην Κύπρο, στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο; Ο Ν. Χριστοδουλίδης οφείλει ν’ αποφασίσει: Δεν μπορεί να ιππεύει ταυτόχρονα δύο άλογα, διότι δεν διαθέτει ιδιότητες ακροβάτη. Ούτε, προπάντων, να υποτιμά τη νοημοσύνη των πολιτών.