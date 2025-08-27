Σε μια πολύ τρυφερή κίνηση προχώρησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς πριν το US Open, όπου πήγε να αγοράσει δύο λεμονάδες για εκείνον και τον φίλο του… Κάρλος Αλκαράθ.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τενίστας ο οποίος κάνει πρεμιέρα την Τρίτη 26/8 το βράδυ, κόντρα στον Αλεξάντρ Μουλέ, θέλησε να πάρει από ένα κιόσκι μια λεμονάδα, στο οποίο βρισκόταν ένα μικρό κοριτσάκι. Της μίλησε κι εκείνη του είπε ότι δεν χρειάζεται να πληρώσει. Έτσι εκείνος άνοιξε το πορτοφόλι του κι έβγαλε από μέσα ένα χαρτονόμισμα 20 λιρών από τη Μεγάλη Βρετανία και της το έδωσε δώρο σαν σουβενίρ.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε και ο Νο.2 του κόσμου, Κάρλος Αλκαράθ και ο Τσιτσιπάς ζήτησε άλλη μια λεμονάδα. Ρώτησε το κοριτσάκι αν τον ξέρει κι εκείνη φάνηκε να μην αναγνωρίζει τον Ισπανό. Έτσι, ο Τσιτσιπάς, της είπε ότι ίσως μάθει ποιος είναι φέτος, καθώς υπενθυμίζουμε ότι ο Αλκαράθ μάχεται με τον Σίνερ για την πρώτη θέση.

does anyone know who this guy is? 😂 pic.twitter.com/fGJ68eEvQX — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2025

athletiko.gr